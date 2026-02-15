Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, ratificó la denuncia sobre terrorismo en las manifestaciones contra la reforma laboral

La bomba molotov cayó cerca de agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El gobierno nacional anunció este domingo la tercera detención en el marco de una investigación sobre el uso de bombas molotov durante protestas contra la reforma laboral en la ciudad de Buenos Aires. El sospechoso tiene 39 años y lo identificaron tres días después de los incidentes cerca del Congreso.

Milton Tolomeo quedó bajo arresto a última hora del sábado. La Policía Federal Argentina (PFA) lo arrestó en Avellaneda . Más tarde hicieron un allanamiento en su domicilio del barrio porteño de Caballito para reunir más evidencia ligada a la causa penal.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva , bautizó al detenido como el "anarquista de la molotov" . Al respecto, comentó: "Todos lo vimos el miércoles, cuando lanzaba la bomba con un único objetivo: sembrar caos y desestabilizar el orden institucional ", aseveró.

La funcionaria reveló que la búsqueda del sospechoso avanzó a partir del análisis de videos de las protestas en torno a la sesión que concluyó con la media sanción del proyecto de modernización laboral en el Senado. El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) consiguió identificarlo mediante las imágenes y este fin de semana se concretó la captura.

"Dijimos que lo ibamos a encontrar y lo encontramos", manifestó la ministra en una grabación difundida a través de redes sociales. A continuación anunció: "Este terrorista ahora está preso y quedará aislado en alto riesgo".

La orden de arresto que dio paso al operativo al sur de Buenos Aires lleva la firma de Gonzalo Rúa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas en el fuero porteño. Los agentes a cargo de la aprehensión interceptaron a Tolomeo cuando se iba de un torneo amateur de boxeo.

Con respecto al allanamiento en Caballito, Monteoliva comentó que hallaron la ropa utilizada por el supuesto agresor cuando arrojó la bomba molotov contra las fuerzas de seguridad. "En su casa había bidones con combustible, guantes térmicos y material vinculado a grupos anarquistas violentos", precisó.

Antes de la captura de Tolomeo, la policía ya había capturado a Néstor Gabriel Barrera y Matías Enzo "Tucumano" Roldán como parte de la investigación sobre los incidentes del 11 de febrero. Además queda una lista de 15 sospechosos identificados. "Tolerancia cero contra violentos y terrorirstas porque en Argentina, el que las hace, las paga", advirtió la ministra de Seguridad Nacional en cuanto al avance de la pesquisa.