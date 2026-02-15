La Capital | Política | Pullaro

Sin nombrarlo, Pullaro le marcó la cancha a Milei: "Santa Fe se hizo cargo"

15 de febrero 2026 · 11:19hs
El gobernador Maximiliano Pullaro delineó el año para Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro delineó el año para Santa Fe

Sin nombrar al gobierno nacional, el gobernador Maximiliano Pullaro enumeró obras que la provincia encaró en lugar del Estado nacional, prestaciones de salud que dejaron de financiarse desde Buenos Aires y políticas que Santa Fe sostiene mientras la administración libertaria decide no hacerlo.

{Si bien no hubo ataques directos ni menciones al presidente Javier Milei, a lo largo del discurso de apertura de sesiones Pullaro trazó con precisión una línea entre lo que el Estado nacional dejó de hacer y lo que la provincia decidió sostener o asumir por su cuenta. Los contrastes, uno a uno.

Las prestaciones de salud que la Nación dejó de financiar

En el bloque de salud, Pullaro fue directo: la provincia tuvo que hacerse cargo de prestaciones que el Estado nacional dejó de cubrir. En ese sentido, mencionó los tratamientos para pacientes crónicos, la medicación oncológica de alto costo y también las políticas de salud sexual y reproductiva.

"Ningún santafesino se va a quedar sin su medicación", afirmó, y explicó que para sostenerlo ordenaron el sistema de provisión, centralizaron y digitalizaron compras y lograron ahorros de hasta el 83% en medicamentos críticos.

Empleo en la construcción: el país cae, Santa Fe crece

Pullaro no atribuyó responsabilidades políticas, pero el contraste fue explícito: "Mientras en el país se cae el empleo privado vinculado a la construcción, en nuestra provincia fue donde más puestos de trabajo se generaron."

El dato de fondo es la obra pública provincial: más de 1.500 obras activas y más de 2 billones de pesos ejecutados en dos años en rutas, hospitales, escuelas, viviendas y equipamiento. La inversión pública provincial como contrapeso de la retracción nacional.

Obra pública "sin corrupción"

A la hora de hablar de infraestructura, Pullaro sentenció: "Los santafesinos podemos estar orgullosos de nuestra obra pública: la hacemos sin corrupción, consiguiendo los mejores precios sin bajar la calidad ni demoras, y damos trabajo".

El mandatario aseguró que en dos años su gestión puso en marcha más de 1.500 obras en toda la provincia y ejecutó más de 2 billones de pesos en infraestructura vial, sanitaria, educativa y penitenciaria. Destacó el tercer carril de la autopista Rosario–Santa Fe, la renovación de rutas como la 90, la 21 y la 3, la reactivación del Hospital Regional Sur de Rosario y el avance del puente Santa Fe–Santo Tomé.

Crédito hipotecario

Al presentar el programa Nido de créditos hipotecarios, Pullaro lo definió como "una de las pocas estrategias de financiamiento hipotecario del país." Ya otorgó más de 32.000 millones de pesos en préstamos, a razón de dos por día hábil.

La referencia implícita es clara: en un contexto de tasas altas y retracción del crédito a nivel nacional, Santa Fe generó su propio instrumento para que las familias puedan acceder a la vivienda.

La economía "que lleva años de estancamiento"

En el pasaje más político del discurso, Pullaro reconoció el momento económico sin adjudicar culpas: "Nos toca atravesar años muy duros. Una sociedad frustrada por tantas decepciones y una economía que no levanta."

Y agregó: "A muchos argentinos no les alcanza el sacrificio cotidiano para llevar el plato de comida o atender la salud de sus hijos."

La respuesta provincial que propuso fue la red de contención social: 181.600 millones de pesos en seguridad alimentaria, 246.153 personas alcanzadas por el programa Santa Fe Nutre y comedores escolares activos en toda la provincia.

La inversión extranjera que consiguió la provincia sola

Pullaro anunció que mediante financiamiento internacional, obtenido "por la solidez de nuestras finanzas", la provincia pondrá en marcha nuevas obras este año. También mencionó 65 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo para intervenciones ambientales en los 19 departamentos.

El mensaje implícito fue claro. Santa Fe accede al crédito externo por mérito propio, con cuentas ordenadas, en un contexto en que el acceso al financiamiento internacional es un tema sensible para el gobierno nacional.

Pullaro decidió en ningún momento del discurso atacar directamente al gobierno de Milei. Tampoco cuestionó el ajuste nacional ni reclamó fondos en público. El tono fue de gestión propia, pero trazando una línea clara.

