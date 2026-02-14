La Capital | Policiales | Amenazas

Lo denuncian por amenazas a vecinos y la Policía le secuestra tres armas de fuego

El procedimiento se realizó este sábado en Villa Gobernador Gálvez por orden del fiscal Juan Carlos Lucente.

14 de febrero 2026 · 19:00hs
Las armas incautadas al hombre denunciado por amenazas en Villa Gobernador Gálvez

Foto: PDI




Foto: PDI



Un hombre que fue denunciado por amenazas por sus vecinos en Villa Gobernador Gálvez quedó finalmente detenido cuando la Policía de Investigaciones (PDI) allanó su casa y encontró tres armas de fuego y gran cantidad de municiones.

Se trató de un procedimiento realizado en una causa por amenazas calificadas, que fue ordenado por el fiscal Juan Carlos Ledesma, de la Unidad Descentralizada de Villa Gobernador Gálvez.

La medida judicial fue dispuesta tras una denuncia anónima que daba cuenta de un hombre que habría amenazado a vecinos de la cuadra, exhibiendo un arma de fuego, presuntamente bajo efectos de consumo problemático de estupefacientes.

Qué tipo de armas tenía el acusado por amenazas

Según trascendió de la denuncia, esa persona incluso en una oportunidad amagó con disparar una de las armas.






A partir de tareas investigativas de campo, personal de la Brigada Operativa de la PDI logró identificar al presunto autor del hecho, por lo que se solicitó orden de allanamiento para un domicilio ubicado en Pellegrini al 2300, de la vecina ciudad.

>> Leer más: Mensajes con amenazas en Villa Gobernador Gálvez: "La guerra es entre nosotros, no metas inocentes"

Como resultado del procedimiento, fue detenido Mariano R., de 42 años, y se procedió al secuestro de una pistola calibre 9 miliímetros, una escopeta calibre 12, un pistolón calibre 32 y un teléfono celular. Además, la Policía incautó dos cargadores metálicos, nueve carticulos 9 milímetros, catorce cartuchos calibre 12 y tres más calibre 32.

Según indicaron fuentes policiales, por disposición del fiscal Ledesma, el detenido fue trasladado a sede policial en calidad de demorado y quedó a disposición de la Justicia, con formación de causa por amenazas calificadas.

