La Capital | Política | Reforma constitucional

El día después de la reforma constitucional: ¿quién tiene el poder?

El gobierno de Unidos logró en su gobierno una nueva Constitución, algo que había resbalado varios gobernadores. Beneficiados y derrotados de un proceso histórico

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

11 de septiembre 2025 · 12:26hs
El gobernador Maximiliano Pullaro logró en 20 meses de gobierno la reforma constitucional

El gobernador Maximiliano Pullaro logró en 20 meses de gobierno la reforma constitucional

Después de la elección de convencionales, de dos meses de reuniones, negociaciones y acuerdos, la reforma constitucional llegó a su fin y la provincia de Santa Fe tiene nueva hoja de ruta. El ganador es -debe ser- la ciudadanía, pero también la política que apoyó la reforma, y, puntualmente, para la alianza gobernante Unidos que puede mostrarse al mando de un cambio de época.

El gobierno provincial se puso como objetivo aprobar una nueva Constitución y lo logró en 20 meses de gestión: ley de necesidad de reforma, victoria en las convencionales, y reforma constitucional. Ya de movida es un ganador en la ecuación.

También se puede decir que Unidos sale beneficiado por los cambios obtenidos ya que logró tener más dictámenes aprobados en la Convención, pero aquí se abre el primer gran punto del proceso: hubo consenso, diálogo y legitimidad sobrada más allá del peso específico de ser mayoría en la Convención.

Reforma constitucional y el poder

El texto general unificado logró 52 votos de los 69 convencionales, es decir, un 75%. Los consensos demostraron que el 93% de los dictámenes salió con el aval del 67%. ¿Qué quiere decir esto? Que Unidos no ejecutó automáticamente su mayoría. "Que la Constitución no estaba escrita”, sintetizó el propio Pullaro.

En ese análisis de ganadores, el gobernador arrojó uno singular. “El viernes cuando juremos la nueva Constitución voy a tener menos poder del que tengo hoy”, soltó. “Es paradójico que el frente que gobierna una provincia y logra un mayoría parlamentaria siendo el doble de la segunda fuerza, en lugar de robustecer o fortalecer que tiene el Poder Ejecutivo, lo limitamos”, insistió en una entrevista con RTS.

REF2
Tras la aprobación de la reforma constitucional, los convencionales de Unidos saltaron de sus bancas, entre aplausos y abrazos.

Tras la aprobación de la reforma constitucional, los convencionales de Unidos saltaron de sus bancas, entre aplausos y abrazos.

Pullaro sostiene como ejemplo que actualmente puede “mandar” a los funcionarios judiciales que quiera, y que ahora habrá un proceso de selección consolidado con un Consejo que le va a hacer una selección. “Eso es un poder inmenso y ahora cambia”. Lo que suma ahora el Ejecutivo es decisión en la "coordinación" con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), al igual que el resto de las "autoridades de la Provincia", en el diseño, la planificación y la ejecución de la política de persecución penal.

La reelección a gobernador, con Pullaro habilitado para competir, es un empoderamiento del radical que, si gana, podrá continuar cuatro años más. El gobernador sostiene que nada le garantiza ser reelecto y que esa posibilidad se establece en todas las provincias del país.

Se exagera cuando dice que tengo la reelección. El gobernador no tiene ninguna reelección. La gente vota y dirá si puedo ser reelecto o no”. Es cierto, en dos años todo puede cambiar, sobre todo en tiempo en que los apoyos de la ciudadanía son cada vez más fluctuantes. Basta con mirar los resultados de las elecciones legislativas bonaerenses.

En este punto, Unidos señala el texto y dice que también limita todos los demás mandatos para otorgar alternancia. Claro que corre n los dos mandatos únicos a partir de 2027. Por eso la oposición lo lee al revés: que se garantizan diez años más a legisladores o intendentes. Las diferencias están en el corte e inicio, pero el cambio la alternancia tiene rango constitucional.

Derrotados

En cuanto a los derrotados en una rápida lectura parecen ser, no los que votaron en contra con fundamentos, sino los que se opusieron radicalmente y embarraron el ámbito de debate y búsqueda de consenso.

amalia
Amalia Granata se opuso a la Constitución de entrada

Amalia Granata se opuso a la Constitución de entrada

“Los pesimistas que creían que la normalidad y sensatez no iba a primar en la Convención”, sostuvo el gobernador en su alocución en la última sesión plenaria. “La segunda derrota de las estructuras de poder estable (...) se le otorga a la ciudadanía en conjunto. La Constitución hace que el poder tenga menos poder”, finalizó Pullaro.

Todos los bloques, excepto La Libertad Avanza y Somos Vida, que votaron en contra de la aprobación, coinciden en que es una mejor Constitución, más moderna y avanzada. A partir del viernes empezará a regir un nuevo tiempo en Santa Fe que promete mejorar la vida social. Con el correr de los años se verá su real impacto.

Noticias relacionadas
Maximiliano Pullaro y Javier Milei, dos gobernantes con dos métodos opuestos. 

El contraste entre Pullaro y Milei: dos métodos, dos resultados

La Convención abordó nuevos derechos a incorporar a la Constitución de Santa Fe.

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

La Libertad Avanza sufrió otro revés en la Justicia: la Cámara de Apelaciones falló que el proceso de reforma de la Carta Magna es constitucional. 

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional

La nueva Constitución provincial está lista

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional

Ver comentarios

Las más leídas

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Lo último

¿Katy Perry visitó a Cristina Kirchner? El fake que difundió Eduardo Feinmann en vivo

¿Katy Perry visitó a Cristina Kirchner? El fake que difundió Eduardo Feinmann en vivo

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Quién era Charlie Kirk, el aliado de Trump que fue asesinado durante un evento

Quién era Charlie Kirk, el aliado de Trump que fue asesinado durante un evento

Quiénes son los hermanos Bilbao, prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Integran el ranking de los criinales más buscados en Santa Fe. Están prófugos desde octubre de 2023, cuando lograron escapar de una serie de allanamientos
Quiénes son los hermanos Bilbao, prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa
El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
POLICIALES

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El día después de la reforma constitucional: ¿quién tiene el poder?

Por Facundo Borrego
Política

El día después de la reforma constitucional: ¿quién tiene el poder?

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes pueden acceder a descuentos y cómo hacerlo
La Ciudad

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes pueden acceder a descuentos y cómo hacerlo

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

Por Thamina Habichayn
Política

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

No solo el financiamiento universitario: el gobierno vetó la ley de emergencia en pediatría
Política

No solo el financiamiento universitario: el gobierno vetó la ley de emergencia en pediatría

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

Ovación
Newells sacó un duro comunicado sobre la arbitraria inhibición de FIFA

Por Hernán Cabrera
OVACION

Newell's sacó un duro comunicado sobre la "arbitraria" inhibición de FIFA

Newells sacó un duro comunicado sobre la arbitraria inhibición de FIFA

Newell's sacó un duro comunicado sobre la "arbitraria" inhibición de FIFA

Central necesita ser en los enfrentamientos ante Boca el que fue antes del Covid

Central necesita ser en los enfrentamientos ante Boca el que fue antes del Covid

En Newells, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿posible cambio de esquema?

En Newell's, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿posible cambio de esquema?

Policiales
El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
POLICIALES

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Quiénes son los hermanos Bilbao, prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Quiénes son los hermanos Bilbao, prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Ataque incendiario: prendieron fuego neumáticos en la puerta de una casa en zona sur

Ataque incendiario: prendieron fuego neumáticos en la puerta de una casa en zona sur

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur

La Ciudad
Por hacer pintadas, diez hinchas de Newells y Central no podrán entrar a las canchas
LA CIUDAD

Por hacer pintadas, diez hinchas de Newell's y Central no podrán entrar a las canchas

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes pueden acceder a descuentos y cómo hacerlo

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes pueden acceder a descuentos y cómo hacerlo

Educar a como dé lugar: en hospitales, cárceles y hasta en la casa de los alumnos

Educar a como dé lugar: en hospitales, cárceles y hasta en la casa de los alumnos

Obras del tricentenario: en octubre se inaugurará un innovador polo de capacitación digital

Obras del tricentenario: en octubre se inaugurará un innovador polo de capacitación digital

Pullaro y la nueva Carta Magna: Valoro el diálogo, el debate y los consensos
Política

Pullaro y la nueva Carta Magna: "Valoro el diálogo, el debate y los consensos"

La provincia busca derribar mitos con el Programa de Prevención del Suicidio
Información General

La provincia busca derribar mitos con el Programa de Prevención del Suicidio

Alivio: Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda
Economía

Alivio: Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos
Policiales

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores
LA CIUDAD

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores

Milei envió sus condolencias a la familia del activista asesinado en Utah
Política

Milei envió sus condolencias a la familia del activista asesinado en Utah

Asesinaron de un balazo durante un discurso a un activista aliado de Trump
El Mundo

Asesinaron de un balazo durante un discurso a un activista aliado de Trump

Inflación: los precios registraron una suba de 1,9 por ciento en agosto
Economía

Inflación: los precios registraron una suba de 1,9 por ciento en agosto

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación
Policiales

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación

En medio de la turbulencia, Milei presentará en cadena nacional el presupuesto
Politica

En medio de la turbulencia, Milei presentará en cadena nacional el presupuesto

Buscaminata: la rosarina por elección que juega a recorrer la ciudad con otros ojos
La Ciudad

Buscaminata: la rosarina por elección que juega a recorrer la ciudad con otros ojos

Tras cinco horas, la adolescente atrincherada en una escuela entregó el arma
Información general

Tras cinco horas, la adolescente atrincherada en una escuela entregó el arma

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un cráter en la ruta 33
LA REGION

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un "cráter" en la ruta 33

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior
Política

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior

Vicentin: comienza período clave para el futuro de la agroexportadora
Economía

Vicentin: comienza período clave para el futuro de la agroexportadora

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta
LA CIUDAD

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5
POLICALES

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Obras sociales y prepagas deben $6.000 millones a hospitales públicos
Economía

Obras sociales y prepagas deben $6.000 millones a hospitales públicos

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario
Policiales

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario