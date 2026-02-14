Condenaron a un joven que arrojó una molotov a un colectivo y portaba notas amenazantes contra Cococcioni

El agresor cumplió la mayoría de edad mientras esperaba la condena, que llegó tras un acuerdo entre Fiscalía y la defensa. Hubo otros dos menores implicados

Cuando detuvieron a Agustín Hoyos tenía todo preparado para realizar al menos dos ataques más con bombas molotov

La jueza de Primera Instancia, Hebe Marcogliese, condenó en un procedimiento abreviado a Agustín Hoyos por atacar a un colectivo de la línea 143 negro con una bomba molotov . La agresión fue sancionada con una pena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva. Además, cuando fue detenido se le encontraron notas amenazantes contra el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.

Marcogliese decidió homologar el procedimiento abreviado que presentó la Fiscalía en acuerdo con la defensa de Hoyos , en el que se lo condenó por intimidación pública agravada por el uso de explosivos y daño en concurso ideal con incendio agravado por la participación de menores de edad, todo en calidad de coautor.

La fiscal Laura Riccardo detalló que el 6 de enero de 2024, aproximadamente a las 2, Hoyos, hoy de 19 años, se encontraba con dos menores de edad (de 13 y 16 años) en Bv. Rondeau y Nansen, en la zona norte de Rosario.

El grupo le hizo la típica seña para que el colectivo de la línea 143 negro se detenga. En ese momento, Hoyos lanzó una botella de vidrio con combustible y un pico de trapo. La bomba molotov incendió la parte externa delantera de la unidad, rompiendo parabrisas, escobillas, el cartel luminoso, los eyectores de agua y el plástico.

Persecución, captura y amenazas para Cococcioni

El ataque de Hoyos y sus dos compañeros puso en peligro la seguridad de las personas que se encontraban dentro del transporte público, explicaron desde Fiscalía. Además, se vieron afectados los bienes, domicilios y vehículos aledaños.

Una persona que estaba en la unidad dio aviso a la central 911 y la policía llegó al lugar. Al mismo tiempo comenzó una búsqueda de las personas apuntadas.

Hoyos y los dos menores fueron identificados en Bv. Rondeau al 300, a unos 500 metros del lugar del ataque. El grupo, al ver el móvil policial, inició la huida por la avenida Sabin hacia el sur, para doblar en Almafuerte hacia el oeste hasta llegar a calle Formosa. Allí el grupo se dispersa.

Hoyos fue atrapado en República Dominicana con una mochila, una botella de plástico con combustible, dos botellas de vidrio vacías, un celular, un trozo de tela y dos notas amenazantes dirigidas a Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad. Al ser capturado, Hoyos comenzó a amenazar al personal policial.