La Capital | Policiales | molotov

Condenaron a un joven que arrojó una molotov a un colectivo y portaba notas amenazantes contra Cococcioni

El agresor cumplió la mayoría de edad mientras esperaba la condena, que llegó tras un acuerdo entre Fiscalía y la defensa. Hubo otros dos menores implicados

14 de febrero 2026 · 17:17hs
Cuando detuvieron a Agustín Hoyos tenía todo preparado para realizar al menos dos ataques más con bombas molotov

Cuando detuvieron a Agustín Hoyos tenía todo preparado para realizar al menos dos ataques más con bombas molotov

La jueza de Primera Instancia, Hebe Marcogliese, condenó en un procedimiento abreviado a Agustín Hoyos por atacar a un colectivo de la línea 143 negro con una bomba molotov. La agresión fue sancionada con una pena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva. Además, cuando fue detenido se le encontraron notas amenazantes contra el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.

Marcogliese decidió homologar el procedimiento abreviado que presentó la Fiscalía en acuerdo con la defensa de Hoyos, en el que se lo condenó por intimidación pública agravada por el uso de explosivos y daño en concurso ideal con incendio agravado por la participación de menores de edad, todo en calidad de coautor.

La fiscal Laura Riccardo detalló que el 6 de enero de 2024, aproximadamente a las 2, Hoyos, hoy de 19 años, se encontraba con dos menores de edad (de 13 y 16 años) en Bv. Rondeau y Nansen, en la zona norte de Rosario.

El grupo le hizo la típica seña para que el colectivo de la línea 143 negro se detenga. En ese momento, Hoyos lanzó una botella de vidrio con combustible y un pico de trapo. La bomba molotov incendió la parte externa delantera de la unidad, rompiendo parabrisas, escobillas, el cartel luminoso, los eyectores de agua y el plástico.

Persecución, captura y amenazas para Cococcioni

El ataque de Hoyos y sus dos compañeros puso en peligro la seguridad de las personas que se encontraban dentro del transporte público, explicaron desde Fiscalía. Además, se vieron afectados los bienes, domicilios y vehículos aledaños.

>> Leer más: Los detenidos por llevar carteles con amenazas a un ministro viven en un hogar de menores

Una persona que estaba en la unidad dio aviso a la central 911 y la policía llegó al lugar. Al mismo tiempo comenzó una búsqueda de las personas apuntadas.

Hoyos y los dos menores fueron identificados en Bv. Rondeau al 300, a unos 500 metros del lugar del ataque. El grupo, al ver el móvil policial, inició la huida por la avenida Sabin hacia el sur, para doblar en Almafuerte hacia el oeste hasta llegar a calle Formosa. Allí el grupo se dispersa.

Hoyos fue atrapado en República Dominicana con una mochila, una botella de plástico con combustible, dos botellas de vidrio vacías, un celular, un trozo de tela y dos notas amenazantes dirigidas a Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad. Al ser capturado, Hoyos comenzó a amenazar al personal policial.

Noticias relacionadas
La Policía de Santa Fe empezó a utilizar pistolas Taser en septiembre de 2025.

La Policía intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser

La Sub unidad 3 donde ocurrió el abuso sexual se encuentra dentro del Complejo Penitenciario de Rosario

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Los allanamientos de la PDI se dieron en dos domicilios de barrio Tablada, en la zona sur de Rosario.

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Juan José Pedernera fue asesinado por la expareja de su novia. Tanto el homicida como un cómplice fueron condenados.

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice

Ver comentarios

Las más leídas

Lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Newells: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Newell's: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Lo último

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Liga Femenina de Básquet: Náutico cayó ante Chañares y este sábado enfrenta a Bochas

Liga Femenina de Básquet: Náutico cayó ante Chañares y este sábado enfrenta a Bochas

Tragedia en el Jockey Club: la ruidosa salida de un directivo que pide respuestas por Facu Gorga

El dirigente presentó la dimisión como vocal tras esperar dos años por explicaciones sobre la muerte del niño en la pileta del Country
Tragedia en el Jockey Club: la ruidosa salida de un directivo que pide respuestas por Facu Gorga
Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 
Policiales

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado
POLICIALES

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado

La Policía intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser
Policiales

La Policía intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia
La Ciudad

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia

Detienen en plaza Sarmiento a presunto atacante de chofer de aplicaciones
POLICIALES

Detienen en plaza Sarmiento a presunto atacante de chofer de aplicaciones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Newells: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Newell's: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Central Córdoba jugará a beneficio ante la reserva de Rosario Central con público en el Gabino Sosa

Central Córdoba jugará a beneficio ante la reserva de Rosario Central con público en el Gabino Sosa

Ovación
Liga Femenina de Básquet: Náutico cayó ante Chañares y este sábado enfrenta a Bochas
Ovación

Liga Femenina de Básquet: Náutico cayó ante Chañares y este sábado enfrenta a Bochas

Liga Femenina de Básquet: Náutico cayó ante Chañares y este sábado enfrenta a Bochas

Liga Femenina de Básquet: Náutico cayó ante Chañares y este sábado enfrenta a Bochas

La historia de Paolo Giaccone, que debutó en Central y va tras los pasos de su hermano Lautaro

La historia de Paolo Giaccone, que debutó en Central y va tras los pasos de su hermano Lautaro

Newells: cuántas vallas invictas tuvieron los rojinegros desde la ida de Keylor Navas

Newell's: cuántas vallas invictas tuvieron los rojinegros desde la ida de Keylor Navas

Policiales
Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 
Policiales

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

Detienen en plaza Sarmiento a presunto atacante de chofer de aplicaciones

Detienen en plaza Sarmiento a presunto atacante de chofer de aplicaciones

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado

La Policía intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser

La Policía intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser

La Ciudad
Tragedia en el Jockey Club: la ruidosa salida de un directivo que pide respuestas por Facu Gorga
La Ciudad

Tragedia en el Jockey Club: la ruidosa salida de un directivo que pide respuestas por Facu Gorga

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice
Policiales

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice

Funes, a la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista
La Región

Funes, a la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Policiales

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza
Policiales

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: Lo dijimos siempre
Política

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: "Lo dijimos siempre"

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella
Zoom

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe
POLITICA

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo
POLICIALES

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: Avanzamos hacia una Argentina más libre
POLITICA

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: "Avanzamos hacia una Argentina más libre"

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: Algo hay que cambiar
Economía

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: "Algo hay que cambiar"

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario
La Ciudad

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad
Política

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas
Policiales

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas

Cúneo Libarona dijo que la nueva ley penal juvenil es fantástica
Política

Cúneo Libarona dijo que la nueva ley penal juvenil "es fantástica"

Abogado de Cristina: Se hizo justicia con la restitución de pensión a la expresidenta
Política

Abogado de Cristina: "Se hizo justicia" con la restitución de pensión a la expresidenta

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años
Política

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?
Economía

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Policiales

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora