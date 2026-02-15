Pullaro abrió el discurso con un llamado a "ejercer autoridad" y puso la seguridad en el centro

El gobernador inaugura el período 144 en la Legislatura de Santa Fe. Llegó acompañado por Gisela Scaglia y Leonel Chiarella

El gobernador Maximiliano Pullaro ingresó este domingo por la mañana a la Legislatura provincial acompañado por la ex vicegobernadora, actual diputada de Provincias Unidas, Gisela Scaglia y el intendente de Venado Tuerto y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Leonel Chiarella , para dejar formalmente inaugurado el período 144 de sesiones ordinarias.

La apertura tiene un carácter inédito: es la primera vez que el inicio del año parlamentario se realiza el 15 de febrero, tras la reforma constitucional sancionada en 2025 que modificó el histórico esquema que fijaba la fecha para el 1º de mayo.

>> Leer más: Pullaro abre el período de sesiones ordinarias en la Legislatura

Es la tercera vez que Pullaro encabeza la apertura de sesiones de la Legislatura provincial desde que comenzó su mandato. Antes de ingresar, saludó a la militancia boina blanca, que lo esperaba con cánticos de alegría.

Legislatura

El discurso de Pullaro en la Legislatura

El gobernador Maximiliano Pullaro comenzó su mensaje con una definición política sobre el rol del Estado y vinculó la apertura del período legislativo con la reforma constitucional. “El tiempo es escaso frente a la enorme responsabilidad de devolverle el Estado santafesino a sus únicos dueños, que son los ciudadanos”, afirmó al iniciar su discurso.

En ese marco, sostuvo que “hubiese sido más cómodo que todo siga igual”, pero advirtió que eso implicaría “defraudar al pueblo”.

Pullaro subrayó que la fecha del 15 de febrero es “una muestra simbólica de los cambios”, al tratarse de una modificación surgida de la reforma de la Constitución provincial. También encuadró el inicio del año legislativo en los 240 años del natalicio de Estanislao López, a quien definió como “el máximo prócer del federalismo argentino”.

“Cuando el Estado no ejerce autoridad, alguien ocupa ese lugar y nunca lo hace para cuidar a la sociedad”, afirmó, en una frase que funcionó como antesala del eje central de su mensaje. “Por eso quiero comenzar hablando de seguridad”, anunció.

Seguridad: cifras, inversión y respaldo a la Policía

Pullaro aseguró que el cambio en seguridad “no es retórica” y lo respaldó con datos y cifras de inversión. “El crimen organizado avanzó y el Estado retrocedió en algunos territorios. Eso no se revierte con discursos”, afirmó, y sostuvo que la política de seguridad se consolidará “con decisión política sostenida en el tiempo”.

El gobernador detalló que en lo que va de su gestión se incorporaron 2.000 nuevos efectivos, se pusieron en servicio 2.500 móviles policiales y se amplió el sistema de videovigilancia con 5.000 cámaras en Rosario y 2.000 en Santa Fe, además de equipos financiados en los 19 departamentos.

También destacó la implementación del sistema Lince, basado en inteligencia artificial para identificación de personas y vehículos. En materia operativa, afirmó que el tiempo de respuesta del 911 en casos de alta prioridad es de 6 minutos 6 segundos en Rosario y 5 minutos 13 segundos en Santa Fe.

Pullaro informó que ya fueron derribados 106 búnkeres de venta de droga tras la implementación de la ley de microtráfico y que se invirtieron 119 mil millones de pesos en infraestructura penitenciaria, con un plan que, según afirmó, permitirá construir en un período la misma cantidad de celdas que en más de un siglo.

Embed - 144° Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de Santa Fe

“Aislar a los delincuentes más peligrosos es una decisión tomada. Al pasado de descontrol y home office en las cárceles no volvemos más”, sostuvo.

El mandatario afirmó que entre 2024 y 2025 la provincia registró una reducción interanual de homicidios de entre el 50% y el 55% en comparación con 2022 y 2023. Señaló que a esta altura de 2023 había 64 homicidios y que este año se registran 13. “El último enero fue el menos violento de los últimos 25 años”, aseguró.

En relación al reciente conflicto policial, el gobernador reconoció que los reclamos eran “justos” y anunció medidas para mejorar condiciones laborales: duplicación de la tarjeta alimentaria, refuerzo del transporte gratuito, garantía de hospedaje y fortalecimiento de los equipos de salud mental.

Sin embargo, advirtió que hubo sectores que intentaron “aprovechar un reclamo legítimo para volver al pasado oscuro de Santa Fe”. “No lo consiguieron ni lo van a conseguir”, concluyó.

Educación: Asistencia Perfecta, alfabetización y nueva currícula tras 30 años

Tras el eje seguridad, Pullaro planteó que 2026 será el año de consolidación de las reformas educativas y defendió los cambios impulsados desde el inicio de su gestión. “Continuar en la inercia de un sistema que se había distorsionado solo iba a profundizar las desigualdades”, afirmó.

El gobernador destacó el programa Asistencia Perfecta, que premia la presencia docente, y aseguró que permitió pasar de 8.898 docentes con hasta dos inasistencias en 2023 a 59.122 en 2025. “No hay aprendizaje posible sin docentes presentes”, sostuvo.

También remarcó que la provincia cumplió el calendario escolar y que Santa Fe es “una de las provincias con más horas de clase en la Argentina”.

En materia pedagógica, puso el foco en el Plan de Alfabetización Raíz, que en 2025 alcanzó a 104.827 estudiantes de primer y segundo grado, con la entrega de más de 300 mil libros en 1.700 escuelas y capacitación a 7.396 docentes.

Según informó, la última evaluación de fluidez y comprensión lectora mostró un aumento del 23% en lectores fluidosrespecto de 2024.

En infraestructura escolar, detalló 4.000 intervenciones edilicias, la construcción de 574 nuevas aulas, la inauguración de 25 edificios escolares y la ejecución de otros 32, con una inversión acumulada de 124 mil millones de pesos.

Además, indicó que el Boleto Educativo demandó 122 mil millones de pesos para garantizar el acceso de estudiantes y docentes.

Como anuncio central, confirmó que este año se implementará una nueva currícula de educación primaria, la primera reforma en 30 años, con mayor carga en lengua, matemática e idiomas, incorporación de tecnología e inteligencia artificial y regulación del uso de celulares en el aula. “El futuro de Santa Fe está en sus escuelas con los niños aprendiendo”, concluyó.

Producción: $130.000 millones en créditos y baja de impuestos

Pullaro sostuvo que en 2025 se destinaron $130.000 millones en financiamiento productivo, con 60 líneas de crédito que alcanzaron a 4.300 pymes y emprendedores.

“Queremos que el gobierno sea un socio y no una carga”, afirmó, y anunció un plan de alivio fiscal para distintos sectores.

Entre las medidas:

Exención de Ingresos Brutos para el agro.

Reducción de carga a la industria hasta el 0,65%.

Baja de Ingresos Brutos al comercio, con reducción de hasta 50%.

Menor carga para hotelería y turismo (del 4,5% al 2,5%).

Deducción de salarios de nuevos empleados para empresas que amplíen su plantilla.

También destacó una inversión de $161.000 millones en infraestructura productiva, incluida la renovación del Aeropuerto de Rosario y obras en zonas portuarias.

Obra pública: 1.500 obras y $2 billones ejecutados

El gobernador afirmó que en dos años se pusieron en marcha más de 1.500 obras en toda la provincia, con una ejecución superior a $2 billones.

Mencionó el tercer carril de la autopista Rosario–Santa Fe, la renovación de rutas provinciales, el puente Santa Fe–Santo Tomé y obras urbanas en distintas localidades.

“Mientras en el país cae el empleo en la construcción, en Santa Fe fue donde más puestos se generaron”, aseguró.

Juegos Suramericanos 2026: 130 obras y legado en Rosario

Pullaro presentó los Juegos Suramericanos 2026 como “una decisión estratégica de desarrollo”.

Informó que se ejecutan más de 130 acciones de infraestructura, principalmente en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

En enero, indicó, 200.000 turistas visitaron la provincia y se movilizaron 800.000 personas, con un impacto económico de $107.000 millones.

Política social: $181.600 millones en asistencia y Polo de la Niñez en Rosario

En el tramo social, Pullaro reconoció el contexto económico adverso y aseguró que la provincia no dejará “afuera a ninguno de los suyos”.

Informó una inversión de $181.600 millones en seguridad alimentaria y nutrición, con $41.327 millones en comedores escolares y $39.800 millones en copa de leche durante 2025.

El programa Santa Fe Nutre alcanzó a 246.153 personas en articulación con gobiernos locales y casi mil instituciones.

Como anuncio central, confirmó que en 2026 se inaugurará en Rosario el Polo de la Niñez, un dispositivo integral con guardias las 24 horas para niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos. También se comprará el inmueble de Casa Cuna para crear el Polo en la ciudad de Santa Fe.

Además, Rosario contará con el primer Centro de Referencia de Responsabilidad Penal Adolescente, en el marco del nuevo Código Procesal Penal Juvenil.

Salud: reactivación del Hospital Regional Sur y 174 ambulancias nuevas

En materia sanitaria, destacó la reactivación del Hospital Regional Sur de Rosario, con una inversión superior a $70 mil millones, y obras en 256 centros de salud.

Durante 2025 se realizaron 509.996 movimientos asistenciales, 90 mil más que el año anterior. Para reforzar el sistema, la provincia adquirió 174 ambulancias y sumará otras 88.

Pullaro aseguró que la provincia asumió prestaciones que dejó de financiar la Nación, como tratamientos crónicos y medicación oncológica, y afirmó que ningún santafesino “se va a quedar sin su medicación”.

También anunció el fortalecimiento del plan de vacunación escolar y del programa Objetivo Dengue.

Ambiente: 65 millones de euros y fin de basurales a cielo abierto

En materia ambiental, informó inversiones por 65 millones de euros financiados por la Agencia Francesa de Desarrollo.

Señaló que 285.000 santafesinos dejaron de tirar basura a cielo abierto, alcanzando al 70% de la población con disposición segura de residuos.

Jubilaciones: fin del aporte solidario y mejora en los plazos de actualización

En el tramo institucional, Pullaro anunció dos medidas para jubilados:

No prorrogar el aporte solidario extraordinario .

Reducir el plazo de traslado de aumentos a pasivos: dejará de ser a 60 días y pasará al mes siguiente.

Ratificó que la reforma permitió reducir a la mitad el déficit de la Caja de Jubilaciones y sostuvo que “salvamos la Caja para los santafesinos”.

Estado digital: administración 100% digital antes de junio de 2026

El gobernador anunció que el 30 de junio de 2026 la administración pública provincial será 100% digital.

Destacó la implementación del programa Territorio 5.0, la plataforma Timbó y la app Mi Santa Fe, y aseguró que ya se monitorean 41.000 acciones de gestión en tiempo real.