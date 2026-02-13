La Capital | La Ciudad | Carnaval

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

"Será mejor que el año pasado", adelantaron desde el sector. Prevén que se ocupen más camas durante el sábado o domingo

13 de febrero 2026 · 19:30hs
El fin de semana de carnaval y la agenda variada de Rosario atrajeron a turistas a la ciudad

El fin de semana de carnaval y la agenda variada de Rosario atrajeron a turistas a la ciudad

El fin de semana de carnaval en Rosario se presentó como una oportunidad para los hoteles y alojamientos en la ciudad. Para el primer “finde XXL” se superaron las expectativas, dejando un saldo positivo en los registros hoteleros. “Este ya es mejor que el año pasado, tenemos números preliminares con hoteles al 80%”, dijo a La Capital, Damián Auzunbud, presidente de la Asociación Civil Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario (Aehgar).

El representante hotelero explicó que la cifra no está cerrada debido a que “mucha gente llega sin reserva” y esperan para el cierre del fin de semana de carnaval poder tener los datos concretos. De todas formas, Auzunbud aseguró que este año el nivel de movimiento fue superior al del año pasado y reconoció que Rosario va en una “lenta, pero constante” recuperación de viajeros.

Con un viernes “tranquilo”, el presidente de Aehgar planteó que sábado y domingo habrá más movimiento de turistas que llegan a disfrutar del primer fin de semana extra largo del año. Y aunque el calendario marque que está por fuera de la temporada fuerte de Rosario (que se da entre marzo y noviembre), los hoteles ven el arribo de familias, parejas y grupos, particularmente, de amigas.

Por su parte, desde la Secretaría de Turismo y Deporte municipal esperan un fin de semana con gran movimiento “ya que tenemos una agenda muy robusta”, señaló Alejandra Mattheus, titular del área, que destacó la realización del Torneo Panamericano de Beach Handball con la presencia de selecciones de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, además de la anfitriona selección argentina.

Un saldo dispar y el derrame

En Rosario la capacidad hotelera para este fin de semana extra largo tiene una marcada disparidad, según los adelantos que pudieron registrar en Aehgar. Los hoteles de mayor categoría se llevan todas las consultas y sus reservas comenzaron a llenarse con varios días de anticipación, mientras que los de un nivel estándar esperaron hasta los últimos días para cerrar reservas.

Los hoteles de cuatro estrellas o con propuestas de mayor calidad reciben reservas con anticipación y alcanzaron entre un 70 y un 80 por ciento de ocupación, con la oportunidad de superar esa cifra con aquellos clientes que lleguen “sobre la hora” y sin reserva.

>> Leer más: Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Otra realidad viven los alojamientos de una, dos o tres estrellas. Estas ofertas quedan relegadas en primera instancia y en el mejor de los casos llegan al viernes con un 50% de ocupación. Sin embargo, son los receptores de turistas rezagados que no logran conseguir cama en los hoteles de mayor nivel y reciben con los brazos abiertos el derrame de clientes.

Rosario posicionada en el turismo

Una agenda cultural variada, una grilla de eventos que llaman la atención y “los índices de seguridad que generan confianza”, son los motivos que Auzunbud encontró para explicar el incremento de actividad para esta fecha. Sólo este fin de semana Rosario tendrá espectáculos como La Konga, la Delio Valdez junto con Agárrate Catalina, El Cuarteto de Nos y Sin Bandera, enmarcados en el Festival Lunario.

El impacto mediático fue muy fuerte, pero Rosario está recuperando turistas. Cuando caen fue abrupto, pero lo importante es que hay un recupero, lento pero constante”, agregó el presidente de Aehgar.

Si bien este fin de semana no está dentro de los más esperados por los hoteleros porque “Rosario tiene un pernocte más corto y el que decide viajar aprovecha la costa atlántica o el exterior”, explicó Auzunbud, a la ciudad siguen llegando turistas.

La ciudad se posicionó como una oferta para familias numerosas o parejas. Con ofertas que van desde el Tríptico de la Infancia para los más chicos hasta la Estación Rosario 300 y el Acuario para todas las edades. Pero el representante hotelero reconoció el “boom de grupos de amigas que vienen a pasear o visitar, las ves en el comedor (del hotel). Son seis o siete por grupo”.

Se trata de mujeres de entre 35 y 50 años que deciden emprender viajes entre amigas. Rosario, según indicó el empresario hotelero, se presenta como una ciudad amigable para sus necesidades.

Noticias relacionadas
Después del fin de semana largo de noviembre, queda poco para un nuevo feriado en Argentina que traerá un día extra de descanso.

Fin de semana largo de carnaval 2026: qué días son feriados y cómo se cobra

La expectativa ahora se traslada al sábado 14 de febrero, cuando los carnavales tomarán un protagonismo de definiciones y se conocerá la comparsa que se quedará con el reconocimiento principal de esta edición. 

Reconquista colmada de ritmo en la segunda noche del carnaval

Los feriados de Carnaval empujan el turismo a destinos dentro y fuera de Argentina.

Carnaval 2026: se espera un 30% más de viajes y Brasil lidera las preferencias

Este sábado comienzan los festejos de carnaval.

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas

Ver comentarios

Las más leídas

En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un lindo problema en el armado del equipo

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un "lindo" problema en el armado del equipo

Pier Fritzsche, exbailarín de Wanda Nara, murió por lo mismo que James Van Der Beek

Pier Fritzsche, exbailarín de Wanda Nara, murió por lo mismo que James Van Der Beek

Lo último

Hogares en modo ajuste: menos consumo de carne, baja en salidas y más uso de tarjeta de crédito

Hogares en modo ajuste: menos consumo de carne, baja en salidas y más uso de tarjeta de crédito

Denuncian a Luis Caputo por interferir en la medición de la inflación

Denuncian a Luis Caputo por interferir en la medición de la inflación

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

"Será mejor que el año pasado", adelantaron desde el sector. Prevén que se ocupen más camas durante el sábado o domingo

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario
Jubilados organizados: juntan firmas para incluir sus derechos en la Carta Orgánica de Rosario

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Jubilados organizados: juntan firmas para incluir sus derechos en la Carta Orgánica de Rosario

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años
policiales

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial
Economía

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario
La Ciudad

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario
La ciudad

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un lindo problema en el armado del equipo

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un "lindo" problema en el armado del equipo

Pier Fritzsche, exbailarín de Wanda Nara, murió por lo mismo que James Van Der Beek

Pier Fritzsche, exbailarín de Wanda Nara, murió por lo mismo que James Van Der Beek

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas

Ovación
Liga Argentina Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla
OVACIÓN

Liga Argentina Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla

Liga Argentina Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla

Liga Argentina Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla

Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

Colapinto cerró el viernes con el mejor tiempo de Alpine, más de 100 vueltas y un breve susto

Colapinto cerró el viernes con el mejor tiempo de Alpine, más de 100 vueltas y un breve susto

Policiales
Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario
Policiales

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

La Ciudad
El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario
La Ciudad

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos superó los 2.500 certificados digitales

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos superó los 2.500 certificados digitales

Jubilados organizados: juntan firmas para incluir sus derechos en la Carta Orgánica de Rosario

Jubilados organizados: juntan firmas para incluir sus derechos en la Carta Orgánica de Rosario

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad
Política

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas
Policiales

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas

Cúneo Libarona dijo que la nueva ley penal juvenil es fantástica
Política

Cúneo Libarona dijo que la nueva ley penal juvenil "es fantástica"

Abogado de Cristina: Se hizo justicia con la restitución de pensión a la expresidenta
Política

Abogado de Cristina: "Se hizo justicia" con la restitución de pensión a la expresidenta

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años
Política

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?
Economía

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Policiales

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura
Policiales

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre
Economía

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo
La Región

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión
Policiales

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Zoom

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

De Cañada de Gómez al cielo de Chubut: cómo se combaten los incendios forestales desde el aire

Por Tomás Barrandeguy
la region

De Cañada de Gómez al cielo de Chubut: cómo se combaten los incendios forestales desde el aire

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Por Matías Petisce
La Ciudad

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas