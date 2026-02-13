El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

"Será mejor que el año pasado", adelantaron desde el sector. Prevén que se ocupen más camas durante el sábado o domingo

El fin de semana de carnaval en Rosario se presentó como una oportunidad para los hoteles y alojamientos en la ciudad. Para el primer “finde XXL” se superaron las expectativas, dejando un saldo positivo en los registros hoteleros. “Este ya es mejor que el año pasado, tenemos números preliminares con hoteles al 80%” , dijo a La Capital , Damián Auzunbud, presidente de la Asociación Civil Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario (Aehgar) .

El representante hotelero explicó que la cifra no está cerrada debido a que “ mucha gente llega sin reserva ” y esperan para el cierre del fin de semana de carnaval poder tener los datos concretos. De todas formas, Auzunbud aseguró que este año el nivel de movimiento fue superior al del año pasado y reconoció que Rosario va en una “lenta, pero constante” recuperación de viajeros .

Con un viernes “tranquilo”, el presidente de Aehgar planteó que sábado y domingo habrá más movimiento de turistas que llegan a disfrutar del primer fin de semana extra largo del año . Y aunque el calendario marque que está por fuera de la temporada fuerte de Rosario (que se da entre marzo y noviembre), los hoteles ven el arribo de familias, parejas y grupos, particularmente, de amigas.

Por su parte, desde la Secretaría de Turismo y Deporte municipal esperan un fin de semana con gran movimiento “ya que tenemos una agenda muy robusta”, señaló Alejandra Mattheus, titular del área, que destacó la realización del Torneo Panamericano de Beach Handball con la presencia de selecciones de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, además de la anfitriona selección argentina .

Un saldo dispar y el derrame

En Rosario la capacidad hotelera para este fin de semana extra largo tiene una marcada disparidad, según los adelantos que pudieron registrar en Aehgar. Los hoteles de mayor categoría se llevan todas las consultas y sus reservas comenzaron a llenarse con varios días de anticipación, mientras que los de un nivel estándar esperaron hasta los últimos días para cerrar reservas.

Los hoteles de cuatro estrellas o con propuestas de mayor calidad reciben reservas con anticipación y alcanzaron entre un 70 y un 80 por ciento de ocupación, con la oportunidad de superar esa cifra con aquellos clientes que lleguen “sobre la hora” y sin reserva.

Otra realidad viven los alojamientos de una, dos o tres estrellas. Estas ofertas quedan relegadas en primera instancia y en el mejor de los casos llegan al viernes con un 50% de ocupación. Sin embargo, son los receptores de turistas rezagados que no logran conseguir cama en los hoteles de mayor nivel y reciben con los brazos abiertos el derrame de clientes.

Rosario posicionada en el turismo

Una agenda cultural variada, una grilla de eventos que llaman la atención y “los índices de seguridad que generan confianza”, son los motivos que Auzunbud encontró para explicar el incremento de actividad para esta fecha. Sólo este fin de semana Rosario tendrá espectáculos como La Konga, la Delio Valdez junto con Agárrate Catalina, El Cuarteto de Nos y Sin Bandera, enmarcados en el Festival Lunario.

“El impacto mediático fue muy fuerte, pero Rosario está recuperando turistas. Cuando caen fue abrupto, pero lo importante es que hay un recupero, lento pero constante”, agregó el presidente de Aehgar.

Si bien este fin de semana no está dentro de los más esperados por los hoteleros porque “Rosario tiene un pernocte más corto y el que decide viajar aprovecha la costa atlántica o el exterior”, explicó Auzunbud, a la ciudad siguen llegando turistas.

La ciudad se posicionó como una oferta para familias numerosas o parejas. Con ofertas que van desde el Tríptico de la Infancia para los más chicos hasta la Estación Rosario 300 y el Acuario para todas las edades. Pero el representante hotelero reconoció el “boom de grupos de amigas que vienen a pasear o visitar, las ves en el comedor (del hotel). Son seis o siete por grupo”.

Se trata de mujeres de entre 35 y 50 años que deciden emprender viajes entre amigas. Rosario, según indicó el empresario hotelero, se presenta como una ciudad amigable para sus necesidades.