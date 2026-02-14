Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR

En la Universidad Nacional de Rosario se practican unas 30 disciplinas tanto competitivas como de recreación

El gimnasio de la UNR es uno de los espacios más importantes para la práctica de deportes.

La Dirección de Educación Física de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) comienza 2026 impulsando la práctica de actividades deportivas, tanto competitivas como de recreación. Con más de 6 mil personas que asisten mensualmente, y cinco predios a disposición, la UNR cuenta con una amplia gama de alternativas para estudiantes, docentes, no docentes y graduados.

Se pueden realizar deportes en equipo como fútbol de salón, básquet y vóley, hockey, handball o disciplinas individuales, como tenis, tenis de mesa o natación. Además, se puede practicar otro tipo de actividades, entre las que se destacan yoga, taichi, folclore, capoeira, danzas contemporáneas, funcional, zumba o running.

La Universidad cuenta con varios predios deportivos entre los que se destacan el gimnasio ubicado en Moreno 460, el predio de Deportes del Centro Universitario (CUR), los polideportivos de Zavalla y Casilda, y el predio La Reforma, ubicado en Francia 750.

En la sede de Moreno 460 pueden realizarse actividades de todo tipo. En el natatorio se dictan aquagym, nado sincronizado y natación en distintos niveles: libre, principiantes e intermedio. Además, cuenta con una escuela de natación para niños. Durante el año pasado, asistieron más de 2.000 personas a estas actividades.

Actividades en el natatorio de la UNR

Una de las nuevas actividades que se sumaron este año es un curso de buceo que consta de cuatro clases prácticas en pileta de 3 horas y 5 módulos de teoría que son de autoestudio.

También se puede asistir a la sala de musculación (con un equipo de profesionales a cargo, responsable de confeccionar y supervisar las rutinas), a kinesiología y al nutricionista.

El predio La Reforma cuenta con actividades exclusivas para la comunidad universitaria, como funcional, GAP (glúteos, abdominales y piernas), clases de abdominales, cardio, tenis, handball, vóley, básquet y futsal (todas las actividades son mixtas y recreativas).

En el CUR se realizan los entrenamientos de fútbol 11 competitivo, que disputa torneos nacionales. Además, la UNR cuenta con un torneo de fútbol 11 interno, que está integrado por equipos conformados por miembros de la comunidad de la UNR. Durante 2025, participaron más de 450 jugadores y se realizan dos ediciones por año.

“Es importante que la comunidad se acerque porque estamos convencidos de que la Universidad no es solamente inscribirse en un carrera, ir a la facultad y rendir. Sino que es más amplio, es vivirla de otra manera. Significa que la Universidad también sea parte del divertimento y el esparcimiento, de tener la posibilidad de relacionarse con otras personas”, comentó Sebastián Palomeque, encargado de la Dirección de Educación Física de la UNR, y agregó: “Pretendemos que el estudiante tenga un espacio para practicar deportes y apostar a una práctica social diferente”.

Para conocer todas las actividades y propuestas de la Dirección de Educación Física, así como consultar más información y acceder a los horarios de las actividades, se puede visitar su cuenta de Instagram: @educacionfisicaunr.

Representando a la UNR

Además de sus predios con sus respectivas actividades, la Dirección de Educación Física de la UNR realiza actividades complementarias.

En la actualidad, el futsal de la UNR cuenta con 10 categorías federadas. Compite dentro de los torneos organizados por la Asociación Rosarina de Futsal, presentando equipos en distintas categorías (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 masculina y 1ª división del torneo femenino).

La UNR siempre se ha destacado en el ámbito del fútbol de salón, participando en dos mundiales universitarios representando al país y obteniendo el primer y tercer puesto en el Panamericano en la ciudad de Mendoza 2004 y Uruguay 2005, respectivamente. Cabe recordar que es el equipo más ganador de la historia del país a nivel local, nacional y universitario. Asimismo, ha aportado gran cantidad de jugadores y técnicos a los seleccionados de Santa Fe y Argentina.

Capacitaciones

La Dirección de Educación Física cuenta con un rea de Capacitaciones que invita y convoca a la comunidad en general que desee instruirse sobre temáticas vinculadas al deporte y la actividad física. El año pasado, las capacitaciones realizadas contaron con 250 participantes.

Además, en la actualidad cuenta con una diplomatura de Nutrición para la Actividad Física, que reunió a más de 60 estudiantes durante el 2025.

La Universidad Nacional de Rosario realiza todos los años los Juegos Deportivos Interfacultades, un acontecimiento que reúne a estudiantes de todas las unidades académicas de la UNR en una serie de competencias deportivas. En su última edición, participaron más de 1.500 deportistas.

Maratón y Recorré UNR

Desde 2017, la UNR organiza su propia maratón, que en su edición 2024 convocó a más de 1.000 corredores. Por otro lado, en 2025, se realizó una nueva edición de Recorré UNR, una propuesta que combina deporte, historia y cultura en un recorrido pensado para redescubrir la ciudad desde una mirada diferente, y que contó con la participación de más de 400 personas.

Durante el año pasado se colocó un nuevo piso de pasto sintético en el Predio La Reforma de Francia 750, lo que permitió sumar actividades y ampliar horarios.

Todos los años, durante octubre y noviembre se realizan viajes al cerro Champaquí (Córdoba) y al Cañón del Atuel (Mendoza), promoviendo actividades al aire libre y fortaleciendo el vínculo entre quienes asisten al gimnasio. A fines del año pasado, a estos destinos se les sumó una nueva propuesta: un viaje a las Cataratas del Iguazú.

Es importante destacar que estos viajes están abiertos al público en general, por lo que no es requisito ser miembro de la UNR para participar.