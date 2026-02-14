La Capital | La Ciudad | UNR

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR

En la Universidad Nacional de Rosario se practican unas 30 disciplinas tanto competitivas como de recreación

14 de febrero 2026 · 06:35hs
El gimnasio de la UNR es uno de los espacios más importantes para la práctica de deportes. 

El gimnasio de la UNR es uno de los espacios más importantes para la práctica de deportes. 

La Dirección de Educación Física de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) comienza 2026 impulsando la práctica de actividades deportivas, tanto competitivas como de recreación. Con más de 6 mil personas que asisten mensualmente, y cinco predios a disposición, la UNR cuenta con una amplia gama de alternativas para estudiantes, docentes, no docentes y graduados.

Se pueden realizar deportes en equipo como fútbol de salón, básquet y vóley, hockey, handball o disciplinas individuales, como tenis, tenis de mesa o natación. Además, se puede practicar otro tipo de actividades, entre las que se destacan yoga, taichi, folclore, capoeira, danzas contemporáneas, funcional, zumba o running.

La Universidad cuenta con varios predios deportivos entre los que se destacan el gimnasio ubicado en Moreno 460, el predio de Deportes del Centro Universitario (CUR), los polideportivos de Zavalla y Casilda, y el predio La Reforma, ubicado en Francia 750.

En la sede de Moreno 460 pueden realizarse actividades de todo tipo. En el natatorio se dictan aquagym, nado sincronizado y natación en distintos niveles: libre, principiantes e intermedio. Además, cuenta con una escuela de natación para niños. Durante el año pasado, asistieron más de 2.000 personas a estas actividades.

Actividades en el natatorio de la UNR

Una de las nuevas actividades que se sumaron este año es un curso de buceo que consta de cuatro clases prácticas en pileta de 3 horas y 5 módulos de teoría que son de autoestudio.

También se puede asistir a la sala de musculación (con un equipo de profesionales a cargo, responsable de confeccionar y supervisar las rutinas), a kinesiología y al nutricionista.

>>Leer más: Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

El predio La Reforma cuenta con actividades exclusivas para la comunidad universitaria, como funcional, GAP (glúteos, abdominales y piernas), clases de abdominales, cardio, tenis, handball, vóley, básquet y futsal (todas las actividades son mixtas y recreativas).

En el CUR se realizan los entrenamientos de fútbol 11 competitivo, que disputa torneos nacionales. Además, la UNR cuenta con un torneo de fútbol 11 interno, que está integrado por equipos conformados por miembros de la comunidad de la UNR. Durante 2025, participaron más de 450 jugadores y se realizan dos ediciones por año.

“Es importante que la comunidad se acerque porque estamos convencidos de que la Universidad no es solamente inscribirse en un carrera, ir a la facultad y rendir. Sino que es más amplio, es vivirla de otra manera. Significa que la Universidad también sea parte del divertimento y el esparcimiento, de tener la posibilidad de relacionarse con otras personas”, comentó Sebastián Palomeque, encargado de la Dirección de Educación Física de la UNR, y agregó: “Pretendemos que el estudiante tenga un espacio para practicar deportes y apostar a una práctica social diferente”.

Para conocer todas las actividades y propuestas de la Dirección de Educación Física, así como consultar más información y acceder a los horarios de las actividades, se puede visitar su cuenta de Instagram: @educacionfisicaunr.

Representando a la UNR   

Además de sus predios con sus respectivas actividades, la Dirección de Educación Física de la UNR realiza actividades complementarias.

En la actualidad, el futsal de la UNR cuenta con 10 categorías federadas. Compite dentro de los torneos organizados por la Asociación Rosarina de Futsal, presentando equipos en distintas categorías (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 masculina y 1ª división del torneo femenino).

>>Leer más: Más de mil corredores participaron de la maratón de la UNR

La UNR siempre se ha destacado en el ámbito del fútbol de salón, participando en dos mundiales universitarios representando al país y obteniendo el primer y tercer puesto en el Panamericano en la ciudad de Mendoza 2004 y Uruguay 2005, respectivamente. Cabe recordar que es el equipo más ganador de la historia del país a nivel local, nacional y universitario. Asimismo, ha aportado gran cantidad de jugadores y técnicos a los seleccionados de Santa Fe y Argentina.

Capacitaciones   

La Dirección de Educación Física cuenta con un rea de Capacitaciones que invita y convoca a la comunidad en general que desee instruirse sobre temáticas vinculadas al deporte y la actividad física. El año pasado, las capacitaciones realizadas contaron con 250 participantes.

Además, en la actualidad cuenta con una diplomatura de Nutrición para la Actividad Física, que reunió a más de 60 estudiantes durante el 2025.

La Universidad Nacional de Rosario realiza todos los años los Juegos Deportivos Interfacultades, un acontecimiento que reúne a estudiantes de todas las unidades académicas de la UNR en una serie de competencias deportivas. En su última edición, participaron más de 1.500 deportistas.

Maratón y Recorré UNR

Desde 2017, la UNR organiza su propia maratón, que en su edición 2024 convocó a más de 1.000 corredores. Por otro lado, en 2025, se realizó una nueva edición de Recorré UNR, una propuesta que combina deporte, historia y cultura en un recorrido pensado para redescubrir la ciudad desde una mirada diferente, y que contó con la participación de más de 400 personas.

Durante el año pasado se colocó un nuevo piso de pasto sintético en el Predio La Reforma de Francia 750, lo que permitió sumar actividades y ampliar horarios.

Todos los años, durante octubre y noviembre se realizan viajes al cerro Champaquí (Córdoba) y al Cañón del Atuel (Mendoza), promoviendo actividades al aire libre y fortaleciendo el vínculo entre quienes asisten al gimnasio. A fines del año pasado, a estos destinos se les sumó una nueva propuesta: un viaje a las Cataratas del Iguazú.

Es importante destacar que estos viajes están abiertos al público en general, por lo que no es requisito ser miembro de la UNR para participar.

Noticias relacionadas
El personal de la UNR decidió salir a protestar este martes.

Paro en la UNR: el gremio docente confirmó la medida contra la reforma laboral

los docentes de la unr votan por nuevas medidas de fuerza: cuando seria el paro

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

El comedor del área Salud es uno de los seis que funcionan gestionados por la UNR.

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

Las lluvias marcarán el tiempo del fin de semana largo en Rosario, aunque se esperan mejorías.

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Pier Fritzsche, exbailarín de Wanda Nara, murió por lo mismo que James Van Der Beek

Pier Fritzsche, exbailarín de Wanda Nara, murió por lo mismo que James Van Der Beek

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Lo último

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR

Martín Vergara: El rugby de Rosario necesita crecer y está todo dado para que eso ocurra

Martín Vergara: "El rugby de Rosario necesita crecer y está todo dado para que eso ocurra"

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

"Será mejor que el año pasado", adelantaron desde el sector. Prevén que se ocupen más camas durante el sábado o domingo

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario
Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario
Policiales

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo
La ciudad

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años
policiales

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial
Economía

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario
La Ciudad

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Pier Fritzsche, exbailarín de Wanda Nara, murió por lo mismo que James Van Der Beek

Pier Fritzsche, exbailarín de Wanda Nara, murió por lo mismo que James Van Der Beek

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas

Ovación
Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura
Ovación

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Alejo Veliz le hizo caso a su corazón y está pagando con goles en Central

Alejo Veliz le hizo caso a su corazón y está pagando con goles en Central

Newells: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Newell's: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Policiales
Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario
Policiales

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

La Ciudad
Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR
La Ciudad

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario
La Ciudad

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad
Política

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas
Policiales

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas

Cúneo Libarona dijo que la nueva ley penal juvenil es fantástica
Política

Cúneo Libarona dijo que la nueva ley penal juvenil "es fantástica"

Abogado de Cristina: Se hizo justicia con la restitución de pensión a la expresidenta
Política

Abogado de Cristina: "Se hizo justicia" con la restitución de pensión a la expresidenta

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años
Política

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?
Economía

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Policiales

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura
Policiales

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre
Economía

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo
La Región

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión
Policiales

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Zoom

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

De Cañada de Gómez al cielo de Chubut: cómo se combaten los incendios forestales desde el aire

Por Tomás Barrandeguy
la region

De Cañada de Gómez al cielo de Chubut: cómo se combaten los incendios forestales desde el aire

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Por Matías Petisce
La Ciudad

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave