El presupuesto 2026 se aprobó con una votación dividida entre las bancas de Santa Fe

El proyecto obtuvo sanción definitiva con el apoyo de distintos representantes del bloque radical en el Senado de la Nación

27 de diciembre 2025 · 13:59hs
La votación del presupuesto 2026 concluyó con un festejo del oficialismo.

La votación del presupuesto 2026 concluyó con un festejo del oficialismo.

El Senado de la Nación aprobó este viernes el presupuesto 2026 con una amplia mayoría y el presidente Javier Milei celebró el resultado de la votación en general. En el análisis por provincias, Santa Fe se anotó entre las que apoyaron la iniciativa, aunque también hubo un legislador que se opuso.

La vicepresidenta primera de la Cámara alta, Carolina Losada, fue una de las representantes de la Unión Cívica Radical (UCR) que acompañaron el proyecto de La Libertad Avanza (LLA). Lo mismo ocurrió en el caso del sanlorencino Eduardo Galaretto.

Entre las tres bancas santafesinas, el único voto negativo corrió por cuenta de Marcelo Lewandowski. "Quieren desfinanciar la educación, ciencia y tecnología para profundizar la desindustrialización", advirtió el periodista rosarina durante la sesión en cuanto a los efectos del presupuesto y la política del gobierno nacional.

¿Cómo se aprobó el presupuesto 2026?

El Senado aprobó la ley con 46 integrantes a favor y 25 en contra. La única legisladora que se abstuvo al final del debate fue la cordobesa Alejandra Vigo, una de las dos representantes del bloque de Provincias Unidas.

De esta manera, el oficialismo alcanzó una de las metas principales de su agenda de sesiones extraordinarias. En ese camino evitó modificaciones del segundo capítulo del proyecto, uno de los más controversiales. En tal caso, el texto modificado hubiera requerido una nueva votación en la Cámara de Diputados de la Nación.

>> Leer más: El oficialismo obtuvo media sanción del presupuesto, pero sufrió un revés clave en leyes muy sensibles

En el trámite en particular, el gobierno conservó prácticamente la misma mayoría para avanzar hacia la sanción definitiva. Así se aseguró, entre otras cuestiones, el visto bueno sobre artículos que derogan los pisos de financiamiento para educación, ciencia y tecnología los libertarios. En este caso, 42 representantes apoyaron la propuesta, 28 se opusieron y dos se abstuvieron.

A partir de este resultado en el Congreso, Milei iniciará su primer año de gestión con una hoja de ruta propia para administrar recursos. Tanto en 2024 como en 2025, el Poder Ejecutivo trabajó con el presupuesto prorrogado. Este cambio es uno de los que esperaban el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los mercados.

Una sesión caliente

La sesión comenzó con un fuerte cruce entre el jefe del interbloque peronista, José Mayans, y la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sobre la propuesta del oficialismo de votar en particular por capítulos y no por artículos.

Mayans dijo que Bullrich “se olvida o no conoce el reglamento, es inoperante como ministra de Seguridad y como jefa del bloque y ahora viene acá a embarrar la cancha”.

>> Leer más: El gobierno nacional recibió un revés de la Justicia: deberá cumplir la ley de financiamiento universitario

“Vos que eras ministra de Seguridad no sabías que le estaban pagando a (Edgardo) Kueider, no sabías que a Espert lo financiaban los narcos, totalmente inoperante y ahora venís acá”, agregó el senador formoseño.

Bullrich evitó responderle a Mayans y pidió votar dos actas de labor parlamentaria: la del 16 de diciembre sobre la composición de las comisiones y la realizada ayer donde se estableció la votación por capítulos. La primera obtuvo 42 votos a favor contra 29 en contra, y la segunda cosechó 39 apoyos contra 33 rechazos.

Palo a los gobernadores

En el comienzo del debate, el libertario Ezequiel Atauche apuntó contra los gobiernos provinciales. “Hay que exigirles que se empiecen a acomodar un poco”, planteó el jujeño, y exigió a las provincias que se acostumbren a la “idea de un presupuesto sin déficit ni gasto innecesario”.

Atauche señaló a aquellos distritos que “aumentaron sus gastos por arriba de la inflación”. “Eso habla de la falta de compromiso de algunas provincias. Es hora que se pongan a trabajar en bajar los gastos porque todo influye en el bolsillo de los argentinos”, agregó.

El peronista Jorge Capitanich sentenció: “La ley fundamental de la Nación, la ley de leyes, debe tener un consenso político para su tratamiento y aprobación en general, con observaciones en particular. Pero dado el avasallamiento de la Constitución, nosotros propiciamos un rechazo de carácter integral. Es un proyecto inconsistente, incongruente, inconstitucional, ilegal e inadmisible”.

Por su lado, el santafesino Marcelo Lewandowski (Justicialista) criticó los números del gobierno y aseguró que si no se avanza en consolidar la “ciencia y la tecnología”, todo aquello que la Casa Rosada quiera hacer con la “macroeconomía” no va a tener resultados.

>> Leer más: El mensaje de Milei para las fiestas: "Abróchense los cinturones"

“Estamos convencidos de que no hay un desarrollo o un crecimiento de nuestra sociedad, si el aparato productivo no crece”, manifestó el último candidato a gobernador del peronismo.

En tanto, la senadora nacional Juliana Di Tullio sostuvo que Milei vino a “destruir el Estado-Nación”. Además, la legisladora bonaerense, del espacio de Cristina Fernández de Kirchner, criticó al presidente por llamar a los diputados y senadores “degenerados fiscales” y tildó al primer mandatario de “degenerado social”.

