Marcelo Lewandowski: "El peronismo nació escuchando al pueblo y dando respuestas concretas"

soldiniEl senador nacional Marcelo Lewandowski encabezó el sábado en Soldini un encuentro peronista donde llamó a fortalecer la unidad, la formación política y la capacidad del peronismo para responder a las demandas sociales actuales . "La sociedad necesita ver que el peronismo tiene un plan y una salida posible”, sostuvo.

Lewandowski remarcó que el movimiento debe “volver a interpretar los problemas reales de la gente” y resaltó: “Tenemos que tener propuestas para los problemas de la gente porque esa es la mejor forma de conectar y de saber que los representamos”. “Si nosotros no tenemos respuestas a esos problemas no nos van a volver a votar” advirtió.

En ese marco, sostuvo que el peronismo necesita una militancia “con sustancia”, con más espacios de capacitación y análisis para construir propuestas sólidas en temas como economía, salud, educación y energía.

Lewandowski reivindicó los orígenes del movimiento y su capacidad histórica para transformar la vida de las mayorías : “El peronismo nació escuchando al pueblo y dando respuestas concretas. Solo así vamos a volver a ofrecer una alternativa real y confiable”.

El senador también planteó la necesidad de encarar con seriedad las determinaciones del partido: “Tiene que haber una expresión de los afiliados para elegir sus autoridades. Si no hay PASO debe haber internas del partido para definir las listas”.

Finalmente, llamó a profundizar la organización y la participación interna con vistas al futuro: “Tenemos que trabajar desde ahora para recuperar ciudades, la provincia y el país. La sociedad necesita ver que el peronismo tiene un plan y una salida posible”.

Bajo el lema "Desafíos para la reconstrucción del peronismo" estuvieron presentes en el encuentro que se llevó adelante en el Camping de la UOM en Soldini los diputados nacionales Germán Martínez y Eduardo Toniolli; los diputados provinciales Miguel Rabbia y Sonia Martorano; los concejales rosarinos Mariano Romero y Norma López y dirigentes políticos, sindicales, sociales y militantes de distintos puntos de la provincia.