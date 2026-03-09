Alpine, en la mira: el director de Mercedes busca invertir y reanima una rivalidad histórica

Toto Wolff, jefe del equipo alemán, realizó una oferta para comprar un porcentaje de la escudería francesa, pero tendrá competencia con Christian Horner

Alpine comenzó la temporada con un duro golpe a sus expectativas en la Fórmula 1 , aunque con algunas buenas señales de que tienen margen para mejorar. En las últimas horas, un medio internacional reveló que Toto Wolff, director de Mercedes, se metió de lleno en la lucha por comprar un porcentaje de la escudería francesa .

Según detalló el medio Telegraph Sport, el austríaco emergió “como un postor sorpresa para la misma participación en Alpine que Christian Horner está considerando ”, lo que reanimó la histórica rivalidad de los directores antes de la salida del británico de Red Bull a mediados de 2025.

Al respecto, dieron a conocer que Wolff lidera “una oferta para comprar la participación del 24% de Otro Capital en el equipo de Enstone” y se disputa esa posibilidad con Horner, interés que ya había sido confirmado por el propio Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine.

Cabe destacar que Mercedes ya tiene un acuerdo para suministrar motores y cajas de cambios a Alpine al menos hasta finales de la temporada 2030 , por lo que el vínculo reciente entre los equipos podría ser una señal del interés de Toto.

image (4) Franco Colapinto y el Alpine en Melbourne, en la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

“Aunque Mercedes, que disfrutó de un doblete en el Gran Premio de Australia que abrió la temporada, no tendría una participación mayoritaria en Alpine (el Grupo Renault conservaría el 76%), fortalecería significativamente la asociación entre los dos equipos y potencialmente causaría malestar entre los rivales”, señaló Telegraph.

Una rivalidad histórica en la Fórmula 1

Este escenario planteó una nueva disputa a la conocida rivalidad entre Wolff y Horner, la cual se popularizó a través de la serie de Netflix “Drive to Survive”. En caso de que el austríaco logre quedarse con el acuerdo, eliminaría la posibilidad de que el británico regrese a la F1 con Alpine.

La disputa de esta porción del equipo podría dejar a Horner sin chances de ingresar a la estructura francesa, ya que Wolff cuenta con la carta de los motores Mercedes que utiliza Alpine.

Al respecto, Telegraph indicó que, si bien “no está claro cuánto vale la oferta de Mercedes”, entienden que Otro Capital consideraría que esta participación del 24% tendría un valor de "alrededor de 448 millones de libras esterlinas".