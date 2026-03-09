Qué es el "Argentina Week" al que irán Javier Milei y varios gobernadores en Nueva York

El evento, organizado por la Embajada nacional en Washington, reunirá a más de 300 líderes empresarios globales con el fin de atraer inversiones internacionales

El "Argentina Week" se desarrollará desde este lunes 9 hasta el jueves 12 de marzo

Este lunes comienza la "Argentina Week", el evento económico-empresarial organizado por el gobierno para promover la captación de inversiones internacionales al país. Nueva York será la sede de la actividad que tendrá como protagonista a Javier Milei y gran parte de su gabinete, además de la presencia de diez gobernadores provinciales.

La actividad fue organizada por la embajada argentina en Washington, encabezada por Alejandro Oxenford, con el apoyo de JP Morgan, Bank of America, Kaszek y Citibank, AmCham, AS/COA y US Argentina Business Council.

Esta vidriera para negocios a futuro contará con la presencia de más de 300 empresarios de todo el mundo , entre ellos CEOs de compañías multinacionales, bancos, representantes de fondos de inversión y compañías de energía, minería, tecnología, infraestructura.

En este sentido, Oxenford calificó esta cumbre internacional como "el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente" . Será desde este lunes hasta el jueves 12 de marzo en diferentes locaciones de Manhattan, tales como el consulado argentino, la sede de JPMorgan Chase, las oficinas de Bank of America y el edificio de Microsoft en Times Square.

>> Leer más: El gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen

Quiénes serán los representantes políticos de Argentina

Además del presidente argentino, quien este domingo estuvo en la cumbre de países aliados convocada por Donald Trump en Miami, estarán presentes el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Mario Lugones y Pablo Quirno; y el jefe del Banco Central, Santiago Bausili.

Sumado a la comitiva libertaria, habrá varios referentes de empresas y bancos locales, como son los casos de los ejecutivos de YPF, MercadoLibre, Ualá, Globant, Banco Macro, Banco Supervielle, Banco Galicia, entre otros.

Los gobernadores que acudirán al encuentro serán: Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Es decir, la gran parte de los mandatarios provinciales invitados no están alineados al bloque de La libertad Avanza.

La comitiva política realizará diferentes paneles sobre la economía argentina. Por un lado, Figueroa, Weretilneck, Cornejo, Torres y Valdés disertarán sobre energía, con Vaca Muerta como principal atractivo de la charla. Mientras tanto, Orrego, Jalil, Sadir, Sáenz y Vidal conversarán sobre minería estratégica y minerales críticos, con foco en el cobre,litio, plata, oro, infraestructura minera, seguridad jurídica y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones.