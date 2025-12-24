La Capital | Política | Milei

El mensaje de Milei para las fiestas: "Abróchense los cinturones"

El presidente publicó en sus redes sociales un video en el que repasa sus principales medidas económicas, políticas y de seguridad

24 de diciembre 2025
El presidente Javier Milei publicó en las redes sociales un video en el que repasó su gestión y anticipó más reformas. 

El presidente Javier Milei publicó en las redes sociales un video en el que repasó su gestión y anticipó más reformas. 

El presidente Javier Milei publicó este miércoles un mensaje en redes sociales para celebrar las fiestas y prometió mayores reformas para el segundo tramo de la gestión.

“Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, cerró el mandatario en el video que utilizó para celebrar Nochebuena y Navidad.

Qué dice Milei en su video para las fiestas

En el mensaje, el mandatario repasó su gestión en materia económica, política y social. “Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”, expresó.

Pusimos la inflación en orden y mal que les pese sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía para siempre”, enumeró y sumó: “Acaba de firmarse el acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos”.

Asimismo, en la selección de discursos recopilados, el equipo presidencial destacó la celebración del mandatario de "la reducción a cero de protestas sociales" y remarcó la pelea contra el narcotráfico del Ministerio de Seguridad.

“Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”, sentenció.

En otro pasaje del video, Milei elogió la creación e implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) que se implementó en las elecciones de medio término y afirmó: “Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la BUP y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”.

Más reformas en carpeta

A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero de La Quiaca a Ushuaia confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria”, se lo escucha plantear tras el triunfo de La Libertad Avanza el 26 de octubre, y señaló: “Con ese Congreso vamos a ir hasta el hueso hasta hacer a la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”.

Por último, el jefe de Estado expresó sus deseos para estas fiestas con su habitual slogan “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del cielo los acompañe y VLLC”. Sin embargo, luego de un corte de cámara, el video concluyó con una promesa legislativa: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, se lo escucha plantear.

Después del triunfo en las elecciones legislativas, el gobierno se propuso impulsar la reforma laboral, impositiva y penal. Pese al envión y el acompañamiento de distintos sectores políticos, el oficialismo no consiguió los votos para al menos darle media sanción al proyecto de modernización laboral.

Después de cortocircuitos con aliados -sobre todo el PRO- y la protesta de la CGT el gobierno decidió postergar el trámite para febrero.

Antes de eso, el gobierno enfrenta una prueba decisiva. El Senado tratará el presupuesto 2026. Si la Cámara alta aprueba el proyecto tal como fue enviado por Diputados la ley de leyes tendrá sanción definitiva.

Si realiza alguna modificación volverá a Diputados. En ese caso, lo más probable es que el presupuesto también quede para el año próximo.

