Reforma laboral: postergar el debate "fue lógico y acertado", según Carolina Losada

La senadora nacional por Santa Fe se expresó en contra de la derogación del Estatuto del Periodista pero aclaró que "hay que modificarlo"

La reforma laboral es resistida por todos lo gremios. Rosario se sumó a las ciudades donde se realizaron manifestaciones en contra del proyecto del oficialismo

El proyecto de ley de reforma laboral obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Trabajo, Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, pero el sector oficialista de La Libertad Avanza decidió postergar hasta febrero el tratamiento en el recinto de sesiones con el objetivo de incorporar modificaciones a la norma, pero también para sumar mayor consenso. La senadora rosarina aliada a ese espacio político, Carolina Losada, aeguró que le parece “lógico y acertado tomarse más tiempo para discutir la iniciativa y plantear algunas modificaciones”.

La legisladora radical consideró que la postergación del debate le parecía “acertada porque es una ley que plantea modificaciones profundas y sensibles y que apuntan a que baje la litigiosidad y a que haya más trabajo formal. Como es una ley muy importante, me parece lógico que se tome más tiempo para discutirla y escuchar más voces. Postergar para febrero la discusión fue una decisión acertada”, destacó Losada.

En declaraciones a LT8 , la senadora por Santa Fe, que integra el Consejo de Mayo que analizó de cerca los cambios en el régimen laboral del país, consignó que el dictamen de reformas de comisión “está firmado, pero hay algunas cuestiones que están firmadas en disidencia. Por lo tanto, en la misma sesión se pueden plantear algunas modificaciones. No son muchos los cambios que se quieren implementar, porque bastante consenso en todo, pero puede haber alguna que quizás sí se cambien, por eso está bien que se discuta en la sesión”.

En cuanto a las posibles modificaciones que podrían incorporarse al dictamen de comisión, Losada mencionó una de su autoría. “Presenté una modificación en el Rimi (régimen de incentivo para medianas inversiones), bajar un poco los montos para el sector del campo para que puedan acceder más pymes y micropymes. Eso ya fue incorporado, pero me gustaría bajar un poco más los montos mínimos”, agregó.

Estatuto del Periodista: a favor, pero con actualización

También en el orden de las disidencias con el proyecto oficialista, Losada, quien trabajó durante varios años en medios de comunicación, expresó su desacuerdo con la derogación del Estatuto del Periodista, algo que se promueve con énfasis desde el gobierno de Javier Milei.

“Creo que el estatuto tiene que ser modificado, porque es de 1975, pero no derogarlo directamente. Hagamos un estatuto nuevo, pero mientras tanto debe regir el viejo porque asegura y garantiza la libertad de expresión que, para mí, es algo innegociable. Si se deroga el estatuto, mientras se dé la discusión para elaborar un nuevo, no queda nada. Yo propongo que se derogue, pero cuando haya uno nuevo en el que estén mencionadas las plataformas digitales.”, subrayó.

Cuándo se discutirá la reforma laboral

En una una jornada atravesada por protestas y movilizaciones en todo el país en contra del proyecto de reforma laboral, finalmente ayer jueves la senadora nacional por el bloque libertario Patricia Bullrich confirmó que la iniciativa se tratará en el Senado el 10 de febrero.

El cambio de calendario en el tratamiento de la norma, que este jueves motivó una marcha multitudinaria de la CGT, responde a la necesidad de reunir mayores consensos sobre la propuesta oficial, según aclaró la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

Bullrich aclaró además que el despacho está abierto a nuevos cambios, durante el último tramo del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Trabajo y Previsión Social.