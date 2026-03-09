Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

El ente municipal que administra el predio le adjudicó la construcción de las 7 canchas (una de superficie rápida) y 10 de pádel. Apuran los plazos del proyecto ejecutivo para finalizar las tareas antes del 12 de septiembre

El óvalo del Hipódromo será objeto de otras nuevas transformaciones, al fútbol, hockey y rugby se le sumarán tenis y pádel. Se vienen los Juegos Suramericanos

Las siete canchas de tenis y 10 de pádel deberían comenzar a dar señales de activación en el óvalo del Hipódromo Independencia . La adjudicación al actual concesionario de las canchas de fútbol fue definida el año pasado, pero ahora el proyecto ejecutivo debería acelerar los plazos de cara a un objetivo concreto: tener finalizadas una parte o todas las canchas antes del 12 de septiembre, ya que el lugar será sede de los Juegos Suramericanos.

Fuentes de la Sociedad del Estado Municipal Hipódromo Rosario, a cargo de la cesión de los espacios públicos en el lugar, confirmaron que a la adjudicación en manos de la Academia César Luis Menotti le siguió la firma del contrato, y con el proyecto ejecutivo casi listo para que empiecen las tareas de construcción. "Están con los detalles, pero puntualmente las canchas de tenis tienen que estar terminadas para los Juegos", marcó el funcionario.

Se trata de una carrera contrarreloj en el marco de una licitación pública a 15 años, con opción a otros dos de prórroga y una serie de obligaciones en obras complementarias. Como "yapa", sigue sonando el rumor que quienes podrían hacerse cargo del negocio vendrían de la escuela de un extenista ganador de Roland Garros: Gastón Gaudio.

Lo "urgente" ahora es acelerar los plazos para cumplir con la concreción de las canchas en seis meses. "Hay cierto apuro porque las tienen que hacer pensando en los Suramericanos", remarcó otro consultado.

Transformación

En septiembre pasado, la licitación que establecía la concesión de un espacio en el óvalo para la explotación comercial de siete canchas de tenis y 10 de pádel tuvo un solo oferente. Y justamente resultó el actual concesionario de 16 canchas de fútbol y futsal que funcionan allí.

De concretarse los tiempos y el plan de obras, para mediados de año, lo que originalmente fue un espacio exclusivo para el turf, luego compartido con el Instituto Superior de Educación Física (Isef) ahora cuenta con hockey, rugby, fútbol, gimnasio y tribunas reformadas en espacios gastronómicos. En septiembre se había estimado que las canchas de tenis deberían haber arrancado en noviembre pasado, pero con estas dilaciones se le suma la urgencia de llegar a tiempo para el evento deportivo del año en Rosario.

hipodromo4.jpg Las obras en el óvalo del hipódromo van a todo ritmo y las canchas de fútbol ya están casi listas. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La escuela de entrenadores profesionales César Luis Menotti SA llegó al óvalo para poner en marcha una academia de fútbol y lo hizo en diciembre de 2024. Llegó a la ciudad como "el mayor centro deportivo de Rosario" y afirma en sus redes sociales estar dedicada "a la formación de jugadores y a distintas prestaciones y servicios destinados al fútbol profesional, de la mano de nuestro staff docente".

En paralelo, y en el mismo lugar funciona El Óvalo Sports donde se realiza la práctica recreativa del fútbol "en el mayor complejo futbolístico de Rosario", expresan en sus redes sociales. Se trata de 16 canchas: dos de fútbol para 11 jugadores por lado, luego otras de siete y cinco jugadores, y futsal. Todas cuentan con iluminación y son muy requeridas.

Cesión a 15 años

Este mismo grupo empresario presentó su propuesta para siete canchas de tenis y 10 de pádel en el sector del óvalo que da hacia Ovidio Lagos, luego de la cancha de hockey, sobre su cabecera y en el espacio contiguo que estaba ocioso. Se trata de una concesión de obra pública para la explotación comercial a 15 años, con opción a 24 meses de prórroga.

Ahora, el concesionario de ambos deportes tendrá la responsabilidad de construir en unos 100 metros cuadrados de superficie vestuarios, administración y ofrecer la opción de tribunas desmontables para tener la chance de organizar torneos de jerarquía en este nuevo emplazamiento.

Dinamismo urbano

En el entorno hay un dinamismo urbano que se presenta vertiginoso. A la cesión de tribunas para rubros gastronómicos, un gimnasio en el predio y las canchas deportivas ahora se le sumará la práctica del tenis y pádel. Previamente al esquema de concesión de obra pública con explotación comercial para estas dos nuevas disciplinas y el fútbol, el óvalo ya había comenzado a cambiar su perfil con el montaje de una cancha de rugby de categoría internacional, y la de hockey.

Para los amantes del "deporte blanco" se rescatan siete canchas y otras de pádel en un proceso de cierre de clubes privados que canjearon estos terrenos o lotes para convertirlos fundamentalmente en edificios.

ovalo1 (2) El Hipódromo de Rosario es escenario de un proceso de transformación urbana. El óvalo ya es un polo multideportivo.

En el caso de la nueva inversión en manos de esta academia de fútbol, la obra pública contempla vestuarios y administración en forma soterrada y con techos de color verde "a fin de evitar obstrucciones visuales".

En cuanto al tenis, una deberá ser de superficie rápida (cemento o carpeta) y el resto de polvo de ladrillo. Y para contemplar futuros torneos de alcance nacional o internacional se estableció en los pliegos la posibilidad de montar estructuras o tribunas transitorias para organizar eventos de relevancia. Todo ello, en las 11 hectáreas que están disponibles para sus nuevos usos.

Transformación

El Hipódromo sigue explotando su potencial y camina hacia un polo multideportivo en los 30 mil metros cuadrados de superficie que hasta poco tiempo estaban ociosos. En su entorno, asoma a todo ritmo la construcción del Rosario Arena, un multiespacio para 13 mil espectadores con final de obra pensado para los juegos Odesur, de septiembre del este año.

Enfrente, y dentro del predio del Estadio Municipal de Rosario, se erige el microestadio sobre las calles Ovidio Lagos y Dante Alighieri, junto al Patinódromo Municipal y a la pista de atletismo existentes, que albergará parte de las disciplinas que competirán en los Juegos Odesur 2026. El espacio tendrá una superficie cubierta de 3.500 metros cuadrados y una superficie edificada de 5.300 metros cuadrados, con 2.400 butacas y con la posibilidad de sumar 400 plazas en estructura de tribuna tubular. Allí se desplegarán artes marciale y patinaje artístico, entre otras disciplinas.

image Capibaras no le dio respiro al equipo uruguayo y se quedó con una victoria categórica, ante una multitud en el hipódromo del parque Independencia. Gustavo de los Ríos

Todo está en mutación. En el predio de la ex-Rural y también en el Hipódromo. Allí, el primer gran paso fue la cesión del local de comidas rápidas sobre el ala que da sobre bulevar Oroño. En paralelo, se hicieron el gimnasio lindero a las instalaciones del Instituto Superior de Educación Física (Isef) las canchas de rugby, hockey de césped sintético y la habilitación sobre fin de 2024.

Espacio atractivo

En forma pronunciada el Hipódromo se va llenando de actividad, público, atletas y deportistas. Más autos estacionados por Dante Alighieri y mucho movimiento cotidiano. Las ventajas comparativas saltan a la vista. Estacionamiento, servicios, gastronomía, proximidad. No es un dato menor que la cancha de rugby fue utilizada durante el Mundial de Menores de 20 años que se jugó en 2019. Y que, tal como autorizó el Concejo Municipal, será cedida a la Unión Argentina de Rugby y la Unión Rosarina de Rugby. Sin ir más lejos, el debut de la licencia profesional de rugby del litoral Capibaras se produjo en este estadio hace un mes.