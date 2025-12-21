La Capital | Opinión | Milei

El doble desafío del gobierno de Javier Milei

El gobierno busca pagar u$s 4.300 millones en enero y revertir la derrota presupuestaria en el Senado que permita descomprimir el riesgo país

Julián Guarino / Especial para La Capital

Por Julián Guarino / Especial para La Capital

21 de diciembre 2025 · 07:30hs
El ministro de Economía de la Nación y el presidente Javier Milei durante la visita a La Rural en julio pasado.

Foto: AP/Gustavo Garello.

El ministro de Economía de la Nación y el presidente Javier Milei durante la visita a La Rural en julio pasado.

A solo tres semanas del vencimiento del 9 de enero de 2026, cuando el Tesoro deberá afrontar amortizaciones y cupones de bonos soberanos reestructurados por aproximadamente u$s4.300 millones, el gobierno de Javier Milei enfrenta un test financiero crucial en paralelo a una pulseada política en el Congreso.

El equipo de Luis Caputo asegura que cubrirá el pago sin tensiones ni impacto en reservas del BCRA, pero el panorama se complica por el revés en Diputados: la media sanción del presupuesto 2026 llegó sin el capítulo XI, clave para blindar el equilibrio fiscal al derogar emergencias en discapacidad y financiamiento universitario.

"El presupuesto así no nos sirve", admiten fuentes de la mesa chica oficialista, que evalúan veto presidencial si el Senado no revierte el rechazo antes del 30 de diciembre.

El esquema de fondos combina operaciones probadas. La reciente colocación voluntaria del Bonar 2029N captó cerca de u$s1.000 millones a una tasa efectiva del 9,26%, marcando el regreso al mercado de deuda en dólares tras ocho años. Se suman compras directas del Tesoro al BCRA, que acumulan casi u$s1.000 millones, y los ingresos por concesión de cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue, con ofertas garantizadas por más de u$s700 millones.

La herramienta estrella es el "repo niño", un préstamo colateralizado (repurchase agreement) con bancos internacionales como JPMorgan, Citi, Santander, BBVA e ICBC. Consiste en entregar títulos soberanos (Globales, Bonar o Bopreales) como garantía a cambio de dólares frescos, con compromiso de recompra futura más intereses (referenciados a SOFR+spread). Su apodo "niño" refleja montos moderados y complejidad baja frente a swaps mayores. Fuentes indican que se negocia por u$s1.000 a 1.500 millones, aunque las ofertas superan los u$s7.000 millones. Ya probado en 2025 (u$s1.000 millones en enero, ampliados a u$s3.000 millones totales), permite liquidez inmediata sin presionar reservas ni tasas prohibitivas.

Los swaps bilaterales, citados por Caputo como respaldo, generan escepticismo. El swap chino (u$s5.000 millones activados) es más estable pero con limitaciones; el de EEUU (hasta u$s20.000 millones) está "flojo de papeles": falta preaprobación del FOMC de la Fed, canalizado solo vía ESF del Tesoro sin aval del congreso estadounidense ni monetario, lo que lo hace potencialmente revocable y de baja probabilidad de uso inmediato.

El dato es que como refuerzo posterior, el FMI trabaja en un segundo waiver consecutivo por incumplimiento de metas de reservas netas. Si se concede (altamente probable, según fuentes), habilitaría un desembolso de u$s1.050 millones el 23 de enero, recomponiendo liquidez tras el vencimiento.

Lo que viene

Con todo, la ecuación del gobierno es sencilla: anunciar un programa de recompra de reservas, empujar un presupuesto superavitario en todos los órdenes, forzar una reforma laboral y pagar -como sea- el vencimiento de enero. Así, estiman en la Casa Rosada que el riesgo país iría a parar a la zona de los 450 puntos, necesarios para adoptar una política de roll over de vencimientos hacia adelante, lo que descomprimiría aún más la prima de riesgo y, finalmente, bajaría, incluso, la tasa de interés doméstica.

En el frente legislativo, la media sanción en Diputados (132 votos afirmativos) se tiñó de derrota: gobernadores aliados como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) se desmarcaron, votando contra el capítulo XI pese a beneficios previos (ATN, cargos). Casa Rosada los tilda de "traidores" y apunta al kirchnerismo por bloquear el blindaje fiscal. "La sociedad votó orden fiscal y fin del déficit", insisten oficialistas. Ahora buscan revertirlo en Senado, en inferioridad numérica, antes del fin de extraordinarias. De no lograrse, Milei evalúa veto total o parcial, prorrogando el presupuesto 2023 por tercer año consecutivo.

Noticias relacionadas
El presidente Milei y su particular atuendo

Javier Milei explicó por qué usa mameluco de YPF: cada cuánto se los cambia

El presidente Javier Milei ya pronosticó una inflación en torno a cero para mitad del 2026.

Milei aseguró que la inflación "va a ser de cero coma algo" hacia agosto

un provocador posteo de milei desato un conflicto regional: que genero la furia de brasil

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

José Luis Daza, viceministro de Economía de la Nación

José Luis Daza, el segundo de Caputo, confirmó que Kast le ofreció un cargo en Chile

Ver comentarios

Las más leídas

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Lo último

John Lydon: Malvinas fue una estupidez, que se peleen los gobiernos, yo soy de clase trabajadora y estoy con el pueblo

John Lydon: "Malvinas fue una estupidez, que se peleen los gobiernos, yo soy de clase trabajadora y estoy con el pueblo"

La florería rosarina que pone un pie en el jardín de la provincia

La florería rosarina que pone un pie en el jardín de la provincia

Tierra Chica estrena un inmueble doble piso con terraza para un operador gastronómico

Tierra Chica estrena un inmueble doble piso con terraza para un operador gastronómico

Los hoteles de Rosario se reconvierten y algunos quedan en pausa

Los que no funcionan ni cambian de rubro son generalmente de menor escala. Los que están vacíos y los que se reconfiguran

Los hoteles de Rosario se reconvierten y algunos quedan en pausa

Por Alicia Salinas
Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

El vamos por todo libertario se empantana y Milei recalcula

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El "vamos por todo" libertario se empantana y Milei recalcula

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Ovación
Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newells negocia la extensión de los contratos de Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar

Newell's negocia la extensión de los contratos de Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Policiales
Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario
Policiales

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

La Ciudad
Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

El pintor que conoce hasta el alma de sus vecinos y es el orgullo de barrio Tablada

El pintor que conoce hasta el alma de sus vecinos y es el orgullo de barrio Tablada

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora
La Ciudad

La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires
La Ciudad

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Milei en el Mercosur: La integración debe estar al servicio del libre comercio
Política

Milei en el Mercosur: "La integración debe estar al servicio del libre comercio"

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva
La Ciudad

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo
Policiales

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141
La Ciudad

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club
Policiales

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados
Policiales

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe
La Ciudad

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

Grassi: Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin

Por Patricia Martino

Economía

Grassi: "Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin"

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?
La Ciudad

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas
Policiales

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas

Volcó un camión con cerveza y los vecinos se llevaron barriles al hombro
La Región

Volcó un camión con cerveza y los vecinos se llevaron barriles al hombro

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado
Política

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe
La Ciudad

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas
Policiales

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas