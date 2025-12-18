La Capital | Política | presupuesto

El oficialismo obtuvo media sanción del Presupuesto, pero sufrió un revés clave en leyes muy sensibles

Diputados aprobó esta madrugada el plan de gastos para 2026, pero rechazó la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario

18 de diciembre 2025 · 06:49hs
En una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró aprobar en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026, pero sufrió un duro revés al no poder sostener el polémico artículo 75, en el capítulo 11, que buscaba derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

La iniciativa se aprobó en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y fue girada al Senado sin el capítulo XI, que incluía el artículo 75, incorporado a último momento por el oficialismo. La caída del capítulo 11, que apenas logró 117 votos positivos contra 123 negativos y dos abstenciones, fue celebrada con euforia por toda la oposición.

En la votación en general, La Libertad Avanza consiguió sumar a sus aliados del PRO, la UCR, Innovación Federal y otras fuerzas minoritarias vinculadas a distintas provincias. En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo.

El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos. Pero como esta modificación se incorporó en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedó sin efecto.

También se cayó del proyecto la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares, como quería el Gobierno. La controversia se desencadenó porque el oficialismo incorporó todas estas medidas en el capítulo 11, para condicionar a distintas fuerzas políticas a acompañar todo un paquete de medidas, sin poder pronunciarse a favor o en contra de ellas de manera diferenciada.

Más allá de esas cuestiones, los dos temas más polémicos de la sesión fueron la inclusión a último momento dentro del Presupuesto de un artículo, dentro del capítulo 11, que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, dos normas que el Gobierno se resiste a cumplir.

Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto.

Presupuesto 2026. Joaquín Carvalho, presidente de la FUA, anticipó un año dificil para la universidad argentina.

Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"

La Cámara de Diputados tratará hoy la ley de Presupuesto 2026, en la que se incluyó un artículo que deroga el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad

 Maglia celebró el consenso alcanzado y subrayó la importancia de esta herramienta: "Este presupuesto es la garantía de que Baigorria no se detiene.

El Concejo Municipal de Granadero Baigorria aprobó el presupuesto 2026

Arrancan las sesiones extraordinarias en la Legislatura provincial.

Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Newells se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: Es aún peor

Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los principales premios

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los principales premios

Cerraron una mano de la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque en Alvear

Cerraron una mano de la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque en Alvear

Baigorria consolida su modelo ambiental como ciudad eficiente

Baigorria consolida su modelo ambiental como ciudad eficiente

El siniestro vial provocó un corte de tránsito este jueves a la mañana y complicó la circulación en el cruce con la ruta nacional A012

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

POLITICA

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral
Economía

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia
La Región

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Ovación
Asociación Rosarina de Básquet: todo definido en las categorías más chicas

Por Carlos Durhand
Ovación

Asociación Rosarina de Básquet: todo definido en las categorías más chicas

Asumen el viernes en Newells: Orsi y Goméz, desde el subsuelo hasta la cima del fútbol

Asumen el viernes en Newell's: Orsi y Goméz, desde el subsuelo hasta la cima del fútbol

El paso de Almirón por la Copa Libertadores, con actuaciones de cal y otras de arena

El paso de Almirón por la Copa Libertadores, con actuaciones de cal y otras de arena

Policiales
Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

La Ciudad
La Ciudad

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur
La Ciudad

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur

Por Claudio Berón

Policiales

Messi aterrizó en la ciudad de Santa Fe para disfrutar sus vacaciones en el país
Ovación

Messi aterrizó en la ciudad de Santa Fe para disfrutar sus vacaciones en el país

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin
Negocios

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Un obrero cayó de altura mientras remodelaba una casa en en Salta y Paraguay
La Ciudad

Un obrero cayó de altura mientras remodelaba una casa en en Salta y Paraguay

Policiales

La Ciudad

Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales
LA CIUDAD

Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Por Javier Felcaro
Política

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Reunión en el Concejo: advierten sobre la crítica situación en el Pami I
LA CIUDAD

Reunión en el Concejo: advierten sobre la crítica situación en el Pami I

Rosario recupera el congreso de Aapresid, una cita clave para el futuro del agro
Economía

Rosario recupera el congreso de Aapresid, una cita clave para el futuro del agro

Paro de aceiteros contra la reforma laboral: Nos quieren llevar al siglo XIX
Economía

Paro de aceiteros contra la reforma laboral: "Nos quieren llevar al siglo XIX"

Policiales

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante
novedades

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante

POLITICA

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000
La Ciudad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria
Economía

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína
Policiales

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo