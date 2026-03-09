¿Cuánto dinero recaudó Newell's con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

El clásico ante Central, con derrota por 2 a 0, dejó una buena recaudación por la ejecución del bono que pagó el hincha leproso

Newell's pudo juntar 200 millones de pesos. Cabe destacar que, según la información oficial, "la recaudación será destinada a mejorar la infraestructura de los espacios de deporte amateur y recreativo del club".

Más allá del sinsabor que dejó la derrota en el clásico, hubo una buena noticia para la dirigencia de Newell's desde lo económico. El cobro del famoso "día del club" previsto en la Lepra en un monto de 15 mil pesos para el partido frente a Central dejó una suma importante para enfrentar diferentes gastos que se vienen en la institución.

Según pudo averiguar Ovación, lo que pudo recaudar todavía es un resultado parcial, ya que muchos de los hinchas que estuvieron el domingo 1º de marzo en el Coloso verán impactado el bono recién este mes en el débito o en su tarjeta de crédito, es decir que la suma crecerá.

Día clave para las definiciones de los refuerzos

Con la llegada del delantero Walter Mazzanti cerrada, la dirigencia Leprosa encabezada por su gerente de fútbol, Roberto Sensini, encara el cierre de la extensión del mercado de pases buscando encontrar los dos puestos que le faltan para complacer el pedido de Frank Kudelka: el volante creativo y el arquero.

Con respecto al mediocampista, uno por los que negocia la Lepra es Nicolás Oroz, de Argentinos Juniors, quien no tiene mucha acción en el Bicho de la Paternal como titular. La negociación no es nada fácil, ya que a pesar que no lo tiene como prioridad el técnico Nicolás Diez no ve con buenos ojos su salida del club.

Aunque sin dudas, la incorporación más compleja es el arquero. La dirigencia Rojinegra apuntó a dos guardametas que seducían: Tomás Marchiori, de Vélez, y Ezequiel Centurión, de River, pero los dos prefirieron quedarse a pelear el puesto en sus clubes.

Uno de los ofrecidos fue el veterano arquero de la selección boliviana Carlos Lampe. Más allá que se siguen buscando alternativas, los tiempos aprietan y toma cada vez más fuerza en que finalmente se les dé la oportunidad tan esperada tanto para Williams Barlasina como Josué Reinatti por lo menos hasta el final del campeonato.