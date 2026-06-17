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Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años

La Fiscalía Regional de Santa Fe cree que puede haber más denuncias contra el agente de 41 años que trabajaba en los Tribunales provinciales

17 de junio 2026 · 13:22hs
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El policía detenido prestaba servicios en la sede judicial de San Jerónimo al 1500.

Foto: La Capital / Archivo.

El policía detenido prestaba servicios en la sede judicial de San Jerónimo al 1500.

La Justicia provincial ordenó este martes la prisión preventiva de un policía imputado por abuso sexual. La causa en la ciudad de Santa Fe da cuenta de una situación gravísima, ya que la Fiscalía pidió la medida cautelar a raíz del relato de siete sobrinos sobre hechos ocurridos durante 20 años.

Los investigadores señalaron que el hombre de 41 años trabajaba en los Tribunales locales y tenía contacto directo con niños, niñas y adolescentes. En base a estos antecedentes, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó que permanezca tras las rejas como parte del proceso penal.

De acuerdo a la evidencia presentada ante el juez Nicolás Falkenberg en Santa Fe, el sospechoso abusó de cuatro nenes y tres nenas desde los años 90 hasta 2014. Su vivienda fue allanada luego del análisis de las declaraciones de estas personas y la fiscal Vivian Galeano estimó que "podría haber más víctimas" vinculadas al caso.

Un policía en la mira por abuso sexual intrafamiliar

La funcionaria del MPA imputó a Ricardo L. por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de uno de sus familiares. En otros cinco casos lo señalaron como autor de abuso sexual gravemente ultrajante y el restante se definió como abuso sexual simple. Ambas calificaciones se consideraron agravadas.

Galeano y el fiscal Ezequiel Hernández remarcaron que el policía estaba a cargo de la guarda de sus sobrinos durante el período de tiempo de los hechos en investigación. Asimismo plantearon que utilizó distintas estrategias de manipulación para generarles confusión, culpabilización y autorresponsabilización.

>> Leer más: Caso Aleart: la Corte revocó la prescripción del abuso sufrido por el periodista y ordenó un nuevo veredicto

“Los cuatro niños y las tres niñas hoy ya son adultos y adultas. Sin embargo, sufrieron una gran afectación emocional”, manifestó la representante del MPA. La mayoría de estas personas ya prestaron declaración, aunque les costó muchísimo hablar sobre lo sucedido mientras estaban con su tío.

La funcionaria judicial subrayó que algunas de las víctimas eran "muy pequeñas". En este sentido, agregó que los abusos se dieron "en reiteradas oportunidades y durante años".

La ley Piazza y la discusión sobre la prescripción

A la hora de la audiencia, la defensa sostuvo que los delitos prescribieron por el paso del tiempo. Sin embargo, la fiscal apuntó que el magistrado avaló la imputación sobre uno de los hechos porque la fecha es posterior a la sanción de la ley Piazza, una norma que amplió los límites de plazos procesales y en la última reforma del Código Penal habilitó el cálculo a partir del día de la denuncia.

Además de los presuntos abusos, Galeano imputó al policía por promoción a la corrupción de menores agravada. La calificación legal contempla que era el encargado de la guarda de los niños y que la víctima era menor de 13 años.

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