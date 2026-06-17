Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero

El prófugo de alto perfil, por quien la provincia ofrecía una recompensa de $30 millones, fue alojado en un pabellón especial mientras avanza la investigación

El delincuente de alto perfil Sebastián Eduardo "Narigón" Vázquez , uno de los prófugos más buscados de Santa Fe hasta su captura esta semana, fue trasladado a un pabellón de aislamiento del Complejo Penitenciario Nº 11 de Piñero , donde permanecerá alojado hasta ser llevado a audiencia imputativa.

La detención de Vázquez se concretó el lunes en Villa Gobernador Gálvez tras un operativo realizado por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), luego de varios meses de seguimiento e investigación. La provincia ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos para quien aportara información que permitiera localizarlo.

Con su arresto, ya son 19 los prófugos considerados de alta peligrosidad que fueron capturados en los últimos dos años , según destacó el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Federico Angelini .

"Tal como nos viene pidiendo el gobernador Maximiliano Pullaro, ya llevamos capturados 19 prófugos en los últimos 24 meses entre los más buscados. En el caso del Narigón Vázquez, veníamos siguiéndolo desde hace un tiempo, en tareas coordinadas con el Ministerio Público de la Acusación y las Tropas de Operaciones Especiales", señaló el funcionario.

Un nombre clave en varias investigaciones

Vázquez, de 45 años, aparece mencionado en distintas causas judiciales de alto impacto. Una de las investigaciones lo ubica como presunto integrante de la estructura criminal vinculada a Lisandro "Limón" Contreras, señalado como uno de los referentes de la banda Los Menores.

Además, su captura era considerada de interés para la causa que investiga el doble crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte y Raúl "Rana" Attardo, jefe y subjefe de la barra brava de Rosario Central asesinados en noviembre de 2024.

La detención del sospechoso se produjo apenas días después de otras dos capturas relevantes dentro de la lista de los más buscados de la provincia: la de Andrés Raúl "Plin" Acosta, detenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la de Samuel Elías Reyes, arrestado en Córdoba.

Un operativo que terminó tras meses de búsqueda

Desde las TOE explicaron que la localización de Vázquez fue el resultado de una investigación que incluyó tareas de inteligencia criminal, vigilancia y entrecruzamiento de información.

"Se trata de un delincuente muy peligroso. Habíamos realizado procedimientos en marzo y octubre del año pasado. En esa última oportunidad se había dado a la fuga en la localidad entrerriana de Victoria", explicó el jefe de las TOE, Ariel Angelucci.

El funcionario detalló que durante el allanamiento donde fue capturado se secuestraron un teléfono celular, un arma de fuego y dinero en efectivo, elementos que ahora serán incorporados a las investigaciones en curso.

La lista de los más buscados se achica

La caída de Vázquez volvió a modificar el mapa de los prófugos más buscados de Santa Fe. En las últimas semanas, las fuerzas provinciales lograron detener a tres integrantes de esa nómina, en una estrategia que combina recompensas económicas, trabajo de inteligencia y coordinación con el Ministerio Público de la Acusación.

"Se trata de delincuentes que cometieron delitos muy graves, que fueron detenidos por nuestras fuerzas de seguridad y que ahora tendrán que rendirle cuentas a la Justicia", sostuvo Angelini.

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El funcionario destacó además el trabajo de las distintas áreas especializadas que participaron en las capturas recientes, entre ellas las TOE, la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) y la Unidad de Captura de Alto Perfil (Ucap) de la Policía de Investigaciones.

Mientras avanza la causa judicial en su contra, Vázquez permanecerá bajo estrictas medidas de seguridad en Piñero, a la espera de las próximas decisiones de la Justicia.