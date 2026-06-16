Abuso sexual en el jardín: Educación intervendrá la institución y reemplazará al personal

Todavía no hay fecha para el regreso de clases y continúan las reuniones. Las acusaciones pesan sobre un portero que ya fue detenido y separado de su cargo

Tras las denuncias de abuso sexual en el Jardín de Infantes Paulo Freyre de Empalme Graneros , el Ministerio de Educación de Santa Fe anticipó que realizará una intervención en la institución educativa , en el marco de la cual se realizará un recambio de personal. Vale recordar que las acusaciones judiciales pesan sobre uno de los porteros del establecimiento, persona que ya fue detenida y separada de su cargo.

Desde Educación precisaron a La Capital que la intervención en la institución será total. La decisión es reemplazar a todos los docentes, directivos y personal general que hoy se desempeña en el Jardín de Infantes Paulo Freyre, ubicado en La República y Cabal.

Además, desde el Ministerio afirmaron que, por el momento, continúan las reuniones con los familiares de los niños y que todavía no se definió una fecha exacta para la vuelta a clases, dada la gravedad del asunto.

El testimonio de una madre

En conversación con LT8, Lorena Ruíz Diaz, mamá de un niño que asiste al jardín de Empalme Graneros, relató que su hijo hace varios meses venía sintiendo incomodidades, y que incluso un día presenció cómo el portero, la persona señalada por la Justicia, le gritó al menor.

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"Esto no surgió de la nada, a mediados de abril mi hijo manifestaba incomodidad, me avisó con incomodidades que él no quería estar en el jardín, que se quería ir. Empezó a sentir las molestias a partir que llegó este tipo (el portero que fue apartado de su cargo)", señaló Lorena, quien tiene un hijo que se encuentra dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA).

"Cuando yo le iba a cambiar el pañal se quería ir, se quería venir conmigo, no quería reintegrarse otra vez a la salita. Fueron avisos que yo dejé pasar por alto, porque yo solo pensé que él quería estar en casa", siguió la madre.

Luego, la mujer relató cómo una vez, a la salida de las clases, presenció cómo el portero le gritaba a su hijo. En aquel entonces, fue a hablar al jardín y el niño fue cambiado de turno. Un tiempo después, se hicieron conocidas las graves denuncias de abuso sexual.

"Yo sabía que tarde o temprano iba a salir a la luz lo que este tipo estaba haciendo, pero nadie me escuchaba", afirmó la mujer

"Cuando los nenes se portaban mal, la seño le decía: 'Vos te portás mal y yo te llevo a la casita con Rubén (el portero)'. Por ende, las maestras sabían lo que Rubén estaba haciendo", aseguró Lorena Ruíz Diaz.

Nuevas denuncias

Este viernes, la Justicia rosarina confirmó nuevas denuncias contra el portero detenido en Empalme Graneros.

Fuentes del Ministerio de Educación de Santa Fe ratificó ante la consulta de La Capital que las clases seguían suspendidas después del violento operativo policial del último miércoles, cuando padres, madres y vecinos fueron a quejarse a la puerta del establecimiento en Cabal y La República. En ese momento, Rubén L. quedó bajo arresto y demoraron a tres personas por los incidentes posteriores.

Desde la cartera provincial remarcaron que aún "no hay fecha de regreso" para los chicos. De momento, el plan consiste en sostener las reuniones con docentes, directivos y familiares para abordar el conflicto en el transcurso de la próxima semana.