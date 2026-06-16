La Capital | La Ciudad | jardín

Abuso sexual en el jardín: Educación intervendrá la institución y reemplazará al personal

Todavía no hay fecha para el regreso de clases y continúan las reuniones. Las acusaciones pesan sobre un portero que ya fue detenido y separado de su cargo

16 de junio 2026 · 13:45hs
Google Seguir a La Capital en Google
Protesta de padres frente al jardín de infantes de Empalme Graneros

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Protesta de padres frente al jardín de infantes de Empalme Graneros

Tras las denuncias de abuso sexual en el Jardín de Infantes Paulo Freyre de Empalme Graneros, el Ministerio de Educación de Santa Fe anticipó que realizará una intervención en la institución educativa, en el marco de la cual se realizará un recambio de personal. Vale recordar que las acusaciones judiciales pesan sobre uno de los porteros del establecimiento, persona que ya fue detenida y separada de su cargo.

Desde Educación precisaron a La Capital que la intervención en la institución será total. La decisión es reemplazar a todos los docentes, directivos y personal general que hoy se desempeña en el Jardín de Infantes Paulo Freyre, ubicado en La República y Cabal.

Además, desde el Ministerio afirmaron que, por el momento, continúan las reuniones con los familiares de los niños y que todavía no se definió una fecha exacta para la vuelta a clases, dada la gravedad del asunto.

El testimonio de una madre

En conversación con LT8, Lorena Ruíz Diaz, mamá de un niño que asiste al jardín de Empalme Graneros, relató que su hijo hace varios meses venía sintiendo incomodidades, y que incluso un día presenció cómo el portero, la persona señalada por la Justicia, le gritó al menor.

>> Leer más: Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros

"Esto no surgió de la nada, a mediados de abril mi hijo manifestaba incomodidad, me avisó con incomodidades que él no quería estar en el jardín, que se quería ir. Empezó a sentir las molestias a partir que llegó este tipo (el portero que fue apartado de su cargo)", señaló Lorena, quien tiene un hijo que se encuentra dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA).

"Cuando yo le iba a cambiar el pañal se quería ir, se quería venir conmigo, no quería reintegrarse otra vez a la salita. Fueron avisos que yo dejé pasar por alto, porque yo solo pensé que él quería estar en casa", siguió la madre.

Luego, la mujer relató cómo una vez, a la salida de las clases, presenció cómo el portero le gritaba a su hijo. En aquel entonces, fue a hablar al jardín y el niño fue cambiado de turno. Un tiempo después, se hicieron conocidas las graves denuncias de abuso sexual.

"Yo sabía que tarde o temprano iba a salir a la luz lo que este tipo estaba haciendo, pero nadie me escuchaba", afirmó la mujer

"Cuando los nenes se portaban mal, la seño le decía: 'Vos te portás mal y yo te llevo a la casita con Rubén (el portero)'. Por ende, las maestras sabían lo que Rubén estaba haciendo", aseguró Lorena Ruíz Diaz.

Nuevas denuncias

Este viernes, la Justicia rosarina confirmó nuevas denuncias contra el portero detenido en Empalme Graneros.

Fuentes del Ministerio de Educación de Santa Fe ratificó ante la consulta de La Capital que las clases seguían suspendidas después del violento operativo policial del último miércoles, cuando padres, madres y vecinos fueron a quejarse a la puerta del establecimiento en Cabal y La República. En ese momento, Rubén L. quedó bajo arresto y demoraron a tres personas por los incidentes posteriores.

Desde la cartera provincial remarcaron que aún "no hay fecha de regreso" para los chicos. De momento, el plan consiste en sostener las reuniones con docentes, directivos y familiares para abordar el conflicto en el transcurso de la próxima semana.

Noticias relacionadas
Se espera que Manuel Adorni acompañe a Javier Milei en el acto por el Día de la Bandera.

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio

Si no lo usás, donalo: se recolectaron más de mil kilos de ropa en desuso

Rosario recolectó más de una tonelada de ropa para personas en situación de calle

El artista se encargará de cerrar el festejo del Día de la Bandera.

Día de la Bandera: cuándo arranca el show de Abel Pintos y quiénes más suben al escenario

Frío, camisetas, promociones y expectativa por el debut de Argentina en Rosario

Rosario se pone la camiseta: frío polar e ilusión mundialista por el debut de Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

General Lagos: investigan la muerte de un padre y sus hijos hallados sin vida en una vivienda

General Lagos: investigan la muerte de un padre y sus hijos hallados sin vida en una vivienda

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Encontraron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido hace más de una semana

Encontraron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido hace más de una semana

Día de la Bandera: Abel Pintos cerrará la jornada de festejos del 20 de junio

Día de la Bandera: Abel Pintos cerrará la jornada de festejos del 20 de junio

Lo último

Prófugos más buscados: cayó el Narigón Vázquez, investigado por el crimen de Pillín Bracamonte

Prófugos más buscados: cayó el Narigón Vázquez, investigado por el crimen de Pillín Bracamonte

Tenis: Agustín Calleri fue reelegido presidente de la AAT hasta 2030

Tenis: Agustín Calleri fue reelegido presidente de la AAT hasta 2030

Oscar Salomón otra vez sufrió una lesión muscular y suspende los entrenamientos

Oscar Salomón otra vez sufrió una lesión muscular y suspende los entrenamientos

Prófugos más buscados: cayó el Narigón Vázquez, investigado por el crimen de Pillín Bracamonte

Fernando Sebastián Vázquez era requerido por Fiscalía en la causa por el asesinato del exjefe de la barra de Central y también lo investigaban por narcotráfico

Prófugos más buscados: cayó el Narigón Vázquez, investigado por el crimen de Pillín Bracamonte
El Monumento, remodelado: Usamos una tecnología única en Argentina para preservar piedra

Por Lucía Inés López
La Ciudad

El Monumento, remodelado: "Usamos una tecnología única en Argentina para preservar piedra"

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio
La Ciudad

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio

Yo soy policía y hago lo que quiero: diez agentes presos por prender fuego a un detenido

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Yo soy policía y hago lo que quiero": diez agentes presos por prender fuego a un detenido

Abuso sexual en el jardín: Educación interviene la institución y planea reemplazar al personal
La Ciudad

Abuso sexual en el jardín: Educación interviene la institución y planea reemplazar al personal

Clausuran un after en pleno centro que funcionaba sin habilitación
La Ciudad

Clausuran un after en pleno centro que funcionaba sin habilitación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
General Lagos: investigan la muerte de un padre y sus hijos hallados sin vida en una vivienda

General Lagos: investigan la muerte de un padre y sus hijos hallados sin vida en una vivienda

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Encontraron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido hace más de una semana

Encontraron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido hace más de una semana

Día de la Bandera: Abel Pintos cerrará la jornada de festejos del 20 de junio

Día de la Bandera: Abel Pintos cerrará la jornada de festejos del 20 de junio

Todos los indicios en General Lagos apuntan a que el padre mató a sus hijos

Todos los indicios en General Lagos apuntan a que el padre mató a sus hijos

Ovación
Oscar Salomón otra vez sufrió una lesión muscular y suspende los entrenamientos
Ovación

Oscar Salomón otra vez sufrió una lesión muscular y suspende los entrenamientos

Oscar Salomón otra vez sufrió una lesión muscular y suspende los entrenamientos

Oscar Salomón otra vez sufrió una lesión muscular y suspende los entrenamientos

Deschamps, técnico de Francia, la tiró afuera: El favorito absoluto es España

Deschamps, técnico de Francia, la tiró afuera: "El favorito absoluto es España"

Rugby: con presencia rosarina, Los Pumitas ultiman detalles de cara al Mundial Juvenil

Rugby: con presencia rosarina, Los Pumitas ultiman detalles de cara al Mundial Juvenil

Policiales
Prófugos más buscados: cayó el Narigón Vázquez, investigado por el crimen de Pillín Bracamonte
Policiales

Prófugos más buscados: cayó el Narigón Vázquez, investigado por el crimen de Pillín Bracamonte

Yo soy policía y hago lo que quiero: diez agentes presos por prender fuego a un detenido

"Yo soy policía y hago lo que quiero": diez agentes presos por prender fuego a un detenido

Encontraron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido hace más de una semana

Encontraron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido hace más de una semana

Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó nuevos trucos de falsos repartidores

Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó nuevos trucos de falsos repartidores

La Ciudad
La UGR profundiza su compromiso con la ciudadanía digital en las escuelas
La Ciudad

La UGR profundiza su compromiso con la ciudadanía digital en las escuelas

El Monumento, remodelado: Usamos una tecnología única en Argentina para preservar piedra

El Monumento, remodelado: "Usamos una tecnología única en Argentina para preservar piedra"

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio

Abuso sexual en el jardín: Educación interviene la institución y planea reemplazar al personal

Abuso sexual en el jardín: Educación interviene la institución y planea reemplazar al personal

Lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos
La Ciudad

Lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos

Cómo pedir ayuda para personas en situación de calle durante los días de frío intenso
La Ciudad

Cómo pedir ayuda para personas en situación de calle durante los días de frío intenso

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada
Información General

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana
Policiales

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Marcelo Bielsa estalló por una pregunta sobre su foto de presentación en el Mundial: No soy un modelo
Ovación

Marcelo Bielsa estalló por una pregunta sobre su foto de presentación en el Mundial: "No soy un modelo"

Muralistas locales dejaron su arte en los puentes de Circunvalación

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Muralistas locales dejaron su arte en los puentes de Circunvalación

La expectativa de paz entre Estados Unidos e Irán disparó a los mercados globales
Economía

La expectativa de paz entre Estados Unidos e Irán disparó a los mercados globales

Argentina tiene 150 tributos, pero apenas seis explican el 85 % de la recaudación
Economía

Argentina tiene 150 tributos, pero apenas seis explican el 85 % de la recaudación

El tiempo en Rosario: martes con un leve repunte y algunas pocas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con un leve repunte y algunas pocas nubes

Extécnico de Newells protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur
La ciudad

Extécnico de Newell's protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo
La Ciudad

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo

Detenidos por usurpar una vivienda y exigirle a su dueña 3 millones de pesos
Policiales

Detenidos por usurpar una vivienda y exigirle a su dueña 3 millones de pesos

Vóley: Normal 3 le ganó a Sonder y no le pierde pisada a Regatas

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Normal 3 le ganó a Sonder y no le pierde pisada a Regatas

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux clasificaron a los cuartos de final en el femenino
Ovación

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux clasificaron a los cuartos de final en el femenino

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso
La ciudad

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso

Crece la incertidumbre en el debate público respecto a la economía
Economía

Crece la incertidumbre en el debate público respecto a la economía

Keiko Fujimori se impone por 18.000 votos, pero Perú aún no tiene presidente
El Mundo

Keiko Fujimori se impone por 18.000 votos, pero Perú aún no tiene presidente

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas
Policiales

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

Pavimento: se hicieron 200 cuadras a nuevo en lo que va de 2026
La Ciudad

Pavimento: se hicieron 200 cuadras a nuevo en lo que va de 2026

Semana decisiva en el conflicto entre la patronal y el sindicato aceitero
Política

Semana decisiva en el conflicto entre la patronal y el sindicato aceitero