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Con aval del Banco Mundial, la Argentina busca recuperar acceso al crédito internacional

El organismo multilateral aprobó una garantía por u$s2.000 millones. La operación cubrirá el 95 % de un préstamo de entidades privadas a seis años

16 de junio 2026 · 20:17hs
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El ministro de Economía había iniciado las gestiones para la garantía del Banco Mundial meses atrás.

La Capital

El ministro de Economía había iniciado las gestiones para la garantía del Banco Mundial meses atrás.

El directorio del Banco Mundial (BM) aprobó ayer una garantía financiera por u$s2.000 millones para la Argentina, una herramienta que busca reducir el costo del financiamiento externo, fortalecer la administración de la deuda pública y facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital.

La operación combina dos instrumentos del Grupo Banco Mundial: una garantía basada en políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf) y una garantía de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (Miga). En conjunto, ambos avales cubrirán el 95 % de un préstamo otorgado por entidades privadas, con un plazo de seis y tres años de gracia.

En el organismo explicaron que el esquema permitirá acceder a financiamiento en condiciones más favorables que las disponibles actualmente para el país en los mercados internacionales.

“Estamos comprometidos a apoyar la estabilización macroeconómica de l aArgentina y su agenda de reformas orientadas al crecimiento”, señaló Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América latina y el Caribe.

Ahorro en materia de financiamiento

En esa línea, el vicepresidente de Operaciones de Miga, Junaid Kamal Ahmad, sostuvo que la operación demuestra la capacidad del Grupo Banco Mundial para adaptar sus instrumentos financieros a las necesidades específicas de sus países miembros. Afirmó, además, que el esquema permitirá generar ahorros significativos en materia de financiamiento y contribuirá a atraer inversiones.

La aprobación del paquete representa un paso importante dentro de la estrategia oficial para recomponer el acceso al crédito internacional. De hecho, Reuters recordó que el Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo había iniciado las gestiones para esa garantía meses atrás, con el objetivo de refinanciar deuda y mejorar las condiciones de financiamiento del país.

El respaldo del Banco Mundial podría complementarse en los próximos días con nuevos apoyos de organismos multilaterales. Este miércoles el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) analizaría una garantía por u$s550 millones, mientras que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) evaluará el 22 de julio una asistencia de hasta u$s500 millones.

Apoyo

La búsqueda de esos avales se produce en un contexto de mejora en la percepción de riesgo sobre la deuda argentina. La semana pasada, la calificadora Standard & Poor’s elevó la nota soberana de largo plazo en moneda extranjera desde CCC+ a B-, manteniendo una perspectiva estable. Semanas antes, Fitch Ratings había adoptado una decisión similar.

La mejora en las calificaciones crediticias contribuyó a una nueva baja del riesgo país, que llegó a ubicarse en torno a los 446 puntos básicos, su menor nivel desde 2018.

Para Eric Ritondale, economista jefe de Puente, el respaldo de los organismos internacionales fortalece la estrategia financiera del gobierno en un momento clave. “En un contexto apuntalado por las recientes mejoras en las calificaciones crediticias soberanas, el despliegue de esos avales internacionales le permite al equipo económico garantizar el cumplimiento de sus obligaciones financieras y mitigar los riesgos de refinanciación, transformando de manera positiva las condiciones crediticias de cara al próximo ciclo electoral”, señaló.

En la misma consultora consideran que la combinación de un menor riesgo país, la mejora en las calificaciones y el respaldo financiero podría abrir una oportunidad para que el Tesoro evalúe un retorno gradual a los mercados internacionales mediante una emisión de bonos soberanos durante el tercer trimestre del año.

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