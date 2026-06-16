Tres días después de criticar a Putin, un artista ruso fue asesinado a tiros en Polonia

Semyon Skrepetsky hizo el viernes una solitaria manifestación frente a la embajada rusa en Berlín. Este lunes fue acribillado a balazos

Un artista ruso de 44 años crítico del presidente ruso Vladimir Putin fue abatido a tiros cerca de su casa en Polonia. Dos ciudadanos bielorrusos, de 37 y 33 años, fueron detenidos cerca del consulado de Bielorrusia tras el asesinato, ocurrido el lunes.

La víctima era Robert Kuzovkov, un artista que utilizaba el seudónimo Semyon Skrepetsky. A través de su arte “expresó críticas a las políticas actuales de las autoridades rusas”, afirmaron los fiscales polacos en un comunicado. El pasado viernes hizo una solitaria manifestación frente a la embajada rusa en la ciudad alemana de Berlín, donde llevó sus pinturas en las que aparece un desfavorecido Putin, el líder checheno Ramzan Kadyrov y otros altos funcionarios rusos. En uno de los cuadros Putin está en brazos de Josef Stalin.

Este domingo publicó un video en su canal de YouTube en el que tira una bandera rusa a un cesto de basura.

Los fiscales indicaron que el artista fue abordado el lunes cerca de su casa en la ciudad polaca de Biala Podlaska, alrededor de las 9.45, por un hombre no identificado que le disparó cinco veces antes de huir. Los fiscales señalaron que la víctima murió en el lugar por heridas en la cabeza, el pecho y la espalda.

Desde que invadió Ucrania en 2022, Rusia fue acusada de intentar asesinar a sus opositores en el extranjero, incluido un ataque contra activistas exiliados en Francia y Lituania.

Funcionarios en Alemania también desbarataron planes dirigidos contra el jefe de un proveedor alemán de armas para Ucrania y contra un funcionario militar ucraniano.

Las autoridades polacas detuvieron a un hombre en 2024 que, según dijeron, era parte de un plan para asesinar al presidente ucraniano Volodimir Zelenski. Ese mismo año un piloto de helicóptero ruso que desertó fue asesinado en España, y los principales sospechosos son agentes rusos.