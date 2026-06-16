La Capital | El Mundo | Putin

Tres días después de criticar a Putin, un artista ruso fue asesinado a tiros en Polonia

Semyon Skrepetsky hizo el viernes una solitaria manifestación frente a la embajada rusa en Berlín. Este lunes fue acribillado a balazos

16 de junio 2026 · 21:08hs
Google Seguir a La Capital en Google
Tres días después de criticar a Putin, un artista ruso fue asesinado a tiros en Polonia

Un artista ruso de 44 años crítico del presidente ruso Vladimir Putin fue abatido a tiros cerca de su casa en Polonia. Dos ciudadanos bielorrusos, de 37 y 33 años, fueron detenidos cerca del consulado de Bielorrusia tras el asesinato, ocurrido el lunes.

La víctima era Robert Kuzovkov, un artista que utilizaba el seudónimo Semyon Skrepetsky. A través de su arte “expresó críticas a las políticas actuales de las autoridades rusas”, afirmaron los fiscales polacos en un comunicado. El pasado viernes hizo una solitaria manifestación frente a la embajada rusa en la ciudad alemana de Berlín, donde llevó sus pinturas en las que aparece un desfavorecido Putin, el líder checheno Ramzan Kadyrov y otros altos funcionarios rusos. En uno de los cuadros Putin está en brazos de Josef Stalin.

Este domingo publicó un video en su canal de YouTube en el que tira una bandera rusa a un cesto de basura.

>> Leer más: Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania: al menos 22 muertos

Los fiscales indicaron que el artista fue abordado el lunes cerca de su casa en la ciudad polaca de Biala Podlaska, alrededor de las 9.45, por un hombre no identificado que le disparó cinco veces antes de huir. Los fiscales señalaron que la víctima murió en el lugar por heridas en la cabeza, el pecho y la espalda.

Desde que invadió Ucrania en 2022, Rusia fue acusada de intentar asesinar a sus opositores en el extranjero, incluido un ataque contra activistas exiliados en Francia y Lituania.

Funcionarios en Alemania también desbarataron planes dirigidos contra el jefe de un proveedor alemán de armas para Ucrania y contra un funcionario militar ucraniano.

Las autoridades polacas detuvieron a un hombre en 2024 que, según dijeron, era parte de un plan para asesinar al presidente ucraniano Volodimir Zelenski. Ese mismo año un piloto de helicóptero ruso que desertó fue asesinado en España, y los principales sospechosos son agentes rusos.

Noticias relacionadas
trump anuncio un acuerdo con iran y el fin del bloqueo en el estrecho de ormuz

Trump anunció un acuerdo con Irán y el fin del bloqueo en el estrecho de Ormuz

la inflacion en eeuu subio a su mayor nivel en tres anos: 4,2 % anual

La inflación en EEUU subió a su mayor nivel en tres años: 4,2 % anual

peru: roberto sanchez y keiko fujimori luchan voto a voto en el escrutinio

Perú: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori luchan voto a voto en el escrutinio

Donald Trump estuvo en uno de los palcos del Madison Square Garden

Abuchearon a Trump durante el himno en las finales de la NBA en Nueva York

Ver comentarios

Las más leídas

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Todos los indicios en General Lagos apuntan a que el padre mató a sus hijos

Todos los indicios en General Lagos apuntan a que el padre mató a sus hijos

Dos nenes muertos en General Lagos: decretaron tres días de duelo tras la denuncia

Dos nenes muertos en General Lagos: decretaron tres días de duelo tras la denuncia

Lo último

Tres días después de criticar a Putin, un artista ruso fue asesinado a tiros en Polonia

Tres días después de criticar a Putin, un artista ruso fue asesinado a tiros en Polonia

Argentina tiene equipo para el debut en el Mundial: los once que eligió Scaloni

Argentina tiene equipo para el debut en el Mundial: los once que eligió Scaloni

Mundial 2026: los argentinos copan el Tazón más ruidoso del mundo

Mundial 2026: los argentinos copan "el Tazón" más ruidoso del mundo

Argentina tiene equipo para el debut en el Mundial: los once que eligió Scaloni

Dibu Martínez será finalmente el arquero ante Argelia. Juega Messi, Lisandro Martínez le ganó la pulseada a Otamendi y el 9 será Lautaro
Argentina tiene equipo para el debut en el Mundial: los once que eligió Scaloni

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
El consumo de carne bajó a niveles récord y en Rosario hay un boom del cerdo

Por Isabella Di Pollina
Economía

El consumo de carne bajó a niveles récord y en Rosario hay un boom del cerdo

El 20 de Junio recibe a Milei y la Casa Rosada excluyó a Villarruel como invitada

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El 20 de Junio recibe a Milei y la Casa Rosada excluyó a Villarruel como invitada

Monumento, remodelado: Usamos tecnología única para preservar piedra

Por Lucía Inés López
La Ciudad

Monumento, remodelado: "Usamos tecnología única para preservar piedra"

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín
Policiales

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

Yo soy policía y hago lo que quiero: diez agentes presos por prender fuego a detenido

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Yo soy policía y hago lo que quiero": diez agentes presos por prender fuego a detenido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Todos los indicios en General Lagos apuntan a que el padre mató a sus hijos

Todos los indicios en General Lagos apuntan a que el padre mató a sus hijos

Dos nenes muertos en General Lagos: decretaron tres días de duelo tras la denuncia

Dos nenes muertos en General Lagos: decretaron tres días de duelo tras la denuncia

Newells Old Boys acompañará la larga recuperación de Saúl Salcedo

Newell's Old Boys acompañará la larga recuperación de Saúl Salcedo

Ovación
Mundial 2026: los argentinos copan el Tazón más ruidoso del mundo

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Mundial 2026: los argentinos copan "el Tazón" más ruidoso del mundo

Mundial 2026: los argentinos copan el Tazón más ruidoso del mundo

Mundial 2026: los argentinos copan "el Tazón" más ruidoso del mundo

Liga Federal de Básquet: Central, Gimnasia y Temperley se preparan

Liga Federal de Básquet: Central, Gimnasia y Temperley se preparan

Messilandia: explotó la devoción para ver a Leo y ser testigos de una leyenda inagotable

Messilandia: explotó la devoción para ver a Leo y ser testigos de una leyenda inagotable

Policiales
La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba
Policiales

La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

La Ciudad
El 20 de Junio recibe a Milei y la Casa Rosada excluyó a Villarruel como invitada

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El 20 de Junio recibe a Milei y la Casa Rosada excluyó a Villarruel como invitada

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital

Monumento, remodelado: Usamos tecnología única para preservar piedra

Monumento, remodelado: "Usamos tecnología única para preservar piedra"

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio

Referente de Kicillof contra Cristina Kirchner: Jode bastante las pelotas
Política

Referente de Kicillof contra Cristina Kirchner: "Jode bastante las pelotas"

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice
Policiales

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste
Policiales

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital
La Ciudad

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido
Policiales

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Día de la Bandera: a qué hora arranca el show de Abel Pintos
La Ciudad

Día de la Bandera: a qué hora arranca el show de Abel Pintos

Cerealeras le piden a Caputo que adjudique la Hidrovía de una vez

Por Facundo Borrego
Economía

Cerealeras le piden a Caputo que adjudique la Hidrovía de una vez

Rosario se pone la camiseta: frío polar pero con ilusión mundialista
La Ciudad

Rosario se pone la camiseta: frío polar pero con ilusión mundialista

Diputados santafesinos van por Adorni y esperan por firmas que no se deciden
Política

Diputados santafesinos van por Adorni y esperan por firmas que no se deciden

Rosario recolectó más de una tonelada de ropa para personas en situación de calle
La Ciudad

Rosario recolectó más de una tonelada de ropa para personas en situación de calle

Quinta semana de paro en la UNR: los docentes reclaman un aumento salarial
La Ciudad

Quinta semana de paro en la UNR: los docentes reclaman un aumento salarial

Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó trucos de falsos repartidores
Policiales

Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó trucos de falsos repartidores

Los casos de sífilis aumentan en Santa Fe, aunque de manera más controlada

Por Thamina Habichayn
La Ciudad

Los casos de sífilis aumentan en Santa Fe, aunque de manera "más controlada"

Rosario quiere tener su propio protocolo de prevención del suicidio
La Ciudad

Rosario quiere tener su propio protocolo de prevención del suicidio

Lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos
La Ciudad

Lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos

Cómo pedir ayuda para personas en situación de calle durante los días de frío
La Ciudad

Cómo pedir ayuda para personas en situación de calle durante los días de frío

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada
Información General

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana
Policiales

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Marcelo Bielsa estalló por una pregunta sobre su foto de presentación en el Mundial
Ovación

Marcelo Bielsa estalló por una pregunta sobre su foto de presentación en el Mundial

Muralistas locales dejaron su arte en los puentes de Circunvalación

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Muralistas locales dejaron su arte en los puentes de Circunvalación