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Unos 400 estudiantes de Ciencias Médicas de la UNR harán un relevamiento a personas en situación de calle

Las recorridas de los alumnos del curso de Promotores de Salud comenzarán este miércoles y se extenderán hasta el viernes de la semana próxima

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

17 de junio 2026 · 06:30hs
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Rosario registra un aumento de la cantidad de personas en situación de calle. Los estudiantes de la UNR relevarán su condición de salud.

Foto: Héctor Rio/ La Capital

Rosario registra un aumento de la cantidad de personas en situación de calle. Los estudiantes de la UNR relevarán su condición de salud.

Unos 400 estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) empezarán este miércoles a realizar un operativo de relevamiento sanitario a personas en situación de calle en Rosario. La iniciativa llega en un momento de crecimiento de esta población y de un aumento de las intervenciones realizadas por el municipio, estimado en un 40%.

En ese contexto, los estudiantes de las carreras de medicina y de enfermería pondrán en marcha una serie de controles sanitarios en puntos estratégicos de la ciudad y en los refugios habilitados para que personas en situación de calle pasen la noche.

La iniciativa forma parte de la propuesta académica del Curso de Promotores de la Salud, organizado por el Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas (CECM) y la Secretaría de Extensión Universitaria. Un espacio de formación no curricular que la facultad ofrece desde marzo a los estudiantes de medicina y enfermería.

Además de las clases teóricas, el curso incluye actividades en territorio y el relevamiento sanitario a personas en situación de calle es la primera experiencia que desarrollarán los alumnos. El operativo permitirá identificar y registrar el estado de salud de esta población que viene creciendo en los últimos años.

De acuerdo a los resultados del censo nacional, presentado en abril pasado, en la provincia de Santa Fe viven 1.328 personas en situación de calle, un número que creció 59% sólo en los últimos dos años. En Rosario, de acuerdo a estimaciones oficiales, hay unas 800 personas que duermen al desamparo.

La semana pasada, la Municipalidad presentó un balance del Operativo Invierno de este año. Entre otros puntos, destacó que se observa un 40% de aumento en las intervenciones sociales respecto al año pasado y anunció que se sumarían 50 plazas en los refugios municipales, 2 móviles para operativos en calle y un hogar para personas mayores.

Un operativo en plazas y refugios

El relevamiento que realizarán los estudiantes de las carreras de ciencias médicas y enfermería de la UNR se enmarca en esta conyuntura. Los alumnos recorrerán distintos puntos estratégicos de la ciudad, y refugios municipales y de organizaciones sociales.

Las jornadas se realizarán en articulación con los Ex Soldados Combatientes de Malvinas, acompañando sus rondas nocturnas de asistencia alimentaria.

Las actividades comenzarán este miércoles y se extenderán hasta el viernes de la semana próxima. Entre las 18.30 y las 20, los alumnos recorrerán las plazas Montenegro (San Martín y San Luis) y Sarmiento (San Juan entre Corrientes y Entre Ríos), además de los alrededores de la Estación Terminal de Ómnibus (Cafferata 702).

También se visitarán los refugios Felipe More (Felipe Moré 929), Grandoli (Grandoli 3450), Caritas (Balcarce 1077) y Sol de noche (Beruti 2338).

Estudiantes en territorio

En todos esos espacios, los estudiantes de ciencias médicas entablarán un diálogo con las personas en situación de calle para saber si están vacunados, si tienen contacto con el sistema público de salud o si tienen algún lugar donde vivir, entre otras cosas.

"Es la primera vez que realizamos esta actividad. En el primer cuatrimestre pusimos en marcha el curso de promotores de salud con la idea de extender la formación de los profesionales de la salud, más allá de las aulas y de la formación teórica más dura", explica Ciro Camoletto, referente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas.

Por eso, dice, el relevamiento surgió con la idea de establecer un contacto con las necesidades de salud de un sector de la población con múltiples vulnerabilidades. "Lo que queremos incentivar es un contacto más directo con la realidad que atraviesa Rosario", apunta y asegura que el relevamiento permitirá "tener información tangible sobre la situación actual de las personas" que viven en la calle.

>>Leer más: Operativo Invierno: jubilados y estudiantes universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

La propuesta, destaca, no tardó en prender entre los estudiantes de la facultad. Inmediatamente unos 400 alumnos del curso se anotaron como voluntario. "En los últimos años se nota claramente el aumento de la cantidad de personas que duermen en la calle. Con solo salir a caminar por el centro o los barrios, uno se da cuenta. Por eso, y frente a la cantidad de situaciones vulnerables que se ven en la ciudad, los estudiantes tienen interés en sumarse", explica.

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