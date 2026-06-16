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Senado: el oficialismo busca frenar la sesión del jueves para evitar la interpelación a Adorni

La presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, sondea acuerdos con las bancadas dialoguistas para desactivar la cita legislativa

16 de junio 2026 · 17:20hs
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Patricia Bullrich

Foto: Archivo / La Capital.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, y Manuel Adorni, jefe de Gabinete. 

La Libertad Avanza (LLA) busca acuerdos con los bloques dialoguistas del Senado nacional para suspender la sesión de este jueves y, de ese modo, evitar que se trate el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como impulsa el bloque peronista.

La intención de la LLA, cuyo bloque en la Cámara alta comanda Patricia Bullrich, es desactivar la sesión en la que se iban a tratar siete pliegos de jueces y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, donde todavía falta consensuar algunos puntos.

Para este miércoles a las 18, la vicepresidenta Victoria Villarruel citó a la reunión de Labor Parlamentaria para definir la fecha en que brindará su informe de gestión de Adorni. Aunque el oficialismo adelantó que será el 2 de julio próximo, pero también el temario de la sesión prevista para el 18 de ese mes.

>> Leer más: En medio de la tormenta judicial, se espera que Adorni esté en Rosario para acto del 20 de Junio

Lo cierto es que la entrevista que el jefe de Gabinete concedió la semana pasada, que terminó potenciando las dudas sobre su patrimonio, marcó un punto de quiebre en el Congreso, donde se reactivó la moción de censura para removerlo de su cargo, al tiempo que la Justicia lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

Al respecto, y en paralelo a la arremetida en Diputados, se activó un pedido de interpelación, con posible moción de censura, por parte del peronismo en el Senado.

El rol del Senado

Como ocurre en la Cámara baja, la iniciativa no tiene dictamen de comisión, razón por la cual Unión por la Patria (UP) necesita sumar dos tercios en el recinto del Senado para habilitar su tratamiento sobre tablas, además de reunir el quórum (37 legisladores) para abrir una sesión.

Como el oficialismo tenía previsto sesionar este jueves para darle media sanción y girar luego a Diputados el proyecto de inviolabilidad de la propiedad pública, la bancada que lidera José Mayans ya tendría resuelto el quórum.

Asimismo, La Libertad Avanza cuenta con menos peso en el Senado que en Diputados. Por eso la expectativa oficial se centra en Bullrich, quien, además de manejar los tiempos en la Cámara alta, es la única referente libertaria que cuestionó públicamente a Adorni.

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