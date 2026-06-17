Falleció un motociclista luego de un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

Rodrigo Bozzuti murió este martes a la noche por el siniestro vial que involucró al conductor de un ómnibus de la línea 129

Un motociclista de 51 años falleció el martes 16 de junio de 2026 en bulevar Oroño y Gaboto tras un choque con un colectivo.

La policía rosarina comenzó a investigar este martes la muerte de un hombre de 51 años en la zona sur de Rosario . De acuerdo a la denuncia, el motociclista protagonizó un choque con un colectivo . Fuentes oficiales confirmaron que no había otras personas lesionadas como consecuencia del incidente.

De acuerdo al primer reporte sobre el episodio, el conductor del vehículo más pequeño falleció en el cruce de bulevar Oroño y Gaboto . Después del impacto, el chofer del ómnibus detuvo la marcha a metros de la intersección y las fuerzas de seguridad provinciales montaron un operativo para reconstruir lo sucedido.

A partir de la denuncia, el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se sumó al procedimiento en inmediaciones de la avenida Jorge Cura. Allí constataron el deceso de Rodrigo Ignacio Bozzuti y verificaron que el colectivero de 37 años se encontraba ileso .

Luego del aviso sobre la colisión, los agentes del Comando Radioeléctrico encontraron a la víctima tendida sobre la mano que va hacia el norte en el bulevar . A unos pocos metros cayó una Yamaha Tenere de 250 centímetros cúbicos.

Según el registro oficial, el choque ocurrió alrededor de las 22.30 en una esquina semaforizada. En ese momento se disputaba el partido de Argentina y Argelia en el Mundial 2026.

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Luego del impacto, Hugo R. detuvo la marcha sobre la calle Gaboto, unos metros después del cruce hacia el oeste por Oroño. El colectivero de la línea 129 se encontraba en buen estado de salud y quedó a disposición de la policía mientras se investigaba el incidente.

El vehículo interno 366 de la empresa Rosario Bus quedó detenido en el sitio del choque mientras los agentes vigilaban la zona a la espera de los peritos. El registro del procedimiento para esclarecer cómo falleció Bozzuti quedó a disposición de la Justicia en la comisaría 15ª de Rosario.