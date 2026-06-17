La Capital | La Ciudad | Choque

Falleció un motociclista luego de un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

Rodrigo Bozzuti murió este martes a la noche por el siniestro vial que involucró al conductor de un ómnibus de la línea 129

17 de junio 2026 · 07:47hs
Google Seguir a La Capital en Google
Un motociclista de 51 años falleció el martes 16 de junio de 2026 en bulevar Oroño y Gaboto tras un choque con un colectivo.

Foto: Policía de Santa Fe.

Un motociclista de 51 años falleció el martes 16 de junio de 2026 en bulevar Oroño y Gaboto tras un choque con un colectivo.

La policía rosarina comenzó a investigar este martes la muerte de un hombre de 51 años en la zona sur de Rosario. De acuerdo a la denuncia, el motociclista protagonizó un choque con un colectivo. Fuentes oficiales confirmaron que no había otras personas lesionadas como consecuencia del incidente.

De acuerdo al primer reporte sobre el episodio, el conductor del vehículo más pequeño falleció en el cruce de bulevar Oroño y Gaboto. Después del impacto, el chofer del ómnibus detuvo la marcha a metros de la intersección y las fuerzas de seguridad provinciales montaron un operativo para reconstruir lo sucedido.

A partir de la denuncia, el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se sumó al procedimiento en inmediaciones de la avenida Jorge Cura. Allí constataron el deceso de Rodrigo Ignacio Bozzuti y verificaron que el colectivero de 37 años se encontraba ileso.

Choque fatal en bulevar Oroño

Luego del aviso sobre la colisión, los agentes del Comando Radioeléctrico encontraron a la víctima tendida sobre la mano que va hacia el norte en el bulevar. A unos pocos metros cayó una Yamaha Tenere de 250 centímetros cúbicos.

Según el registro oficial, el choque ocurrió alrededor de las 22.30 en una esquina semaforizada. En ese momento se disputaba el partido de Argentina y Argelia en el Mundial 2026.

>> Leer más: Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

Luego del impacto, Hugo R. detuvo la marcha sobre la calle Gaboto, unos metros después del cruce hacia el oeste por Oroño. El colectivero de la línea 129 se encontraba en buen estado de salud y quedó a disposición de la policía mientras se investigaba el incidente.

El vehículo interno 366 de la empresa Rosario Bus quedó detenido en el sitio del choque mientras los agentes vigilaban la zona a la espera de los peritos. El registro del procedimiento para esclarecer cómo falleció Bozzuti quedó a disposición de la Justicia en la comisaría 15ª de Rosario.

Noticias relacionadas
Cristian Edgardo Le Vraux, el hombre que murió en el choque con el auto en el que viajaban Saúl Salcedo y su familia.

Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newell's, Saúl Salcedo

Así quedó el vehículo en el que viajaban Saúl Salcedo y su familia. El jugador de Newells tiene doble fractura y debe ser operado.

Choque fatal en Chaco: el jugador de Newell's Saúl Salcedo sufrió fracturas de tibia y peroné

Así quedó el vehículo en el que viajaban Saúl Salcedo y su familia. El jugador de Newells tiene doble fractura y debe ser operado.

Choque fatal en Chaco: el jugador de Newell's Saúl Salcedo sufrió fracturas de tibia y peroné

El choque fue cerca de Margarita Belén, en Chaco. El ex-Newells viajaba con su familia a Asunción.

En el choque que involucró al jugador de Newell's Saúl Salcedo murió una persona: el futbolista está internado

Ver comentarios

Las más leídas

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Un delantero que estaba a préstamo volverá a Central después del 30 de junio

Un delantero que estaba a préstamo volverá a Central después del 30 de junio

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

Lo último

Alerta en Rosario por el robo de una cápsula radiactiva de cesio-137 de un instituto médico

Alerta en Rosario por el robo de una cápsula radiactiva de cesio-137 de un instituto médico

Una provincia decretó asueto tras el triunfo de la selección argentina ante Argelia

Una provincia decretó asueto tras el triunfo de la selección argentina ante Argelia

Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo

Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo

Alerta en Rosario por el robo de una cápsula radiactiva de cesio-137 de un instituto médico

El material desapareció de un instituto médico de Rioja al 1500. La fuente radiactiva estaba guardada dentro de un contenedor de plomo y ya intervienen organismos especializados de todo el país

Alerta en Rosario por el robo de una cápsula radiactiva de cesio-137 de un instituto médico
Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol
la ciudad

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo
Policiales

Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo

Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, quiénes son los cinco que integran la lista
Policiales

Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, quiénes son los cinco que integran la lista

Barrio Godoy: le dispararon doce veces a dos cuadras de la comisaría 32ª
Policiales

Barrio Godoy: le dispararon doce veces a dos cuadras de la comisaría 32ª

Falleció un motociclista luego de un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño
La Ciudad

Falleció un motociclista luego de un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Un delantero que estaba a préstamo volverá a Central después del 30 de junio

Un delantero que estaba a préstamo volverá a Central después del 30 de junio

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

Yo soy policía y hago lo que quiero: diez agentes presos por prender fuego a detenido

"Yo soy policía y hago lo que quiero": diez agentes presos por prender fuego a detenido

Ovación
El mensaje de Lionel Messi cuando le preguntaron si se animaría al Mundial 2030
Ovación

El mensaje de Lionel Messi cuando le preguntaron si se animaría al Mundial 2030

El mensaje de Lionel Messi cuando le preguntaron si se animaría al Mundial 2030

El mensaje de Lionel Messi cuando le preguntaron si se animaría al Mundial 2030

Austria, el próximo rival de Argentina, hizo lo suyo y tuvo un debut ganador

Austria, el próximo rival de Argentina, hizo lo suyo y tuvo un debut ganador

Básquet: el U13 de la Asociación Rosarina arrasó en el interasociaciones

Básquet: el U13 de la Asociación Rosarina arrasó en el interasociaciones

Policiales
Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo
Policiales

Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo

Barrio Godoy: le dispararon doce veces a dos cuadras de la comisaría 32ª

Barrio Godoy: le dispararon doce veces a dos cuadras de la comisaría 32ª

Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, quiénes son los cinco que integran la lista

Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, quiénes son los cinco que integran la lista

La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba

La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba

La Ciudad
Alerta en Rosario por el robo de una cápsula radiactiva de cesio-137 de un instituto médico
La Ciudad

Alerta en Rosario por el robo de una cápsula radiactiva de cesio-137 de un instituto médico

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Selva Almada presenta en Rosario su nueva novela Una casa sola

Selva Almada presenta en Rosario su nueva novela "Una casa sola"

Falleció un motociclista luego de un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

Falleció un motociclista luego de un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

Tres días después de criticar a Putin, un artista ruso fue asesinado a tiros en Polonia
El Mundo

Tres días después de criticar a Putin, un artista ruso fue asesinado a tiros en Polonia

El consumo no se recupera: registró una caída interanual del 2,2 % en mayo
Economía

El consumo no se recupera: registró una caída interanual del 2,2 % en mayo

Con aval del Banco Mundial, la Argentina busca acceso al crédito internacional
Economía

Con aval del Banco Mundial, la Argentina busca acceso al crédito internacional

Clausuran un after en pleno centro que funcionaba sin habilitación
La Ciudad

Clausuran un after en pleno centro que funcionaba sin habilitación

La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba
Policiales

La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba

La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo y opera con capacidad ociosa récord
Economía

La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo y opera con capacidad ociosa récord

Senado: LLA busca frenar la sesión del jueves para evitar la interpelación a Adorni
Política

Senado: LLA busca frenar la sesión del jueves para evitar la interpelación a Adorni

Referente de Kicillof contra Cristina Kirchner: Jode bastante las pelotas
Política

Referente de Kicillof contra Cristina Kirchner: "Jode bastante las pelotas"

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice
Policiales

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste
Policiales

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital
La Ciudad

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido
Policiales

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Día de la Bandera: a qué hora arranca el show de Abel Pintos
La Ciudad

Día de la Bandera: a qué hora arranca el show de Abel Pintos

Cerealeras le piden a Caputo que adjudique la Hidrovía de una vez

Por Facundo Borrego
Economía

Cerealeras le piden a Caputo que adjudique la Hidrovía de una vez

Rosario recolectó más de una tonelada de ropa para personas en situación de calle
La Ciudad

Rosario recolectó más de una tonelada de ropa para personas en situación de calle

Quinta semana de paro en la UNR: los docentes reclaman un aumento salarial
La Ciudad

Quinta semana de paro en la UNR: los docentes reclaman un aumento salarial

Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó trucos de falsos repartidores
Policiales

Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó trucos de falsos repartidores

Cómo pedir ayuda para personas en situación de calle durante los días de frío
La Ciudad

Cómo pedir ayuda para personas en situación de calle durante los días de frío