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Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Rodolfo Manfredi falleció este jueves a última hora. Un segundo agente fue baleado en el mismo episodio y demoraron a un sospechoso

12 de junio 2026 · 07:34hs
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La víctima fatal fue atacada alrededor de las 23.30 cerca del cruce de 27 de Febrero y Gutenberg.

Foto: Virginia Benedetto/ La Capital

La víctima fatal fue atacada alrededor de las 23.30 cerca del cruce de 27 de Febrero y Gutenberg.

Un presunto enfrentamiento a los tiros concluyó este jueves a la noche con el asesinato de un policía federal en la zona oeste rosarina. Fuentes oficiales señalaron que otro agente de la fuerza y un tercer hombre resultaron heridos en Barrio Banana. Pocas horas antes se registró otro homicidio a unas 20 cuadras de allí.

De acuerdo a la versión preliminar, la víctima fatal fue atacada alrededor de las 23.30 cerca del cruce de 27 de Febrero y Gutenberg. A partir de la denuncia, los encargados de la investigación demoraron a un sospechoso de 46 años que había llevado a su hermano lesionado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

A primera hora de la mañana de este viernes, la Policía de Santa Fe confirmó la muerte de Rodolfo Arnaldo Manfredi en inmediaciones del enlace con la avenida Presidente Perón. El agente tenía 30 años y estaba trabajando junto a un compañero de 34 años que fue baleado en el mismo operativo.

Detenido 27 Febrero Gutenberg
La policía rosarina arrestó a Juan Carlos M. (46) el viernes 12 de junio de 2026 tras el asesinato de un policía federal en 27 de Febrero y Gutenberg.

La policía rosarina arrestó a Juan Carlos M. (46) el viernes 12 de junio de 2026 tras el asesinato de un policía federal en 27 de Febrero y Gutenberg.

Un policía federal asesinado y otro hospitalizado

Los reportes iniciales sobre el procedimiento indican que los policías fueron atacados mientras realizaban un procedimiento de rutina en Villa Banana. Uno de ellos falleció en el lugar y otro fue trasladado por dos lesiones. Por otra parte, los médicos del Heca atendieron a un hombre de 41 años cuyo hermano mayor lo llevó al nosocomio para pedir asistencia tras el supuesto tiroteo.

Con respecto a los agentes estatales, las fuerzas de seguridad provinciales detallaron que Emilio G. quedó internado en el Hospital Italiano. Según el primer diagnóstico, lo balearon en el brazo y en el abdomen.

>> Leer más: Mataron a un policía en una emboscada frente a la sede de la Agencia de Investigación Criminal

A partir de la denuncia y un amplio operativo dentro de un pasillo de Villa Banana, los investigadores demoraron a Juan Carlos M. luego del traslado de su hermano herido al hospital municipal. En el procedimiento también secuestraron un Volkswagen Voyage negro.

El registro de las actuaciones policiales quedó a disposición de la fiscal Laura Ricardo para esclarecer el homicidio de Manfredi. El operativo en la escena del crimen restringió la circulación hasta el amanecer, cuando empezó la retirada de los agentes y se abrió el paso vehicular en el cruce del bulevar 27 de Febrero y la avenida Presidente Perón.

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