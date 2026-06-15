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General Lagos: investigan la muerte de un padre y sus hijos hallados sin vida en una vivienda

El hallazgo del hombre de 46 años y los chicos de 4 y 10 se dio tras la denuncia de la madre al no poder comunicarse con su expareja y padre de los chicos. La hipótesis apunta a una asfixia por monóxido de carbono intencional

15 de junio 2026 · 19:47hs
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El hecho sucedió en una vivienda de General Lagos. 

El hecho sucedió en una vivienda de General Lagos. 

La Policía confirmó que un hombre y sus dos hijos encontrados muertos este lunes en una vivienda de General Lagos. Se investiga si fallecieron por asfixia por monóxido de carbono intencional.

El hombre (identificado como Horacio C., de 46 años) y los dos chicos de 4 y 10 años fueron hallados sin vida en la vivienda de la localidad santafesina tras la denuncia de la madre al no poder comunicarse con su expareja y padre de los chicos.

Tras las investigaciones pertinentes se determinó que se trató de una asfixia por monóxido de carbono intencional debido a cómo se encontraba la habitación donde fueron halladas las víctimas.

Según comunicó la Policía, las ventanas estaban selladas con cinta y fueron utilizados cuatro braseros. Además, el padre de los chicos dejó una nota impresa, aunque no trascendió su contenido.

>>Leer más: Conmoción en General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una vivienda

Conmoción en General Lagos

Los padres de los niños estaban separados y se turnaban los fines de semana para estar con ellos. El hombre tenía una prohibición de acercamiento a su expareja.

La madre de los chicos, de 44 años, se comunicó este lunes con la Policía tras perder comunicación con su expareja. La mujer señaló que el hombre no respondía el teléfono desde la noche del domingo y que la ubicación del celular de unos de sus hijos marcaba el domicilio donde se encontraban los tres.

Al llegar al domicilio, la Policía encontró al hermano de Horacio C. y junto a los agentes de seguridad lograron ingresar a la vivienda por la parte atrás de la casa del vecino. Al ingresar, encontraron a las tres víctimas sin vida dentro de una habitación.

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