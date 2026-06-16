El consumo de carne, deprimido: está en el nivel más bajo en 20 años y en Rosario hay un boom del cerdo

Los bolsillos flacos no dan revancha. La compra de carne vacuna se ubica en un piso histórico. El cerdo y el pollo, aliados de la crisis cuyo consumo crece en la ciudad

En Argentina el consumo de carne vacuna se encuentra en su punto más bajo en los últimos veinte años . El dato se desprende del último informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), que releva el periodo entre enero y mayo del 2026. En particular, la caída representa el 6,1 % interanual y 3,1 kilos menos por habitante con respecto al mismo lapso del 2025. Rosario no pudo escapar de la coyuntura nacional: en la ciudad también se desplomaron las compras de cortes vacunos , pero en cambio crecieron el cerdo y el pollo, dos alternativas proteicas más económicas.

Según el informe de Cricca, el consumo de carne vacuna se posicionó en el mínimo histórico de 47,5 kg por año. Veinte años atrás, entre 2005 y 2006, la misma medición se posicionaba en un promedio de entre 62,2 y 61,2 kg anuales por persona.

Una caída estrepitosa, en consonancia con la caída general del consumo masivo en general. En ese sentido, a partir de datos del propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se establece que la baja de compras específicamente en el sector de supermercados fue de 5,1 % interanual para el primer trimestre del 2026.

En Rosario el panorama no es muy diferente al del resto del país. La crisis golpea y los bolsillos cada vez tienen menos fuerza para soportarla. “Lo que está pasando tiene que ver con el poder adquisitivo, se siente que la gente no lleva carne. Hace dos o tres meses el consumo de carne vacuna está totalmente retraído”, aseguró Juan Ramos, presidente de la Sociedad de Carniceros de Rosario, en diálogo con La Capital.

Además, el titular señaló un especial aumento en la venta de cortes de cerdo, y, en segundo lugar, de pollo, dos opciones más amigables al bolsillo. "Un hábito que la gente está empezando a tener es el cerdo, la pulpa de cerdo, que antes no se consumía para nada".

Ante la crisis, boom del consumo de cerdo

La explicación más simple sobre el aumento de las ventas de cerdo es su precio: "La pulpa de cerdo puede conseguirse por $10.000, contra los más de $20.000 de la pulpa de carne vacuna", detalló Ramos.

En esa línea, el presidente de la Sociedad de Carniceros de Rosario sostuvo que "no es que la carne está cara", sino que el problema es el poder adquisitivo. "La gente no deja de consumir, pero consume lo que puede, y por eso se vuelca al cerdo y al pollo, dos consumos que hace décadas eran impensables a estos niveles".

"Lo que antes se hacía con la pulpa vacuna, se hace con la de cerdo. Nunca antes lo vi", siguió. Se llevan todo tipo de cortes de la pulpa de cerdo, como nalga, cuadril, bola lomo, jamón cuadrado, palomita, entre otros. Se usa para estofados, hornos y parrilla. "Antes no se consumía para nada", agregó.

La postergación del consumo de carne vacuna no sucede solo en Rosario. Basta recordar la intensa conversación en redes sociales sobre la carne de burro, por una fracción del precio de la carne de vaca. No obstante, vale aclarar que, para ser apta para su consumo, los cortes deben pasar por estrictos requisitos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

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Evolución del consumo

En este marco, Ramos aseguró que también hay una cuestión de "evolución de consumo" que tiene que ver con el momento histórico, y que también hizo cambiar la oferta en la carnicería.

"En la época de mi padre, la carnicería era solo carne vacuna. Ahora una carnicería ya tiene carne vacuna, porcina, aviar, elaborados, cosas que antes no estaban", sostuvo, y agregó: "La gente tiene un montón de opciones y las está usando".

De todas formas, el titular reafirmó : "No es que la gente vaya a dejar de consumir carne vacuna, pero hoy por el buen precio del cerdo y el pollo eligen esas opciones", y cerró: "Cuando el bolsillo acompañe, va a volver el consumo (de carne de vaca)".

Consumo con tarjeta de crédito y en montos chicos

Un dato que señalan desde el otro lado del mostrador es el aumento de las compras con tarjeta de crédito en montos chicos y para comprar artículos de la canasta básica. "Un tema no menor son los endeudamientos con la tarjeta de crédito; es algo muy importante, porque indica que en lo que voy a comprar no voy a gastar mucho", sumó Ramos.

"Hoy se nota que la gente compra en cifras chicas, $3.000, $4.000, $5.000 pesos en tarjeta de crédito", valoró el presidente de la Sociedad de Carniceros.

"No hay nada extraño acá, todo redunda en la baja del poder adquisitivo", afirmó Ramos sobre los bolsillos golpeados por la crisis económica, y cerró: "Del otro lado del mostrador lo vemos, y la gente, obviamente, que lo nota".