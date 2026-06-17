El FAE impulsa programas que fortalecen la educación pública rosarina

El Fondo de Asistencia Educativa complementa las mejoras edilicias con acciones que buscan transformar la experiencia formativa niños, niñas y adolescentes

A través de propuestas vinculadas al arte, la inclusión, el deporte, la cultura y la participación comunitaria, el Fondo de Asistencia Educativa (FAE) de Rosario complementa las mejoras edilicias con acciones que buscan transformar la experiencia educativa .

En ese contexto, el Jardín de Infantes N° 312 “Manuel Musto” es uno de los ejemplos más recientes de ese trabajo integral, establecimiento donde el programa Pintando Sueños reunió a toda la comunidad educativa en una jornada de arte, encuentro y participación.

La actividad convocó a niños y niñas de ambos turnos junto a sus familias, docentes, asistentes escolares y autoridades de la institución.

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Durante la jornada, se concretaron dos intervenciones artísticas significativas: un mural profesional sobre la fachada del establecimiento y otro, de grandes dimensiones, en el patio escolar, desarrollado colectivamente por estudiantes y familias.

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La experiencia fue mucho más que una actividad puntual, ya que el jardín, ubicado en Muzzio 5330, había sido previamente destinatario de una importante puesta en valor integral impulsada por el FAE, que incluyó trabajos de albañilería y pintura en galerías, salas, espacios comunes y distintos sectores de uso cotidiano del edificio.

A esas mejoras, se sumó la recuperación del patio y del portón de ingreso a través de las intervenciones artísticas desarrolladas en el marco de Pintando Sueños.

Acompañamiento integral del FAE

Paralelamente, el FAE de Rosario continúa desde 2020 consolidando una política de acompañamiento integral a las instituciones educativas públicas de la ciudad, invirtiendo tanto en obras, intervenciones de mantenimiento y mejoras, así como en programas socioeducativos que promueven la inclusión, la participación, la convivencia y el acceso a experiencias culturales y formativas significativas para niños, niñas y adolescentes.

La propuesta parte de una convicción clara: una educación pública de calidad requiere no sólo edificios seguros y adecuados sino también oportunidades que fortalezcan los vínculos, amplíen horizontes y permitan que las escuelas se consoliden como espacios de encuentro, pertenencia y construcción de ciudadanía.

Desarrollados en articulación con distintas áreas de la Municipalidad de Rosario, el Ministerio de Educación provincial y las propias comunidades educativas, los programas socioeducativos buscan acompañar a las instituciones desde una mirada integral, poniendo en el centro a quienes habitan diariamente la escuela.

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Además del Pintando Sueños, los programas incluyen Lengua de Señas, El Autódromo en tu Escuela, Cultura Freestyle, Crónicas DePorte y Museos Más Cerca.

De ese modo, el FAE de Rosario reafirma una mirada integral sobre la educación pública, acompañando las obras que mejoran la infraestructura escolar pero también impulsando experiencias que fortalezcan los vínculos, amplíen horizontes culturales y hagan de cada escuela un espacio cada vez más inclusivo, participativo y profundamente conectado con su comunidad.