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Rosario espera a Milei el 20 de Junio y la Casa Rosada excluyó a Villarruel

iProtocolo del municipio tuvo la instrucción taxativa en derivar a Nación cualquier consulta relacionada con la llegada al Monumento de Victoria Villarruel

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

16 de junio 2026 · 17:59hs
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El presidente Javier Milei estuvo presente el 20 de Junio de 2024 en el Monumento a la Bandera.

El presidente Javier Milei estuvo presente el 20 de Junio de 2024 en el Monumento a la Bandera.

"Diríjase a Protocolo de Nación". Esta fue la precisa instrucción que en forma reiterada dieron los funcionarios del gobierno nacional a quienes organizan el acto del 20 de Junio en el mástil mayor del Monumento a la Bandera, ante el caso de que el entorno de la vicepresidenta Victoria Villarruel haga una consulta. El subrayado del pedido expone la profunda fractura que existe entre las máximas autoridades del país, y en medio de especulaciones ante la posibilidad de que la presencia del presidente Javier Milei pueda coincidir en Rosario con su vicepresidenta, quien fue excluida de la lista de invitados de la Casa Rosada.

Lo cierto es que el paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano tendrá su conmemoración este sábado a las 10, con izamiento de la celeste y blanca y la toma de juramento a las tropas militares. Con los discursos evocativos de los funcionarios quedará concluido el acto oficial. Trascartón habrá promesa de lealtad por parte de 5 mil niños en el patio cívico, en la que no se descarta que el propio Milei tenga participación.

Villarruel atraviesa un nuevo desaire de Presidencia de la Nación, idéntico al Tedéum del 25 de Mayo pasado. La vicepresidenta no está invitada a participar como autoridad al acto previsto para este sábado en el Monumento, con la presencia del presidente Milei, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, entre las autoridades más destacadas.

Luego de ajustar detalles entre los miembros de protocolo de Nación, provincia y municipio la organización del 20 de Junio reeditará lo vivido en 2024, cuando Milei llegó a la ciudad por el Día de la Bandera. Sin embargo, el año pasado el mandatario nacional no acudió al Monumento y optó por conmemorar al creador de la enseña patria en el Campo Argentino de Polo. Pero quien sí se hizo presente fue Villarruel, quien le copó la parada a su compañero de fórmula presidencial: "Vengo a Rosario, que es como mi casa", había dicho a la prensa, para chicanear: "Este es el mejor lugar de la Argentina para estar hoy". No obstante, al no estar en representación del Ejecutivo nacional, la vice no fue oradora, pero en cambio estuvo en la promesa de fidelidad a la bandera en el patio cívico.

>> Leer más: Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera

La tensión prevalece

La exclusión en la lista oficial de invitados no logró hasta el momento reducir la tensión entre el presidente y su vice. "Que se la cruce de frente, si desea ir a Rosario, irá. Y le importa poco lo que piensen defensores de corruptos", soltaron desde el entorno de Villarruel.

En medio de esta confrontación, tanto municipio como provincia tomaron distancia. "La invitación las hace Nación y, más allá de que se consulte si puede venir, no tenemos autorización para invitarla. Además recibimos una orden directa de Nación. Nos dijeron que remitamos la inquietud a Protocolo", dijo con reserva un participante de los actos del 20 de Junio que evidenció cierto apuro por la instrucción taxativa. En rigor, quienes tienen la potestad de cursar invitaciones son los funcionarios de Casa Rosada. Este año, se prevé la llegada no solo del presidente, sino de gran parte de su gabinete, incluido el jefe de ministros Manuel Adorni, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y la secretaria general Karina Milei, entre otros.

Por el lado de la provincia, a Pullaro lo secundarán ministros y secretarios de Estado de su gabinete, autoridades de la Legislatura santafesina, entre otros. Al intendente Javkin lo acompañarán sus secretarios y subsecretarios.

Así, desde las 10, está organizado un acto con 400 sillas para invitados en torno al mástil mayor del Monumento y de cara al atril desde donde se escucharán los discursos oficiales. Previo a ello, se izará la bandera, se entonarán las estrofas de Aurora y el Himno Nacional para que luego Milei le tome el juramento a las tropas militares y de fuerzas de seguridad que estarán formadas en torno a la proa.

Lo que aún no está definido y divide las aguas entre la seguridad presidencial, protocolo y Casa Militar es si Milei, una vez finalizado su discurso, se dirigirá hasta el patio cívico para tomarle la promesa de fidelidad a unos 5 mil alumnos de cuarto grado que llegarán desde varias provincias a Rosario.

>> Leer más: Promesa de lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos de todo el país

Una cápsula y dos combis

El presidente llegará en avión hasta el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas, donde lo esperará un helicóptero que lo trasladará por el cielo rosarino hasta el helipuerto ubicado en Prefectura Naval Argentina Bajo Paraná. Desde allí, se formará una cápsula de seguridad que lo trasladará vía terrestre unos 800 metros hasta el Monumento.

Por su parte, unos 40 funcionarios del gobierno nacional arribarán en avión a la estación aérea local y de allí llegarán al acto por el Día de la Bandera en combis con custodia de patrulleros.

El operativo incluirá dos anillos de seguridad y la colocación de vallado por las calles Santa Fe, Rioja, Córdoba y Buenos Aires.

Entre este miércoles (en el que habrá un acto de inauguración de las obras de restauración del Monumento a cargo del gobernador Pullaro) y el sábado, unos 25 mil niños de cuarto grado participarán de la promesa de fidelidad a la bandera.

Son unas cien escuelas de provincias como Santiago del Estero, Buenos Aires, San Luis, Chaco, La Pampa, Santa Cruz, y Santa Fe, entre otros distritos.

Es altamente probable que durante el discurso de Milei haya cadena nacional, o bien se cedan las imágenes de la transmisión a los canales, emisión que estará en manos del gobiern nacional.

A la hora de los discursos, se estima que el gobernador Pullaro haga hincapié en la defensa del interior productivo como la mejor manera de integrarse al mundo, con un país que tenga infraestructura de calidad. Y se esperan párrafos de defensa de la libertad pero destacando el valor de la igualdad.

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