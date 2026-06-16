La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba

En un operativo agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron 2.200 álbumes de figuritas oficiales de la Copa Mundial de Fútbol Fifa 2026 que carecían de toda documentación respaldatoria que acredite su legal tenencia e ingreso a este país. Este escenario favoreció la aparición de canales informales de abastecimiento y comercialización, detectándose el ingreso irregular de álbumes de origen brasilero sin la correspondiente documentación aduanera que acreditara su legal importación al territorio nacional.

La causa se originó a fines de mayo cuando personal del Departamento Delitos Fiscales realizó recorridas preventivas y controles de mercadería en tránsito, orientados a la detección de maniobras de contrabando y fraudes marcarios sobre la avenida Suárez al 2700 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). En ese contexto, los efectivos observaron la circulación de dos vehículos que transportaban numerosos bultos y los detuvieron para un control habitual. Al inspeccionar la carga encontraron una gran cantidad de álbumes de figuritas del Mundial, identificados con la inscripción “Panini”, de origen brasileño, cuyos propietarios no pudieron acreditar documentalmente su legal ingreso al territorio nacional.

El Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 8, a cargo de Gustavo Darío Meirovich, dispuso que la mercadería sea verificada y contabilizada por verificadores de la Agencia Recaudación y Control Aduanero (Arca).

Números y contrabando

Al realizar el conteo y aforo aduanero de la mercadería dio un total de 2.200 álbumes. De esta manera la Justicia ordenó la detención de los dos sujetos y el secuestro de dicha mercadería, valuada en 100 millones de pesos. Posteriormente y como resultado de dicho operativo, la Justicia libró un allanamiento en un depósito en Lanús y una orden de presentación a un comercio de encomiendas en la ciudad de Buenos Aires. En dicha localidad bonaerense se constató la existencia de un depósito de grandes dimensiones destinado al acopio y posterior distribución de mercaderías de diversos rubros.

Durante los procedimientos un hombre fue notificado de la causa y se secuestraron 1500 prendas de vestir, 170 cajas de TV Box, 80 vasos térmicos, 30 aires acondicionados, 40 proyectores, 90 auriculares, 7 notebooks, 110 cargadores, 10 reproductores de DVD, 60 equipos de gamepad, 20 aspiradores, 20 pistolas de hidrogel y demás elementos de interés. Toda la mercadería secuestrada posee un valor aproximado de 98 millones de pesos. Los detenidos junto con los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción al Código Aduanero.