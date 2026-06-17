Una familia rosarina necesitó más de un millón y medio de pesos en mayo para no ser pobre

Las verduras y hortalizas lideraron el alza con un incremento del 21,5%. En un año, la canasta elaborada por la Usina de Datos de la UNR acumuló una suba del 41,3%

Familias en jaque. El rubro que más impactó en el resultado del mes fue el de verduras y hortalizas, que registró un salto del 21,5%.

El costo de los alimentos básicos volvió a subir en Rosario durante mayo y una familia compuesta por cuatro integrantes —dos adultos y dos hijos en edad escolar— necesitó $1.595.764 para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 1,9% respecto de abril y llegó a $199.793 por adulto, según el informe mensual de la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). La suba, aunque moderada en términos mensuales, se enmarca en un proceso que ya acumula 21,7% en los primeros cinco meses del año y un 41,3% en los últimos doce meses, una variación que supera la del nivel general de precios de la economía, precisaron desde la entidad.

La Canasta Básica Total (CBT) , que incorpora además del componente alimentario otros bienes y servicios esenciales como vivienda, transporte e indumentaria, subió 1,8% en mayo y alcanzó los $537.698 por adulto equivalente. En términos interanuales, el aumento fue del 39,1%.

El rubro que más impactó en el resultado del mes fue el de verduras y hortalizas, que registró un salto del 21,5% . Le siguieron los aceites y grasas con una suba del 3,8% y las carnes con 2,6%. En sentido contrario, las frutas bajaron 9,2% —una caída con fuerte componente estacional— y los azúcares y dulces cayeron 4,7%, lo que amortiguó en parte el incremento general.

El destino de los ingresos

Paula Durán, coordinadora de la Usina de Datos UNR, consideró que "el problema ya no es solamente cuánto aumentan las canastas mes a mes, sino el nivel en el que quedaron ubicadas". En ese sentido, destacó: "Una parte importante de los ingresos de los hogares se destina a cubrir gastos básicos, dejando cada vez menos margen para otros consumos".

La inflación fue del 2,3% en Santa Fe durante mayo, según informó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec). El Indice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo marcó un alza de 2,1% y acumula 14,7% desde principios de año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La situación según cada tipo de hogar

Los montos varían de forma significativa según la composición de cada hogar. Una familia de cuatro integrantes con vivienda propia —dos adultos y dos hijos en edad escolar— necesitó $1.595.764 para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

En tanto, el hogar monoparental encabezado por una mujer con dos hijos y sin vivienda propia requirió $1.300.519, un valor que refleja el peso combinado del costo habitacional y las necesidades específicas de los niños. En el otro extremo, un adulto solo que es propietario de su vivienda necesitó $453.096, el umbral más bajo entre los casos analizados, aunque significativo si se lo pone en relación con el salario mínimo vigente.

El informe señala además que la Inversa del Coeficiente de Engel —el indicador que permite expandir el componente alimentario al total de la canasta— registró una leve caída de 0,1% en mayo. Ese movimiento indica que los alimentos subieron proporcionalmente más que el resto de los bienes y servicios, lo que explica que la CBA haya crecido levemente más que la CBT en el mes.