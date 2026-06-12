Alejandra Monteoliva habló sobre el policía asesinado en Rosario: "Ni un paso atrás"

La ministra de Seguridad Nacional lamentó el crimen de Rodolfo Manfredi. El jefe de la fuerza, Luis Rolle, viajó a la ciudad para abordar el caso

La denuncia del asesinato de un policía federal en Rosario generó una reacción rápida del gobierno argentino. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva , afirmó este viernes: "Vamos a encontrar a los responsables y los llevaremos ante la Justicia. Ni un paso atrás" .

"Lamento profundamente la muerte de Rodolfo Manfredi" , manifestó la funcionaria a través de redes sociales. Previamente, el jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Luis Rolle , viajó a la ciudad para seguir de cerca la investigación y colaborar con las autoridades.

La ministra sostuvo que el agente de 30 años "cayó en cumplimiento del deber" durante un procedimiento en la zona oeste de la ciudad. Además se mostró preocupada por el estado de salud Emilio Gómez Villafañe , el cabo de 34 años que fue baleado en el mismo episodio. En este sentido, comentó: "También le deseo una pronta recuperación".

Uno de los reportes oficiales sobre el homicidio indica que los policías estaban haciendo un patrullaje de rutina en el barrio Banana este jueves a última hora de la noche, en el marco del Plan Bandera . En ese contexto trascendieron dos versiones sobre las circunstancias en las mataron a uno de ellos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/2065388223929434537&partner=&hide_thread=false Lamento profundamente la muerte del agente Rodolfo Manfredi, quien cayó en cumplimiento del deber durante un procedimiento de la Policía Federal Argentina en Rosario.



Acompaño a su familia, a sus seres queridos y a toda la familia policial en este momento de dolor. También deseo… — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) June 12, 2026

Fuentes de la PFA señalaron que tres agentes intentaron identificar a un grupo de personas en 27 de Febrero y Gutenberg. Ante esta acción, una de ellas les disparó cerca de un pasillo ubicado a metros del cruce con la avenida Presidente Perón.

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Otro testimonio recogido por las fuerzas federales sugiere que el personal federal fue atacados a tiros por delincuentes que pasaron en motocicleta por la curva de la mano del bulevar que va hacia el centro. De acuerdo a esta declaración, el agresor disparó tres veces contra el patrullero en el que circulaban.

Homicidio 27 Febrero Gutenberg 8 Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

Manfredi murió en el acto como consecuencia del tiroteo. "Acompaño a su familia, a sus seres queridos y a toda la familia policial en este momento de dolor", expresó Monteoliva por la mañana.

¿Qué pasó tras el asesinato en barrio Banana?

Horas después del operativo, Gómez Villafañe permanecía internado en el Hospital Italiano con un diagnóstico grave sobre las heridas que sufrió en el abdomen y el brazo. Los médicos lo intubaron para atenderlo en el área de terapia intensiva tras una cirugía.

Por otra parte, un hombre de 41 años también recibió asistencia en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) por el tiroteo en el barrio Banana. Luis M. cayó herido por disparos y su hermano mayor lo llevó al nosocomio en un vehículo particular. El conductor quedó demorado después del traslado.

Homicidio 27 Febrero Gutenberg 6 Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

Frente a la conmoción que generó el episodio, el jefe de la PFA viajó a Rosario junto con el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto. Asimismo, el gobierno de Santa Fe decidió organizar una conferencia de prensa sobre el homicidio con la participación del fiscal regional de Rosario, Matías Merlo.

Por otra parte, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) abrió una segunda investigación casi en simultáneo por otro asesinato registrado a unas 20 cuadras de la escena del crimen. En este caso se confirmó la muerte de Alexis Yñiguez (24) por heridas de armas de fuego en bulevar Seguí al 5500, donde también hirieron a una mujer de 56 años.