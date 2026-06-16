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El Congreso Aapresid vuelve a Rosario y sale a la cancha con más auditorios, más tecnología y más negocios

Bajo el lema "Nuestro suelo, nuestra voz", el congreso de Aapresid sumará nuevos auditorios, referentes de primer nivel, espacios Agtech y rondas de negocios para debatir el futuro de la producción y la innovación

16 de junio 2026 · 20:16hs
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El congreso de Aapresid se realizará en el salón Metropolitano ubicado en Alto Rosario.

El congreso de Aapresid se realizará en el salón Metropolitano ubicado en Alto Rosario.

El congreso de Aapresid regresa a Rosario y se realizará del martes 4 al jueves 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario. El evento que cada año redobla la apuesta para consagrarse como la cita obligada con el conocimiento y la innovación para el agro regresa a la ciudad después de dos ediciones realizadas en Buenos Aires.

Bajo el lema “Nuestro suelo nuestra voz” el congreso reunirá a las empresas líderes de la cadena agroindustrial. Desde firmas de semillas y genética, protección de cultivos, maquinaria agricultura de precisión y tecnologías, hasta exportadoras y acopiadoras de granos, entidades financieras, aseguradoras e instituciones del rubro, el espacio será un punto estratégico para el networking y los negocios.

Esta edición contará con 10 auditorios en simultáneo y nueve ejes temáticos que abordarán desde producción y sustentabilidad hasta mercados, innovación y desafíos globales.

Entre las principales novedades se destaca la incorporación del eje "Gestión empresarial", una temática cada vez más relevante para empresas y productores que buscan tomar decisiones en contextos complejos y dinámicos. La propuesta ampliará la mirada tradicional sobre los sistemas productivos para incorporar herramientas vinculadas al liderazgo, la estrategia y la gestión de negocios.

Además, volverán las charlas "Aaprender", un espacio pensado para acercar al congreso experiencias y perspectivas de referentes que trascienden lo agropecuario, incorporando voces inspiradoras y nuevas formas de pensar los desafíos actuales.

Presencia internacional

Cada uno de los 9 ejes temáticos del evento será abordado por destacadas figuras. Desde el plano internacional, la grilla incluye a especialistas como Chad Lee de la Universidad de Kentucky, para hablar de maíz de alto rendimiento y rotaciones estratégicas, Christine Morgan del Soil Health Institute de Texas, para disertar sobre salud de suelos y Dwayne Beck, de Dakota Lakes Research Farm, quien lideró la transformación productiva de regiones semiáridas de EEUU gracias a planteos regenerativos.

La salud del suelo no sólo será uno de los ejes temáticos sino que atravesará todo un Congreso con iniciativas que incluyen un laboratorio de suelos, como propuesta participativa para acercar información, experiencias y herramientas orientadas al diagnóstico, conocimiento y regeneración de este recurso vital para la Humanidad.

En el plano nacional, la agenda de confirmados incluye a Octavio Caviglia (Conicet), Wenceslao Tejerina (Agroestrategias consultores), Fernando Salvagiotti (Inta), Diego Rotili (UNLPam), Cristian Alvarez (Inta), Alejandro Vera (Inta), Roberto Peralta, Tino de Rossi, el especialista en crucíferas Leonardo Coll (inta), el referente en cultivos de servicios Gervasio Piñeiro (Fauba-Conicet) y el experto en lechería robótica Pedro Mazziotti. A esto se suman referentes del sector privado y figuras del ámbito político nacional y local.

Las tecnologías tendrán su propio escenario

Como cada año, la innovación tecnológica será uno de los grandes protagonistas. El Agtech Forum, evento que abrirá sus puertas en la Bolsa de Comercio de Rosario el martes 4 de agosto por la mañana, continuará su agenda dentro del Congreso Aapresid, con actividades orientadas a conectar startups, empresas, inversores y actores del ecosistema emprendedor.

A esto se sumará el Espacio Agtech Aapresid potenciado por Innventure, con más de 150 m2 a charlas, intercambio y a la realización de una nueva edición del Agtech Demo Day, donde emprendimientos tecnológicos presentarán desarrollos aplicados a los desafíos del agro.

congreso aapresid.jpg

El Congreso profundizará su perfil internacional con auditorios que contarán con interpretación simultánea en inglés y portugués, facilitando la participación de visitantes extranjeros y especialistas de distintos países. Nuevamente se contará con la presencia del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) como aliado estratégico, con destacados disertantes del plano internacional y paneles para debatir sobre la proyección del agro regional ante los desafíos Globales.

Se desarrollarán actividades de intercambio entre los institutos de investigación más importantes del Cono Sur (Embrapa, Inia Uruguay, Ipta Paraguay, Inia Chile e Inta Argentina) en el marco del Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur (Procisur)

Mucho más que un congreso

Además del contenido técnico, el evento ofrecerá múltiples oportunidades para generar vínculos y negocios. Las rondas de negocios regresarán por segundo año consecutivo luego de convocar a más de un centenar de participantes en 2025, así como los remates de hacienda bajo el martillo de Jauregui Lorda.

También contará con espacios gastronómicos, culturales y un anfiteatro con actividades abiertas que incluyen charlas, música y cocina en vivo. El día miércoles cerrará con un After abierto para distender entre amigos en compañía de buena música y gastronomía, mientras que el jueves por la tarde, el Congreso prevé un cierre de oro, con un Cocktail y bandas sorpresa.

El público en general podrá inscribirse al evento a partir del 23 de junio ingresando a https://congreso.aapresid.org.ar/es, mientras que los socios de Aapresid podrán hacerlo a partir del 16 de junio.

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