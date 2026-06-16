Prófugos más buscados: cayó el Narigón Vázquez, investigado por el crimen de Pillín Bracamonte.

Fernando Sebastián Vázquez era requerido por Fiscalía en la causa por el asesinato del exjefe de la barra de Central y también lo investigaban por narcotráfico

Uno de los prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe fue detenido este martes en Villa Gobernador Gálvez . Se trata de Fernando Sebastián Vázquez, con pedido de captura en la causa por el asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte, exlíder de la barra brava de Rosario Central.

El operativo fue realizado por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en una vivienda de Libertad al 200 en la ciudad vecina al sur de Rosario. Un hermano suyo, Alejandro Vázquez, ya está imputado desde marzo de 2025 como uno de los organizadores del asesinato de Bracamonte.

Los hermanos Vázquez están investigados por narcotráfico. En ese sentido el crimen del barrabrava de Central quedó envuelto en la sospecha de que se trató de algo más que una disputa por el paravalanchas.

La provincia de Santa Fe había ofrecido 25 millones de pesos como recompensa para quien brindara información que condujera a su detención. Por el momento no trascendió si su caída este martes corresponde a datos aportados por colaboradores de este programa del gobierno.

Los Menores, Los Monos y Pillín Bracamonte

Si bien los Vázquez tuvieron su vínculo con miembros de Los Monos, actualmente se los vincula a personas cercanas a Los Menores. Se trata de la organización criminal que creció en el norte de la ciudad con apariciones recurrentes en las crónicas policiales desde mediados de 2023.

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Un año después, en noviembre de 2024, fueron mencionados como posibles autores del crimen de Pillín. La Fiscalía indicó que personas cercanas a la banda se habían ocupado de la logística previa al ataque, entre los que identificó a Alejandro Vázquez y a Alejandro "Cani" Zamudio.

Fernando Vázquez, por su parte, fue señalado por ocupar un rol similar en el plan para asesinar al exjefe de la pesada canalla. Si eventualmente lo imputan por ese hecho podrá conocerse si fue uno de los autores materiales del ataque o si participó de los momentos previos.