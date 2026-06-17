Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

La cúpula partidaria citó para este viernes a su mesa de acción política. Estrategia de cara a 2027 y reforma electoral en la provincia, los temas que marcan la agenda del PJ

El peronismo de Santa Fe debe empezar a armar el rompecabezas partidario de cara a un 2027 electoral decisivo.

La conducción del PJ de Santa Fe convocó para este viernes a una nueva reunión de su mesa de acción política con el objetivo de empezar a armar el rompecabezas partidario de cara a un 2027 electoral decisivo para la provincia.

La cúpula justicialista, que tiene a la cabeza a Guillermo Cornaglia (referente del sector de los senadores provinciales), aspira a pausar las diferencias internas y empezar a sellar consensos mínimos que permitan diseñar la estrategia electoral para el año próximo.

Al respecto, la jefatura del PJ provincial había pospuesto la cumbre programada originalmente para principios de junio luego de que el Movimiento Evita y los espacios que lideran el exgobernador Omar Perotti y el senador nacional Marcelo Lewandowski objetaran el modo en que fue diseñada esa convocatoria.

En la previa del nuevo encuentro, el perottismo mantiene firme el reclamo de una mayor apertura hacia intendentes y demás referentes territoriales, y la democratización de la toma de decisiones, entre otras medidas .

Hasta el momento, el único punto que refleja consenso interno es la necesidad de mantener las Paso en Santa Fe. De hecho, La Corriente +, sector que comanda Agustín Rossi y que integra la conducción del PJ provincial, las considera una herramienta imprescindible para ordenar al peronismo local.

El malestar con los popes del partido obedece a su injerencia en el armado de la lista de candidatos a diputado nacional para los comicios legislativos de 2025, cuando las primarias fueron suspendidas.

Reforma electoral en ciernes

Paralelamente, el PJ provincial debe prepararse para la inminente reforma electoral que impulsa la administración de Maximiliano Pullaro.

Si bien un grupo de senadores del peronismo presentó un proyecto propio de reforma electoral, los componentes del PJ en Diputados mantienen distancia del mismo y esperan definiciones de Unidos, la coalición gobernante, y algún llamado al diálogo por parte de la Casa Gris.

A su vez, los diputados del perottismo tienen en carpeta una iniciativa con modificaciones al marco legal que regula los comicios en la provincia (mantiene las Paso y evita la unificación de las boletas).

Por lo pronto, las partes volverán a confluir este viernes, a las 11, en la sede partidaria de la capital provincial y en un contexto en el que la unidad se posiciona como una garantía indispensable de competitividad electoral.