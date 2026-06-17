La Capital | Política | peronismo

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

La cúpula partidaria citó para este viernes a su mesa de acción política. Estrategia de cara a 2027 y reforma electoral en la provincia, los temas que marcan la agenda del PJ

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

17 de junio 2026 · 15:20hs
Google Seguir a La Capital en Google
El peronismo de Santa Fe debe empezar a armar el rompecabezas partidario de cara a un 2027 electoral decisivo.

Foto: Archivo / La Capital.

El peronismo de Santa Fe debe empezar a armar el rompecabezas partidario de cara a un 2027 electoral decisivo.

La conducción del PJ de Santa Fe convocó para este viernes a una nueva reunión de su mesa de acción política con el objetivo de empezar a armar el rompecabezas partidario de cara a un 2027 electoral decisivo para la provincia.

La cúpula justicialista, que tiene a la cabeza a Guillermo Cornaglia (referente del sector de los senadores provinciales), aspira a pausar las diferencias internas y empezar a sellar consensos mínimos que permitan diseñar la estrategia electoral para el año próximo.

Al respecto, la jefatura del PJ provincial había pospuesto la cumbre programada originalmente para principios de junio luego de que el Movimiento Evita y los espacios que lideran el exgobernador Omar Perotti y el senador nacional Marcelo Lewandowski objetaran el modo en que fue diseñada esa convocatoria.

Posiciones en el peronismo

En la previa del nuevo encuentro, el perottismo mantiene firme el reclamo de una mayor apertura hacia intendentes y demás referentes territoriales, y la democratización de la toma de decisiones, entre otras medidas.

Hasta el momento, el único punto que refleja consenso interno es la necesidad de mantener las Paso en Santa Fe. De hecho, La Corriente +, sector que comanda Agustín Rossi y que integra la conducción del PJ provincial, las considera una herramienta imprescindible para ordenar al peronismo local.

El malestar con los popes del partido obedece a su injerencia en el armado de la lista de candidatos a diputado nacional para los comicios legislativos de 2025, cuando las primarias fueron suspendidas.

Reforma electoral en ciernes

Paralelamente, el PJ provincial debe prepararse para la inminente reforma electoral que impulsa la administración de Maximiliano Pullaro.

Si bien un grupo de senadores del peronismo presentó un proyecto propio de reforma electoral, los componentes del PJ en Diputados mantienen distancia del mismo y esperan definiciones de Unidos, la coalición gobernante, y algún llamado al diálogo por parte de la Casa Gris.

A su vez, los diputados del perottismo tienen en carpeta una iniciativa con modificaciones al marco legal que regula los comicios en la provincia (mantiene las Paso y evita la unificación de las boletas).

Por lo pronto, las partes volverán a confluir este viernes, a las 11, en la sede partidaria de la capital provincial y en un contexto en el que la unidad se posiciona como una garantía indispensable de competitividad electoral.

Noticias relacionadas
Pullaro le abre los brazos a Milei.

Sin reproches ni leña al fuego, Pullaro espera a Milei en el Monumento

La Justicia intimó formalmente a la exmandataria a cumplir estrictamente con las reglas de su detención. 

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

Axel Kicillof y Berenice Iañez. 

Referente de Kicillof contra Cristina Kirchner: "Jode bastante las pelotas"

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, y Manuel Adorni, jefe de Gabinete. 

Senado: LLA busca frenar la sesión del jueves para evitar la interpelación a Adorni

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

Lo último

El particular homenaje a Messi de un tenista argentino después de ganar en Londres

El particular homenaje a Messi de un tenista argentino después de ganar en Londres

El FAE impulsa programas que fortalecen la educación pública rosarina

El FAE impulsa programas que fortalecen la educación pública rosarina

Mundial 2026: a Portugal le costó el debut y tuvo un arranque con pocas luces

Mundial 2026: a Portugal le costó el debut y tuvo un arranque con pocas luces

Una familia rosarina necesitó más de un millón y medio de pesos en mayo para no ser pobre

Las verduras y hortalizas lideraron el alza con un incremento del 21,5%. En un año, la canasta elaborada por la Usina de Datos de la UNR acumuló una suba del 41,3%
Una familia rosarina necesitó más de un millón y medio de pesos en mayo para no ser pobre
Sin reproches ni leña al fuego, Pullaro espera a Milei en el Monumento

Por Facundo Borrego
Política

Sin reproches ni leña al fuego, Pullaro espera a Milei en el Monumento

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: Teníamos que terminarlo nosotros
La Ciudad

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: "Teníamos que terminarlo nosotros"

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

Por Javier Felcaro
Política

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

Bajo riesgo biológico: dan más detalles sobre la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario
la ciudad

"Bajo riesgo biológico": dan más detalles sobre la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario
La Ciudad

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

Falleció un motociclista luego de un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

Falleció un motociclista luego de un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

Ovación
Mundial 2026: a Portugal le costó el debut y tuvo un arranque con pocas luces
Mundial 2026

Mundial 2026: a Portugal le costó el debut y tuvo un arranque con pocas luces

Mundial 2026: a Portugal le costó el debut y tuvo un arranque con pocas luces

Mundial 2026: a Portugal le costó el debut y tuvo un arranque con pocas luces

Tenis: Jockey Club volvió a lo más alto del podio en el Interclubes de la ART

Tenis: Jockey Club volvió a lo más alto del podio en el Interclubes de la ART

El técnico de Argelia habló sobre la actuación de Messi en la goleada Argentina: Fue una lección de fútbol

El técnico de Argelia habló sobre la actuación de Messi en la goleada Argentina: "Fue una lección de fútbol"

Policiales
Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años
Policiales

Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años

Ofrecen recompensa: quién es el prófugo que lidera la banda apuntada por el crimen del policía

Ofrecen recompensa: quién es el prófugo que lidera la banda apuntada por el crimen del policía

Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero

Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero

Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo

Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo

La Ciudad
El FAE impulsa programas que fortalecen la educación pública rosarina
La Ciudad

El FAE impulsa programas que fortalecen la educación pública rosarina

Bajo riesgo biológico: dan más detalles sobre la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario

"Bajo riesgo biológico": dan más detalles sobre la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario

Día histórico: el gobernador Pullaro dejó inaugurada la restauración del Monumento a la Bandera

Día histórico: el gobernador Pullaro dejó inaugurada la restauración del Monumento a la Bandera

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: Teníamos que terminarlo nosotros

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: "Teníamos que terminarlo nosotros"

Yo soy policía y hago lo que quiero: diez agentes presos por prender fuego a detenido

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Yo soy policía y hago lo que quiero": diez agentes presos por prender fuego a detenido

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner
Política

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín
Policiales

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio
La Ciudad

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio

Caso de abuso: Educación interviene el jardín y planea reemplazar al personal
La Ciudad

Caso de abuso: Educación interviene el jardín y planea reemplazar al personal

Aapresid vuelve a Rosario con más auditorios, más tecnología y más negocios
Economía

Aapresid vuelve a Rosario con más auditorios, más tecnología y más negocios

Paritaria en la Bancaria: el sueldo inicial supera los 2,3 millones de pesos
Economía

Paritaria en la Bancaria: el sueldo inicial supera los 2,3 millones de pesos

Tres días después de criticar a Putin, un artista ruso fue asesinado a tiros en Polonia
El Mundo

Tres días después de criticar a Putin, un artista ruso fue asesinado a tiros en Polonia

El consumo no se recupera: registró una caída interanual del 2,2 % en mayo
Economía

El consumo no se recupera: registró una caída interanual del 2,2 % en mayo

Con aval del Banco Mundial, la Argentina busca acceso al crédito internacional
Economía

Con aval del Banco Mundial, la Argentina busca acceso al crédito internacional

Clausuran un after en pleno centro que funcionaba sin habilitación
La Ciudad

Clausuran un after en pleno centro que funcionaba sin habilitación

La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba
Policiales

La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba

La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo y opera con capacidad ociosa récord
Economía

La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo y opera con capacidad ociosa récord

Senado: LLA busca frenar la sesión del jueves para evitar la interpelación a Adorni
Política

Senado: LLA busca frenar la sesión del jueves para evitar la interpelación a Adorni

Referente de Kicillof contra Cristina Kirchner: Jode bastante las pelotas
Política

Referente de Kicillof contra Cristina Kirchner: "Jode bastante las pelotas"

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice
Policiales

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste
Policiales

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital
La Ciudad

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido
Policiales

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Día de la Bandera: a qué hora arranca el show de Abel Pintos
La Ciudad

Día de la Bandera: a qué hora arranca el show de Abel Pintos