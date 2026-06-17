Día histórico: el gobernador Pullaro dejó inaugurada la restauración del Monumento a la Bandera

La obra acumulaba más de una década de interrupciones y demoras por parte de la Nación. El gobierno provincial decidió asumir su ejecución y finalizarla, con una inversión superior a los 4.000 millones de pesos.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este miércoles la inauguración de las obras de restauración y puesta en valor del Monumento Nacional a la Bandera , en la ciudad de Rosario. Los trabajos, cuya ejecución había quedado paralizada bajo la órbita nacional, fueron concluidos por el Gobierno de Santa Fe mediante una inversión total superior a los 4.000 millones de pesos.

La intervención permitió recuperar uno de los principales símbolos patrimoniales de la Argentina, preservando su valor histórico, arquitectónico y cultural, además de garantizar su conservación para las futuras generaciones. El objetivo del proyecto fue recuperar el esplendor de uno de los espacios más emblemáticos de Rosario, Santa Fe y el país.

Tras años de demoras e interrupciones, la decisión política del gobierno provincial posibilitó la finalización de una obra largamente esperada por la ciudadanía. La restauración no solo permitió recuperar sectores del conjunto monumental, sino también reafirmar el valor de la memoria colectiva y de los símbolos que forman parte de la identidad nacional.

Durante el acto, Pullaro, visiblemente emocionado, destacó: " La inmensidad del Monumento Nacional a la Bandera habla por sí misma . No tenemos que agregar ningún adjetivo para describir esta majestuosidad y lo que representa para el pueblo de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina".

Asimismo, señaló: "Los argentinos, y particularmente quienes vivimos en esta ciudad, no nos merecíamos tener un obrador instalado año tras año, quitándole belleza y esplendor a esta obra magnífica que nos representa y nos une. Necesitábamos tomar una decisión: terminar, de una vez por todas, esta obra. Y lo hicimos con recursos de todos los santafesinos”.

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Finalmente, el gobernador santafesino añadió: "Cuando los recursos públicos se administran con austeridad, cuando no se roba, la plata alcanza. En la provincia de Santa Fe demostramos que se puede gestionar de manera eficiente y cumplir con las obras que la gente espera".

Otro ladrillo para la nueva Rosario

En el mismo sentido, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, remarcó: "Este es otro ladrillo que ponemos en la construcción de la nueva Rosario. Esta obra debía concluirla el gobierno nacional, pero fue abandonada y quedó completamente paralizada. Entonces el gobernador nos dijo que no podía pasar otro 20 de Junio con el Monumento lleno de andamios".

“Tomamos la decisión de que Santa Fe se hiciera cargo, retomara los trabajos, cancelara la deuda que existía con la empresa contratista -cercana a los 2.000 millones de pesos- y completara la obra para llegar a este nuevo aniversario del Día de la Bandera con el Monumento terminado”, añadió.

Además, Enrico recordó que la Provincia lleva adelante múltiples intervenciones en Rosario y sostuvo que "esto es construir, ladrillo por ladrillo, la ciudad que todos queremos".

Tras el corte de cintas, alumnos de cuarto grado realizaron la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional. En ese marco, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, celebró que los niños "llenen el Monumento".

“Seguramente recordarán este día para siempre. Para la ciudad, cada Promesa es una muestra de amor y de identidad. Que esta inauguración coincida con el inicio de las promesas habla mucho de Rosario y también del país. Fue aquí donde Belgrano, enfrentando las órdenes del poder central, hizo izar la bandera por primera vez, y ese hecho marcó para siempre la historia de nuestra ciudad”, expresó.

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También participaron del acto el presidente provisional del Senado provincial, Felipe Michlig; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el exgobernador Antonio Bonfatti; el senador provincial Ciro Seisas; la presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, y demás autoridades provinciales y locales.

La obra

Los trabajos acumulaban más de una década de retrasos y paralizaciones. Frente a ese escenario, el gobierno de Pullaro resolvió hacerse cargo de la intervención y asumir la deuda de 1.456 millones de pesos que el Estado nacional mantenía con la empresa contratista. Además, destinó otros 2.600 millones para completar las tareas pendientes.

Las intervenciones incluyeron la restauración integral de la Sala de las Banderas, donde se desmontaron y reacondicionaron vitrinas, se reemplazaron vidrios y marcos, se repararon cielorrasos y se realizaron trabajos de pintura y conservación. También fueron restauradas la llama votiva y numerosas piezas de bronce, entre otras mejoras.