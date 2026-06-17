Una provincia decretó asueto tras el triunfo de la selección argentina ante Argelia

El gobierno de La Rioja dispuso una jornada no laborable para la administración pública y las escuelas estatales luego del exitoso debut de la Scaloneta

El gobierno de Quintela decretó asueto administrativo en festejo del triunfo albiceleste en el Mundial

La victoria de la selección argentina por 3-0 frente a Argelia en el debut del Mundial 2026 tuvo un impacto inmediato en La Rioja . El gobierno de esa provincia, que encabeza Ricardo Quintela, decretó un asueto administrativo y escolar para la mañana de este miércoles con el objetivo de que los ciudadanos puedan celebrar el triunfo del equipo de Lionel Scaloni.

La medida se conoció pocos minutos después del final del partido disputado en Kansas City, donde Argentina se impuso con un triplete de Lionel Messi y comenzó el certamen como líder del Grupo J.

El Ejecutivo riojano anunció la decisión a través de sus redes sociales. El beneficio alcanzó a toda la administración pública provincial y a las instituciones educativas dependientes del Estado .

Además, varios establecimientos privados evaluaron adherirse a la disposición , según informaron medios locales. Sin embargo, recomendaron a las familias consultar la situación particular de cada colegio a través de los canales oficiales de comunicación.

La determinación también generó debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron la iniciativa como una forma de acompañar la alegría popular por el triunfo de la Scaloneta, otros cuestionaron la suspensión de las actividades por un resultado deportivo.

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Los motivos que explicó el gobierno de La Rioja

En el comunicado oficial, el gobierno provincial justificó la medida por el impacto social que generó el triunfo de la selección: "La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada".

La gestión riojana sostuvo que el fútbol representa uno de los principales elementos de identidad cultural de los argentinos y destacó el valor simbólico del triunfo en el Mundial.

"El fútbol forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura popular y de esos sentimientos que nos encuentran abrazados más allá de cualquier diferencia", expresó el comunicado.

Además, desde la gobernación remarcaron que la celebración constituye “un momento de felicidad colectiva que une a todo el país” y agregaron que “gobernar es saber compartir las alegrías de nuestro pueblo”.

El texto oficial concluye: "Hoy celebramos un triunfo deportivo que nos llena de orgullo y nos recuerda la fuerza que tiene un pueblo cuando sueña, se esfuerza y trabaja unido".

Embed Asueto para la Administración Pública Provincial



La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada.



Por la victoria de la Selección Argentina, el Gobierno de la Provincia de La Rioja dispone asueto administrativo para la Administración Pública Provincial (incluye… — Gobierno de La Rioja (@GobDeLaRioja) June 17, 2026

Cómo funcionarán los servicios esenciales en La Rioja

El gobierno de La Rioja aclaró que el asueto corresponde únicamente al turno mañana y que no implica la paralización total de la actividad estatal. Para garantizar la atención de la población, la provincia dispuso guardias mínimas en las áreas consideradas esenciales.

Según explicaron, los organismos responsables de salud, seguridad y otros servicios básicos mantendrán su funcionamiento habitual para atender las necesidades indispensables de la comunidad.

La decisión recordó al feriado nacional que el gobierno nacional, con Alberto Fernández como presidente, decretó en diciembre de 2022 tras la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar.

En aquella oportunidad, el Ejecutivo nacional estableció un día no laborable mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para facilitar los festejos masivos por la obtención de la tercera estrella.