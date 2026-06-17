La Capital | Información General | asueto

Una provincia decretó asueto tras el triunfo de la selección argentina ante Argelia

El gobierno de La Rioja dispuso una jornada no laborable para la administración pública y las escuelas estatales luego del exitoso debut de la Scaloneta

17 de junio 2026 · 10:01hs
Google Seguir a La Capital en Google
El gobierno de Quintela decretó asueto administrativo en festejo del triunfo albiceleste en el Mundial

El gobierno de Quintela decretó asueto administrativo en festejo del triunfo albiceleste en el Mundial

La victoria de la selección argentina por 3-0 frente a Argelia en el debut del Mundial 2026 tuvo un impacto inmediato en La Rioja. El gobierno de esa provincia, que encabeza Ricardo Quintela, decretó un asueto administrativo y escolar para la mañana de este miércoles con el objetivo de que los ciudadanos puedan celebrar el triunfo del equipo de Lionel Scaloni.

La medida se conoció pocos minutos después del final del partido disputado en Kansas City, donde Argentina se impuso con un triplete de Lionel Messi y comenzó el certamen como líder del Grupo J.

El Ejecutivo riojano anunció la decisión a través de sus redes sociales. El beneficio alcanzó a toda la administración pública provincial y a las instituciones educativas dependientes del Estado.

Además, varios establecimientos privados evaluaron adherirse a la disposición, según informaron medios locales. Sin embargo, recomendaron a las familias consultar la situación particular de cada colegio a través de los canales oficiales de comunicación.

La determinación también generó debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron la iniciativa como una forma de acompañar la alegría popular por el triunfo de la Scaloneta, otros cuestionaron la suspensión de las actividades por un resultado deportivo.

>> Leer más: El mensaje de Lionel Messi cuando le preguntaron si se animaría al Mundial 2030

Los motivos que explicó el gobierno de La Rioja

En el comunicado oficial, el gobierno provincial justificó la medida por el impacto social que generó el triunfo de la selección: "La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada".

La gestión riojana sostuvo que el fútbol representa uno de los principales elementos de identidad cultural de los argentinos y destacó el valor simbólico del triunfo en el Mundial.

"El fútbol forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura popular y de esos sentimientos que nos encuentran abrazados más allá de cualquier diferencia", expresó el comunicado.

Además, desde la gobernación remarcaron que la celebración constituye “un momento de felicidad colectiva que une a todo el país” y agregaron que “gobernar es saber compartir las alegrías de nuestro pueblo”.

El texto oficial concluye: "Hoy celebramos un triunfo deportivo que nos llena de orgullo y nos recuerda la fuerza que tiene un pueblo cuando sueña, se esfuerza y trabaja unido".

Embed

Cómo funcionarán los servicios esenciales en La Rioja

El gobierno de La Rioja aclaró que el asueto corresponde únicamente al turno mañana y que no implica la paralización total de la actividad estatal. Para garantizar la atención de la población, la provincia dispuso guardias mínimas en las áreas consideradas esenciales.

Según explicaron, los organismos responsables de salud, seguridad y otros servicios básicos mantendrán su funcionamiento habitual para atender las necesidades indispensables de la comunidad.

La decisión recordó al feriado nacional que el gobierno nacional, con Alberto Fernández como presidente, decretó en diciembre de 2022 tras la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar.

En aquella oportunidad, el Ejecutivo nacional estableció un día no laborable mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para facilitar los festejos masivos por la obtención de la tercera estrella.

Noticias relacionadas
El puente donde ocurrió la tragedia está ubicado en las afueras de San Pablo

Brasil: prisión preventiva para tres instructores por la muerte de una joven en un salto sin cuerdas

en el quini 6 quedo todo vacante y el miercoles habra un pozo de $7.200.000.000

En el Quini 6 quedó todo vacante y el miércoles habrá un pozo de $7.200.000.000

murio a los 95 anos taty almeida, presidenta de madres de plaza de mayo

Murió a los 95 años Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo

crecen los casos de ebola en congo: ya hay 782 contagios y 181 muertes confirmadas

Crecen los casos de ébola en Congo: ya hay 782 contagios y 181 muertes confirmadas

Ver comentarios

Las más leídas

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Un delantero que estaba a préstamo volverá a Central después del 30 de junio

Un delantero que estaba a préstamo volverá a Central después del 30 de junio

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

Lo último

Alerta en Rosario por el robo de una cápsula radiactiva de cesio-137 de un instituto médico

Alerta en Rosario por el robo de una cápsula radiactiva de cesio-137 de un instituto médico

Una provincia decretó asueto tras el triunfo de la selección argentina ante Argelia

Una provincia decretó asueto tras el triunfo de la selección argentina ante Argelia

Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo

Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo

Alerta en Rosario por el robo de una cápsula radiactiva de cesio-137 de un instituto médico

El material desapareció de un instituto médico de Rioja al 1500. La fuente radiactiva estaba guardada dentro de un contenedor de plomo y ya intervienen organismos especializados de todo el país

Alerta en Rosario por el robo de una cápsula radiactiva de cesio-137 de un instituto médico
Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol
la ciudad

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo
Policiales

Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo

Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, quiénes son los cinco que integran la lista
Policiales

Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, quiénes son los cinco que integran la lista

Barrio Godoy: le dispararon doce veces a dos cuadras de la comisaría 32ª
Policiales

Barrio Godoy: le dispararon doce veces a dos cuadras de la comisaría 32ª

Falleció un motociclista luego de un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño
La Ciudad

Falleció un motociclista luego de un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Un delantero que estaba a préstamo volverá a Central después del 30 de junio

Un delantero que estaba a préstamo volverá a Central después del 30 de junio

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

Yo soy policía y hago lo que quiero: diez agentes presos por prender fuego a detenido

"Yo soy policía y hago lo que quiero": diez agentes presos por prender fuego a detenido

Ovación
El mensaje de Lionel Messi cuando le preguntaron si se animaría al Mundial 2030
Ovación

El mensaje de Lionel Messi cuando le preguntaron si se animaría al Mundial 2030

El mensaje de Lionel Messi cuando le preguntaron si se animaría al Mundial 2030

El mensaje de Lionel Messi cuando le preguntaron si se animaría al Mundial 2030

Austria, el próximo rival de Argentina, hizo lo suyo y tuvo un debut ganador

Austria, el próximo rival de Argentina, hizo lo suyo y tuvo un debut ganador

Básquet: el U13 de la Asociación Rosarina arrasó en el interasociaciones

Básquet: el U13 de la Asociación Rosarina arrasó en el interasociaciones

Policiales
Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo
Policiales

Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo

Barrio Godoy: le dispararon doce veces a dos cuadras de la comisaría 32ª

Barrio Godoy: le dispararon doce veces a dos cuadras de la comisaría 32ª

Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, quiénes son los cinco que integran la lista

Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, quiénes son los cinco que integran la lista

La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba

La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba

La Ciudad
Alerta nacional por el robo de una cápsula radioactiva de un centro médico de Rosario 
La Ciudad

Alerta nacional por el robo de una cápsula radioactiva de un centro médico de Rosario 

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Selva Almada presenta en Rosario su nueva novela Una casa sola

Selva Almada presenta en Rosario su nueva novela "Una casa sola"

Falleció un motociclista luego de un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

Falleció un motociclista luego de un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

Tres días después de criticar a Putin, un artista ruso fue asesinado a tiros en Polonia
El Mundo

Tres días después de criticar a Putin, un artista ruso fue asesinado a tiros en Polonia

El consumo no se recupera: registró una caída interanual del 2,2 % en mayo
Economía

El consumo no se recupera: registró una caída interanual del 2,2 % en mayo

Con aval del Banco Mundial, la Argentina busca acceso al crédito internacional
Economía

Con aval del Banco Mundial, la Argentina busca acceso al crédito internacional

Clausuran un after en pleno centro que funcionaba sin habilitación
La Ciudad

Clausuran un after en pleno centro que funcionaba sin habilitación

La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba
Policiales

La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba

La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo y opera con capacidad ociosa récord
Economía

La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo y opera con capacidad ociosa récord

Senado: LLA busca frenar la sesión del jueves para evitar la interpelación a Adorni
Política

Senado: LLA busca frenar la sesión del jueves para evitar la interpelación a Adorni

Referente de Kicillof contra Cristina Kirchner: Jode bastante las pelotas
Política

Referente de Kicillof contra Cristina Kirchner: "Jode bastante las pelotas"

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice
Policiales

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste
Policiales

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital
La Ciudad

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido
Policiales

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Día de la Bandera: a qué hora arranca el show de Abel Pintos
La Ciudad

Día de la Bandera: a qué hora arranca el show de Abel Pintos

Cerealeras le piden a Caputo que adjudique la Hidrovía de una vez

Por Facundo Borrego
Economía

Cerealeras le piden a Caputo que adjudique la Hidrovía de una vez

Rosario recolectó más de una tonelada de ropa para personas en situación de calle
La Ciudad

Rosario recolectó más de una tonelada de ropa para personas en situación de calle

Quinta semana de paro en la UNR: los docentes reclaman un aumento salarial
La Ciudad

Quinta semana de paro en la UNR: los docentes reclaman un aumento salarial

Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó trucos de falsos repartidores
Policiales

Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó trucos de falsos repartidores

Cómo pedir ayuda para personas en situación de calle durante los días de frío
La Ciudad

Cómo pedir ayuda para personas en situación de calle durante los días de frío