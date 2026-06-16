Clausuran un after en pleno centro que funcionaba sin habilitación

La intervención en Maipu al 1100 se dio en el marco de los controles que el municipio desplegó el fin de semana largo. El lugar estaba excedido de público y presentaba deficiencias eléctricas y de seguridad

El after, ubicado en Maipu al 1100, no contaba con los matafuegos correspondientes y las instalaciones eléctricas estaban en muy malas condiciones, generando un gran riesgo para los asistentes.

La Secretaría de Control y Convivencia clausuró un after que funcionaba sin ningún tipo de habilitación ni condiciones de seguridad e higiene en pleno centro de la ciudad. El lugar, ubicado en Maipú al 1100, estaba totalmente excedido de público y presentaba graves deficiencias eléctricas y de seguridad.

La intervención se dio el domingo luego de las 8 de la mañana. El espacio, que tenía permiso para funcionar como bar pero era utilizado como after fuera del horario autorizado , había sobrepasado la capacidad máxima de 60 personas. Además, no contaba con los matafuegos correspondientes y las instalaciones eléctricas estaban en muy malas condiciones , generando un gran riesgo para los asistentes.

El lugar fue clausurado y se secuestraron parlantes, consola y demás elementos que animaban el encuentro. Los organizadores deberán comparecer ahora ante el Tribunal de Faltas.

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Ruidos molestos

Las acciones se dieron en el marco de un operativo intensivo que el municipio desplegó durante el fin de semana largo del 13 a 15 de junio en distintos puntos de la ciudad, con presencia sostenida en calle y coordinación con la Policía de Santa Fe para garantizar el orden y la convivencia. A lo largo de todo el fin de semana largo, se atendieron unas 50 denuncias por ruidos molestos.

En paralelo, también se identificaron y retiraron 45 cuidacoches que ocupaban de manera irregular el espacio público en distintos puntos de la ciudad. Y se realizaron más de 60 actuaciones vinculadas al control de consumo y venta de alcohol, venta ambulante y uso indebido del espacio público.

“Tomamos la decisión de estar en la calle con firmeza. No vamos a permitir abusos ni desorden en el espacio público. Este fin de semana largo hubo controles en toda la ciudad y el resultado fue claro: convivencia, tranquilidad y presencia del Estado”, afirmó el secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera.

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Control vial

Además se realizaron actuaciones en dos siniestros viales ocurridos en distintas zonas de la ciudad. Uno de ellos se produjo en la esquina de Pellegrini y Callao, donde un vehículo colisionó a otros que estaban allí estacionados. La intervención de los agentes municipales permitió detectar 0,35 grados de alcohol en sangre en el conductor.

Mientras que otro caso similar se produjo en Balcarce al 1300. Allí se detectó 1,75 g/l de alcohol en sangre en el conductor de una camioneta, que también chocó un vehículo estacionado. Producto del impacto, perdió un neumático y tuvo que detener su marcha. En ambos casos los vehículos fueron remitidos al corralón municipal y ahora se aguardan las actuaciones del Tribunal de Faltas.

Desde el municipio confirmaron que a lo largo de todo el fin de semana largo se llevaron adelante 792 fiscalizaciones vehiculares entre el viernes por la noche y este martes. Como resultado, 68 vehículos fueron remitidos al corralón, de los cuales 24 correspondieron a casos de alcoholemia positiva. El resto de las remisiones se debió a incumplimientos en la documentación, patentes no visibles o faltas en elementos de seguridad vial.