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Prófugos más buscados en Santa Fe: tras caer el Narigón Vázquez, quiénes son los cinco que integran la lista

La lista de los más buscados se redujo a cinco delincuentes. Perfiles y recompensas de los prófugos más buscados

17 de junio 2026 · 08:34hs
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Los prófugos más buscados de Santa Fe son seis

Los prófugos más buscados de Santa Fe son seis

La captura de Narigón Vázquez volvió a modificar la lista de los delincuentes más buscados de Santa Fe. Con su detención, la nómina de personas con pedido de captura y recompensas millonarias se redujo a cinco nombres, varios de ellos vinculados a organizaciones narcocriminales, homicidios resonantes y algunas de las investigaciones más importantes que se desarrollan en la provincia.

El programa de recompensas impulsado por el gobierno santafesino apunta a obtener información que permita localizar y detener a personas prófugas de la Justicia. Los montos ofrecidos oscilan entre los 20 y los 60 millones de pesos, según la gravedad de las causas y el nivel de peligrosidad atribuido a cada sospechoso.

Matías Ignacio Gazzani

Con una recompensa de 60 millones de pesos, Matías Gazzani encabeza la lista de los prófugos más buscados de Santa Fe.

Tiene 29 años y es señalado por distintas investigaciones como líder de la banda Los Menores, una organización criminal surgida en la zona noroeste de Rosario que quedó bajo la lupa por homicidios, extorsiones y causas vinculadas al narcotráfico.

Su nombre comenzó a sonar con fuerza en 2023 y posteriormente fue mencionado en investigaciones relacionadas con el asesinato del jefe de la barra brava de Rosario Central, Andrés "Pillín" Bracamonte, y de Daniel "Rana" Attardo.

Gazzani
Matías Gazzani, prófugo de la Justicia, sindicado como líder de una banda narco.

Matías Gazzani, prófugo de la Justicia, sindicado como líder de una banda narco.

Vicente Matías Pignata

La provincia ofrece 35 millones de pesos para quien aporte información que permita dar con su paradero. Pignata está prófugo desde 2019 y es requerido por causas federales vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos. Había sido condenado por tenencia de estupefacientes para comercialización y luego quedó involucrado en investigaciones por presuntas maniobras destinadas a introducir en la economía formal dinero proveniente del negocio de la droga.

VicentePignata

Jesús Maximiliano Eusebio

Por Eusebio la recompensa asciende a 30 millones de pesos. Está acusado de integrar la organización criminal conocida como La Mafilia, estructura que la Justicia atribuye al recluso Leandro "Gordo" Vilches.

En una investigación se determinó que logró mantenerse oculto pese a tener pedido de captura vigente. Incluso un policía santafesino fue imputado por presuntamente haber colaborado para esconderlo en una vivienda cercana a Rosario.

JesusEusebio

Facundo Nicolás Aguirre

También tiene una recompensa de 30 millones de pesos. Es buscado por distintos homicidios vinculados a disputas territoriales por la venta de drogas en el oeste rosarino. Su nombre apareció en investigaciones relacionadas con asesinatos ocurridos en barrio Vía Honda y también fue mencionado en expedientes vinculados al triple crimen de Villa Banana.

Los investigadores lo consideran una pieza importante dentro de estructuras delictivas que operan en distintos sectores de la ciudad.

FacundoAguirre

Ramiro Gastón Escalante

Por su captura se ofrecen 20 millones de pesos. Los investigadores lo identifican como uno de los organizadores de la organización criminal liderada por Lisandro "Limón" Contreras.

La banda es investigada por una amplia gama de delitos que incluyen apuestas clandestinas, maniobras financieras, sociedades ficticias y operaciones con criptomonedas. La Justicia sostiene que Escalante manejaba recursos económicos provenientes de actividades ilícitas y cumplía un rol central dentro de la estructura.

RamiroEscalante

¿Cómo se pagan las recompensas en Santa Fe?

Los informantes sólo cobran si contribuyen con el esclarecimiento de los delitos denunciados. El gobierno de Santa Fe pondrá el dinero sobre la mesa a cambio de ayudar en la captura y no habrá que esperar al cierre del proceso penal con una sentencia.

Una vez que la fiscalía interviniente confirma que la validez de los datos, el Estado paga la recompensa en efectivo, con "total anonimato" y "bajo constancia notarial de la escribanía" del Poder Ejecutivo provincial. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, describió un mecanismo tan sencillo como llamativo: "Al que ayuda atrapar a esta gente, le damos la plata en un bolso y se va tranquilo a su casa".

>> Leer más: Quién es Matías Gazzani: del rumor del barrio a la recompensa millonaria por su captura

Las autoridades remarcaron que las identidades de quienes colaboran con la búsqueda quedan absolutamente reservadas. "No tiene que hacer cola para ir al banco. Todo el esfuerzo está puesto en eliminar las trabas burocráticas que pudieran dar lugar a una filtración", comentaron fuentes oficiales cuando se dio a conocer la lista de prófugos.

Además de los 385 millones de pesos del presupuesto provincial, algunos prófugos como Gazzani y Vicente Matías Pignata aparecen en el programa nacional de recompensas con otros montos. Desde el Estado aclararon que estas medidas no son incompatibles con las que tomó el gobierno santafesino.

¿Cómo aportar información para cobrar recompensas?

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de los sospechosos puede enviar un correo electrónico a [email protected]. Otra opción es presentarse en alguna de las siguientes oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA):

  • Fiscalía Regional 2: Sarmiento 2850, Rosario
  • Fiscalía Regional 1: avenida General Estanislao López 3302, Santa Fe
  • Fiscalía Regional 3: Alvear 675, Venado Tuerto
  • Fiscalía Regional 4: Iriondo 553, Reconquista
  • Fiscalía Regional 5: Necochea 44, Rafaela

>> Leer más: Atraparon en Buenos Aires a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

El organismo provincial hizo el pedido de captura de la mayoría de las personas que figuran en la lista de prófugos. En el caso de Brian Bilbao, buscados por la Justicia federal, es posible comunicarse con el Ministerio Público Fiscal (MPF) a través de la dirección de correo electrónico [email protected]. Si no, también está la opción de concurrir a las siguientes oficinas judiciales para aportar datos:

  • Fiscalía Federal de Rosario: Mitre 601 y 621
  • Fiscalía Federal de Santa Fe: Monseñor Zaspe 3277
  • Sede fiscal descentralizada de San Lorenzo: Belgrano 1801
  • Sede fiscal descentralizada de Rafaela: bulevar Hipólito Irigoyen 316
  • Sede fiscal descentralizada de Venado Tuerto: Chacabuco 743
  • Sede fiscal descentralizada de San Nicolás: San Martin 78
  • Sede fiscal descentralizada Reconquista: San Martín 1158

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