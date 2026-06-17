Reserva: Central sufrió una dura derrota en la última ficha que tenía a mano para la clasificación

En reserva, el Canalla debía ganar y esperar otros resultados, pero la pulseada con el líder Vélez fue demasiado. Cayó 4-0 como local

Central no pudo aprovechar la última chance que tenía para meterse en los cuartos de final del torneo de reserva.

Lucas Ramos, el volante central canalla, domina el balón frente a la marca del jugador de Vélez.

Se quedó afuera. La reserva de Rosario Central cayó ante Vélez en la última fecha de la Fase Clasificatoria del Apertura Proyección y la derrota diluyó las chances matemáticas que mantenían los dirigidos por Mario Pobersnik de acceder a los cuartos de final de la competencia.

El partido, que se desarrolló en la cancha principal del predio de Arroyo Seco, finalizó 4-0 a favor de los de Liniers, que fueron primeros en el Grupo A, y tenían boleto en mano para jugar la siguiente etapa del torneo desde hace varias fechas.

La visita sacó ventaja rápidamente. A los 10 minutos, en una de las primeras llegadas del partido, Tiziano Croci aprovechó una distracción defensiva de Central y abrió el marcador.

Central no pudo aprovechar la última chance que tenía para meterse en los cuartos de final del torneo de reserva.

Ya en la segunda etapa, con los auriazules adelantados en el terreno buscando dar vuelta a historia, Vélez encontró espacios para lastimar. Y luego de la expulsión de Asael Oviedo, a los 9 minutos del complemento, los de Liniers liquidaron el pleito. Con goles de Lautaro Piola, Simón Prima y Román Lozada, la visita cerró el partido con un contundente 4 a 0.

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La formación canalla

Los elegidos para arrancar como titulares en Arroyo Seco por Pobersnik fueron: Leonardo Sosa; Ulises Ciccioli, Álvaro Güich, Luca Raffin y Asael Oviedo; Lucas Ramos (ST 83' Joaquín Espina) y Kevin Gutiérrez (ET Valentino Felici); Marcelo Cabrera (59' Felipe Carnicero), Tomás Salteño (ET Juan Ignacio Guzmán) y Giovanni Cantizano; Thiago Ponce (65' Ignacio Moreno).

Mientras que los que se quedaron sin ingresar fueron: Ezequiel Zapata, Franco Castorani, Elian Pizzi, Lisandro Duarte, Leonel Antunez, Ciro Armoa y Paulo Bustos.