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"Bajo riesgo biológico": dan más detalles sobre la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario

Desde el centro que manipulaba la dosis de cesio-137 se encuentran en comunicación con la Comisión Nacional de Energía Atómica para diagramar los pasos a seguir

17 de junio 2026 · 14:01hs
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La cápsula de plomo que desapareció del centro médico de Rosario

La cápsula de plomo que desapareció del centro médico de Rosario, junto al envase con la dosis de cesio-137 sobre la que se brindaron más detalles.

La desaparición de una cápsula de plomo que, en su interior, contiene una fuente de cesio-137 de un centro médico del centro de Rosario causó conmoción este miércoles en la ciudad. Luego de conocerse la noticia, desde el efector aclararon que la dosis desaparecida representa "bajo riesgo biológico" y brindaron nuevos detalles sobre el elemento.

En primer lugar, señalaron que el componente se usa para calibrar equipos médicos y no para aplicar a pacientes. La dosis que desapareció fue adquirida en 2007 y se fue utilizando en los últimos años, por lo que no sólo tiene casi dos décadas desde que se envasó sino que, además, tiene poco contenido.

"Esta fuente contiene una radiactividad mínima y presenta un bajo riesgo biológico", expresaron a La Capital desde el instituto médico del que desapareció la cápsula de cesio.

Comunicado oficial sobre la cápsula

En horas del mediodía, la Autoridad Regulatoria Nuclear emitió un comunicado en el que también brindó especificaciones sobre la dosis desaparecida: "Se trata de una fuente en forma de gel, contenida en un envase plástico transparente. La misma se encontraba dentro de su blindaje correspondiente".

fuente_calibracion_01

En línea con lo expresado desde el centro médico rosarino, dijeron que "el riesgo radiológico es muy bajo", pero señalaron que si alguien encuentra la cápsula no debe tocarla ni manipularla.

En ese caso, la persona debe comunicarse inmediatamente con la guardia del Sistema Integral de Evaluación de Residencias del Equipo de Salud (Sier) a los teléfonos 011-1544718686, 011-1544703839 o 011-1544214581.

Qué es el cesio-137

El cesio-137 es un isótopo radiactivo utilizado históricamente en equipos de radioterapia, aplicaciones industriales y procedimientos de medición. Debido a la radiación que emite, requiere estrictas medidas de seguridad para su almacenamiento y manipulación.

Su transporte suele realizarse dentro de contenedores blindados con plomo u otros materiales capaces de bloquear la radiación. Si el encapsulado permanece intacto y dentro de su protección, el riesgo es mínimo. Sin embargo, una manipulación inadecuada o la apertura del dispositivo puede generar exposiciones peligrosas para las personas.

Por ese motivo, los protocolos internacionales establecen que cualquier pérdida, robo o desaparición de una fuente radiactiva debe ser comunicada de inmediato a las autoridades competentes.

Qué riesgos implica

El cesio-137 es un material radiactivo que emite radiación gamma, capaz de atravesar tejidos y materiales. Si una persona entra en contacto con una fuente desprotegida durante períodos prolongados puede sufrir quemaduras por radiación, lesiones en órganos internos, alteraciones en la médula ósea e incluso desarrollar distintos tipos de cáncer con el paso del tiempo.

Los especialistas remarcan que el mayor peligro aparece cuando el material es manipulado por personas que desconocen su naturaleza. La cápsula robada estaba almacenada dentro de un contenedor de plomo precisamente para impedir que la radiación se propagara al exterior.

>> Leer más: Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Por ese motivo, las autoridades recomiendan no intentar abrir ni manipular ningún objeto metálico sospechoso que pudiera estar vinculado con la fuente desaparecida y comunicar de inmediato cualquier información a los organismos de seguridad.

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