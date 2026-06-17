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En la práctica de Argentina hubo rostros de alegría, con los cañones apuntados a Austria

La selección albiceleste se entrenó tras la contundente goleada sobre Argelia. Los titulares hicieron movimientos livianos y el resto fue exigido

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

17 de junio 2026 · 18:24hs
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Los jugadores de la selección argentina estuvieron distendidos después de la gran goleada ante Argelia.

Los jugadores de la selección argentina estuvieron distendidos después de la gran goleada ante Argelia.

La selección argentina retomó sus actividades de manera inmediata, tras su debut victorioso ante Argelia por 3-0, con tres goles de Lionel Messi, en Kansas City, en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los hizo en un clima ideal, en medio de un clima distendido.

Como es habitual luego de cada encuentro, los futbolistas que tuvieron minutos de juego desde el inicio llevaron a cabo labores regenerativas en el gimnasio del Compass Minerals, mientras que aquellos que jugaron poco o no ingresaron se ejercitaron directamente en campo de juego.

Los jugadores que hicieron trabajos de campo tuvieron una sesión más intensa, en donde practicaron acciones de juego en espacio reducido, movimientos de presión y recuperación y fútbol tenis para ponerle fin a la jornada.

Una Argentina sonriente

Las sonrisas y el buen semblante fueron la constante en el entrenamiento, ya que Argentina comenzó con una gran actuación el Mundial. Fue una victoria contundente ante Argelia y así superó las presiones de lo que significa el primer partido oficial de la competencia.

>>Leer más: El dios del fútbol Messi abrió los brazos y echó a volar su talento en un Kansas City Stadium embravecido

Ahora ya apunta los dardos hacia el segundo compromiso por el Grupo J, donde el próximo lunes, a las 14, jugará ante Austria, a priori el rival más complejo de la zona, en el estadio de Dallas.

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El Flaco López encara pelota a pie en medio de fútbol que ordenó Scalioni. Argentina ya piensa en Austria.

El Flaco López encara pelota a pie en medio de fútbol que ordenó Scalioni. Argentina ya piensa en Austria.

Ante los europeos, Argentina buscará otro éxito en su objetivo de terminar primero en el grupo rumbo a la ronda de los 16 avos de final.

Parte médico sobre Tagliafico

Por su parte, el cuerpo médico de la selección informó que “Nicolás Tagliafico sigue poniéndose a punto en campo de juego y continúa con una evolución favorable”, de su dolencia muscular.

En cuanto a lo que viene, la selección se entrenará este jueves por la tarde en su centro de operaciones en Kansas City.

Luego de afrontar el partido ante Austria, quedará la tercera fecha del grupo y allí el adversario será Jordania, en un cotejo que está programado también en Dallas, el próximo sábado 27 de junio a las 23.

Argentina comenzó muy bien y tiene mucho camino por delante. Deberá ir paso a paso, corrigiendo errores, aprovechando el gran momento de Messi y sabiendo que está habilitado para soñar.

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