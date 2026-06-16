El consumo no logra recuperarse: registró una caída interanual del 2,2 % en mayo

Un informe de la Universidad de Palermo reveló que la recaudación del IVA, las compras con tarjeta de crédito y el despacho de cemento mostraron resultados negativos durante el quinto mes del año

Las compras realizadas con tarjeta de crédito mostraron por primera vez una contracción en términos reales, con una baja del 3,5% respecto del mismo mes de 2025.

El consumo privado registró en mayo una caída interanual del 2,2 % y un retroceso del 0,3 % respecto de abril , y consolidó así una tendencia de enfriamiento que ya lleva seis meses consecutivos de resultados negativos en la comparación con igual período del año anterior.

De acuerdo con el Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, durante los primeros cinco meses de 2026 el nivel de consumo acumuló una contracción del 1,8 % frente al mismo período del año pasado.

El indicador, de alta frecuencia, busca anticipar la evolución del consumo privado en Argentina a partir de un modelo estadístico que combina distintos indicadores económicos mensuales, permitiendo seguir de cerca el comportamiento de la demanda interna antes de la publicación de los datos oficiales.

Entre las variables que reflejan la desaceleración del consumo se destaca la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA ), que en mayo registró una caída real del 3 % interanual. A su vez, los préstamos destinados al consumo moderaron su ritmo de crecimiento y las compras realizadas con tarjeta de crédito mostraron por primera vez una contracción en términos reales, con una baja del 3,5 % respecto del mismo mes de 2025.

Patentamiento en baja

El desempeño de los bienes durables exhibió resultados dispares. Por un lado, el patentamiento de automóviles anotó en mayo su cuarta caída en lo que va del año, con un descenso interanual del 26,2 %, reflejando las dificultades que atraviesa el mercado automotor.

Por otro lado, las motocicletas mantuvieron su dinamismo y volvieron a mostrar números positivos. Los patentamientos crecieron 26 % interanual durante el quinto mes del año, prolongando una tendencia expansiva que contrasta con la debilidad observada en otros segmentos del consumo.

También mostraron señales de retracción los indicadores vinculados a la construcción de menor escala. El despacho de cemento en bolsa, asociado principalmente a pequeñas obras y refacciones, registró una caída del 8,3 % interanual, otro dato que da cuenta de la menor intensidad de la actividad vinculada al gasto de los hogares.