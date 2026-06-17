La Capital | La Ciudad | Rosario

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

El material, cesio-137, desapareció de un instituto médico de Rioja al 1500. La fuente radiactiva estaba guardada dentro de un contenedor de plomo y ya intervienen organismos especializados de todo el país

17 de junio 2026 · 10:20hs
Google Seguir a La Capital en Google
Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

La desaparición de una cápsula de cesio-137 utilizada para calibrar equipos de medicina nuclear activó un protocolo de emergencia a nivel nacional y puso en alerta a organismos especializados en material radiactivo. El faltante fue detectado este martes por la tarde en un instituto médico ubicado en Rioja al 1500, en pleno centro de Rosario.

Según la denuncia radicada ante la Policía, a la que tuvo acceso La Capital, la fuente radiactiva estaba almacenada dentro de un recipiente cilíndrico de plomo de aproximadamente 12 centímetros de alto por 10 de ancho. La cápsula contenía cesio-137 con una actividad de 103 milicurios (mCi), material utilizado habitualmente en procedimientos de calibración de equipos de medicina nuclear.

Cómo desapareció la cápsula

De acuerdo con el parte policial, el faltante fue advertido cuando personal del instituto se disponía a calibrar uno de los equipos de medicina nuclear. La fuente había sido utilizada por última vez el pasado 12 de junio y posteriormente quedó guardada dentro de una caja de plomo sobre una mesada del laboratorio.

Según la denuncia, el acceso a ese sector estaba reservado a técnicos radiólogos, mientras que los médicos sólo ingresaban de manera excepcional para elaborar informes.

Los investigadores intentan determinar quién manipuló por última vez la cápsula y reconstruir los movimientos dentro del área donde se encontraba almacenada. En la denuncia también se consignó que no estaba claro si el instituto cuenta con cámaras de vigilancia que permitan reconstruir lo ocurrido.

Qué es el cesio-137

El cesio-137 es un isótopo radiactivo utilizado históricamente en equipos de radioterapia, aplicaciones industriales y procedimientos de medición. Debido a la radiación que emite, requiere estrictas medidas de seguridad para su almacenamiento y manipulación.

Su transporte suele realizarse dentro de contenedores blindados con plomo u otros materiales capaces de bloquear la radiación. Si el encapsulado permanece intacto y dentro de su protección, el riesgo es mínimo. Sin embargo, una manipulación inadecuada o la apertura del dispositivo puede generar exposiciones peligrosas para las personas.

Por ese motivo, los protocolos internacionales establecen que cualquier pérdida, robo o desaparición de una fuente radiactiva debe ser comunicada de inmediato a las autoridades competentes.

Qué riesgos implica

El cesio-137 es un material radiactivo que emite radiación gamma, capaz de atravesar tejidos y materiales. Si una persona entra en contacto con una fuente desprotegida durante períodos prolongados puede sufrir quemaduras por radiación, lesiones en órganos internos, alteraciones en la médula ósea e incluso desarrollar distintos tipos de cáncer con el paso del tiempo.

Los especialistas remarcan que el mayor peligro aparece cuando el material es manipulado por personas que desconocen su naturaleza. La cápsula robada estaba almacenada dentro de un contenedor de plomo precisamente para impedir que la radiación se propagara al exterior.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan no intentar abrir ni manipular ningún objeto metálico sospechoso que pudiera estar vinculado con la fuente desaparecida y comunicar de inmediato cualquier información a los organismos de seguridad.

El antecedente que conmocionó a Brasil

La desaparición de una fuente de cesio-137 inevitablemente remite a uno de los accidentes radiológicos más graves de la historia ocurrido fuera de una central nuclear.

El caso sucedió en septiembre de 1987 en la ciudad brasileña de Goiânia, cuando dos recolectores de chatarra encontraron y desmantelaron un equipo de radioterapia abandonado que contenía cesio-137. Sin conocer el peligro, retiraron el material radiactivo y lo distribuyeron entre familiares, vecinos y conocidos atraídos por el brillo azulado que emitía.

>> Leer más: 37 años después... el legado de Chernóbil

La contaminación se extendió rápidamente por distintos barrios de la ciudad. Más de 100.000 personas debieron ser examinadas por las autoridades sanitarias y cientos resultaron contaminadas, lo que obligó a desplegar uno de los mayores operativos de descontaminación radiológica de América Latina.

brasil

La tragedia volvió a cobrar notoriedad este año a partir del estreno de la serie "Emergencia radiactiva", producida por Netflix e inspirada en aquellos hechos. La producción reconstruye cómo el desconocimiento sobre el material y la ausencia de controles derivaron en una emergencia sanitaria sin precedentes.

Embed - Emergencia Radiactiva | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno 18/03/2026

Más cerca en el tiempo, en enero de 2023, Australia protagonizó otra búsqueda internacional cuando una diminuta cápsula radiactiva de cesio-137 se perdió durante el transporte de una mina en Australia Occidental. El dispositivo, de apenas ocho milímetros de largo y seis milímetros de diámetro, desapareció a lo largo de un recorrido de 1.400 kilómetros.

>> Leer más: Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

Las autoridades australianas desplegaron un operativo sin precedentes durante varios días hasta lograr localizarla al costado de una ruta. Los expertos habían advertido que permanecer cerca de la cápsula durante algunas horas podía provocar lesiones cutáneas y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer.

Noticias relacionadas
Foto ilustrativa hecha con IA. Preocupación en Rosario por la desaparición de una cápsula radiactiva 

Qué es el cesio-137 y por qué preocupa la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario

Una de las postales más otoñales de Rosario se ven tras las caídas de las hojas de un árbol característico, originiario de China, que está plantado frente al Concejo Municipal.

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

La cantante Lola Barrios Expósito compartirá su repertorio de música latinoamericana en el Bar El Cairo

Lola Barrios Expósito llega a Rosario para mostrar los "Paisajes Sonoros de Latinoamérica"

La Orquesta Sinfónica provincial de Rosario dará un concierto especial por el Día de la Bandera, con entrada gratuita

La Sinfónica de Rosario celebra el Día de la Bandera con una gala de música argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Un delantero que estaba a préstamo volverá a Central después del 30 de junio

Un delantero que estaba a préstamo volverá a Central después del 30 de junio

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Lo último

Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años

Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años

Día histórico: el gobernador Pullaro dejó inaugurada la restauración del Monumento a la Bandera

Día histórico: el gobernador Pullaro dejó inaugurada la restauración del Monumento a la Bandera

Ofrecen recompensa: quién es el prófugo que lidera la banda apuntada por el crimen del policía

Ofrecen recompensa: quién es el prófugo que lidera la banda apuntada por el crimen del policía

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: "Teníamos que terminarlo nosotros"

La restauración del principal símbolo patrio de Rosario se completó tras más de una década de interrupciones y cambios de gestión nacional

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: Teníamos que terminarlo nosotros
Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario
La Ciudad

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero
Policiales

Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol
la ciudad

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento de inmediato
Economía

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento de inmediato

Qué pasó con las docentes del jardín de infantes donde hubo denuncias de abuso sexual
La Ciudad

Qué pasó con las docentes del jardín de infantes donde hubo denuncias de abuso sexual

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un delantero que estaba a préstamo volverá a Central después del 30 de junio

Un delantero que estaba a préstamo volverá a Central después del 30 de junio

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

Ovación
En una noche de 10, Messi no pudo contener las lágrimas por difícil momento familiar
Ovación

En una noche de "10", Messi no pudo contener las lágrimas por difícil momento familiar

En una noche de 10, Messi no pudo contener las lágrimas por difícil momento familiar

En una noche de "10", Messi no pudo contener las lágrimas por difícil momento familiar

Mundial 2026: dónde ver los partidos y qué estrellas juegan este miércoles 17 de junio

Mundial 2026: dónde ver los partidos y qué estrellas juegan este miércoles 17 de junio

Scaloni elogió la actuación de Messi ante Argelia: Lo extrañaremos el día que no juegue más

Scaloni elogió la actuación de Messi ante Argelia: "Lo extrañaremos el día que no juegue más"

Policiales
Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años
Policiales

Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años

Ofrecen recompensa: quién es el prófugo que lidera la banda apuntada por el crimen del policía

Ofrecen recompensa: quién es el prófugo que lidera la banda apuntada por el crimen del policía

Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero

Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero

Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo

Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo

La Ciudad
Día histórico: el gobernador Pullaro dejó inaugurada la restauración del Monumento a la Bandera
La Ciudad

Día histórico: el gobernador Pullaro dejó inaugurada la restauración del Monumento a la Bandera

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: Teníamos que terminarlo nosotros

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: "Teníamos que terminarlo nosotros"

Qué pasó con las docentes del jardín de infantes donde hubo denuncias de abuso sexual

Qué pasó con las docentes del jardín de infantes donde hubo denuncias de abuso sexual

Qué es el cesio-137 y por qué preocupa la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario

Qué es el cesio-137 y por qué preocupa la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio
La Ciudad

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio

Caso de abuso: Educación interviene el jardín y planea reemplazar al personal
La Ciudad

Caso de abuso: Educación interviene el jardín y planea reemplazar al personal

Aapresid vuelve a Rosario con más auditorios, más tecnología y más negocios
Economía

Aapresid vuelve a Rosario con más auditorios, más tecnología y más negocios

Paritaria en la Bancaria: el sueldo inicial supera los 2,3 millones de pesos
Economía

Paritaria en la Bancaria: el sueldo inicial supera los 2,3 millones de pesos

Tres días después de criticar a Putin, un artista ruso fue asesinado a tiros en Polonia
El Mundo

Tres días después de criticar a Putin, un artista ruso fue asesinado a tiros en Polonia

El consumo no se recupera: registró una caída interanual del 2,2 % en mayo
Economía

El consumo no se recupera: registró una caída interanual del 2,2 % en mayo

Con aval del Banco Mundial, la Argentina busca acceso al crédito internacional
Economía

Con aval del Banco Mundial, la Argentina busca acceso al crédito internacional

Clausuran un after en pleno centro que funcionaba sin habilitación
La Ciudad

Clausuran un after en pleno centro que funcionaba sin habilitación

La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba
Policiales

La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba

La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo y opera con capacidad ociosa récord
Economía

La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo y opera con capacidad ociosa récord

Senado: LLA busca frenar la sesión del jueves para evitar la interpelación a Adorni
Política

Senado: LLA busca frenar la sesión del jueves para evitar la interpelación a Adorni

Referente de Kicillof contra Cristina Kirchner: Jode bastante las pelotas
Política

Referente de Kicillof contra Cristina Kirchner: "Jode bastante las pelotas"

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice
Policiales

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste
Policiales

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital
La Ciudad

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido
Policiales

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Día de la Bandera: a qué hora arranca el show de Abel Pintos
La Ciudad

Día de la Bandera: a qué hora arranca el show de Abel Pintos

Cerealeras le piden a Caputo que adjudique la Hidrovía de una vez

Por Facundo Borrego
Economía

Cerealeras le piden a Caputo que adjudique la Hidrovía de una vez

Rosario recolectó más de una tonelada de ropa para personas en situación de calle
La Ciudad

Rosario recolectó más de una tonelada de ropa para personas en situación de calle

Quinta semana de paro en la UNR: los docentes reclaman un aumento salarial
La Ciudad

Quinta semana de paro en la UNR: los docentes reclaman un aumento salarial