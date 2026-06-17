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Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Se puede encontrar mayormente en veredas del centro y de la zona norte. A pesar de que representa un porcentaje bajo en el censo de arbolado municipal, se destaca por un fuerte hedor en otoño

17 de junio 2026 · 09:51hs
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Una de las postales más otoñales de Rosario se ven tras las caídas de las hojas de un árbol característico

Héctor Rio / La Capital

Una de las postales más otoñales de Rosario se ven tras las caídas de las hojas de un árbol característico, originiario de China, que está plantado frente al Concejo Municipal.

La humedad que reina en el ambiente de Rosario desde hace más de diez días potencia las temperaturas y otros agentes que forman parte del paisaje. En la zona del Monumento a la Bandera, precisamente en la plaza Barranca de las Ceibas, frente al Concejo Municipal, hay varios ejemplares de una especie de árbol que tienen un fruto que desprende un fuerte olor y llama la atención.

El responsable de este olor tan característico, que tiene notas rancias que algunos comparan con el olor a vómito o a quesos muy fuertes, es el fruto del ginkgo biloba, especie también conocida como árbol de la vida o árbol de oro.

Se trata de un árbol exótico, ya que su procedencia original se remonta a las provincias de Zhejiang y Guizhou, en China oriental.

Árbol sobreviviente

El fruto del ginkgo biloba es una semilla que comúnmente se confunde con una drupa por su textura carnosa. Al abrirse, desprenden el olor característico que proviene del ácido butírico que emana al partirse.

fruto arbol ginkgo biloba

Los especialistas marcan que el ginkgo biloba puede considerarse un sobreviviente porque es el último árbol de su género, familia y orden. La especie original estuvo en la Tierra hace millones de años y se los considera un fósil viviente porque un ejemplar puede vivir miles de años.

Baja cantidad en Rosario

La Municipalidad de Rosario tiene en marcha un censo de arbolado público desde hace dos años, aunque todavía no se conocen resultados. Los registros más próximos son del 2015, cuando esta herramienta fue actualizada por última vez.

>> Leer más: Los árboles que "lloran" en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre

En ese entonces, de los 219.946 árboles contabilizados en Rosario, apenas se registraron 575 ginkgos, lo que representa el 0,3% del total.

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