Cristiano Ronaldo lleva 10 partidos sin marcar goles para Portugal: qué dijo después del empate ante Congo

El futbolista está jugando su sexto Mundial. Convirtió al menos un tanto en los anteriores, pero ante los africanos no pudo

Cristiano Ronaldo ya suma diez partidos sin convertir para Portugal entre partidos por mundiales y Eurocopa.

"No está terminado". Con esta frase, Cristiano Ronaldo salió a responder las críticas al empate de Portugal y su pobre actuación individual ante la República de Congo. La selección lusa llegó al Mundial como uno de los candidatos a llegar lejos en el campeonato.

Portugal no jugó bien ante Congo, y Cristiano Ronaldo no escapó a la mediocridad del equipo. Es más: el futbolista estiró su racha sin convertir goles para su selección y ya llegó a diez partidos sin marcar, entre los que Portugal jugó en el Mundial de Qatar y la Eurocopa.

Cristiano Ronaldo no esquivó las críticas y salió a responderlas. “No es el arranque que queríamos, pero esto está lejos de haber terminado. Cabeza levantada y foco en el próximo juego”, dijo en sus redes sociales.

En Estados Unidos, México y Canadá, Cristiano Ronaldo asiste a su sexto Mundial, igual que Lionel Messi y Guillermo Ochoa. El portugués marcó al menos un tanto en todos los anteriores y aspira a convertir también en este.

Portugal se enfrentará ahora a la selección de Uzbekistán, debutante en los mundiales. En el grupo también está Colombia, que en la madrugada de este jueves debutará precisamente ante los uzbekos.