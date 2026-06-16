En medio de la tormenta judicial, se espera que Adorni esté en Rosario para acto del 20 de Junio

El jefe de Gabinete acompañará al presidente Javier Milei en la conmemoración del Día de la Bandera en el Monumento

Se espera que Manuel Adorni acompañe a Javier Milei en el acto por el Día de la Bandera.

En un contexto de alta tensión para el oficialismo tras la declaración jurada de Manuel Adorni , se confirmó la presencia de Javier Milei en el acto por el Día de la Bandera en Rosario . En ese marco, se espera que el jefe de Gabinete desembarque también en la ciudad este sábado y acompañe al presidente en este evento político.

Lo llamativo es que la presencia de Adorni en Rosario se da en medio de una tormenta judicial y política. En particular, el jefe de gabinete está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que se conozcan una serie de propiedades sin declarar y su ahorro "en negro" de más de u$s 500.000.

Acorralado por la investigación judicial, el jefe de Gabinete también deberá enfrentarse a la oposición, que busca acortar el margen de supervivencia del funcionario a través del impulso de sesiones en ambas cámaras del Congreso que incluyen mociones de censura, el mecanismo constitucional para destituirlo .

La presencia del líder de La Libertad Avanza (LLA) se confirmó en una semana de alta tensión para su administración por la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni . De hecho, una de las cuestiones que se trataron en la última reunión fue la eventual presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que el mes anterior estuvo de visita en la ciudad y no ahorra críticas al funcionario imputado por enriquecimiento ilícito.

Por el lado de la Casa Gris tampoco se preocuparon demasiado por esconder las diferencias con el presidente. "El gobernador Maximiliano Pullaro se puso al hombro esta obra que la Nación abandonó como en muchas otras situaciones en las que nos hemos puesto al frente", señaló la vocera provincial Virginia Coudannes durante una rueda de prensa en la capital santafesina.

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La vocera afirmó que "gobernar es gestionar y resolver, no anunciar". Incluso se permitió comparar la gestión santafesina con la nacional y dijo que "Adorni recorta por un lado y suma por el otro". Luego señaló: "Todos nosotros ponemos la cara en situaciones muy difíciles".

Adorni, ahorros en negro y un pendrive

La admisión de Manuel Adorni sobre la existencia de ahorros no declarados de medio millón de dólares abrió una nueva controversia política y judicial. El jefe de Gabinete reconoció que omitió informar parte de su patrimonio en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción, una explicación que contradice declaraciones realizadas semanas atrás en el Congreso y en conferencias de prensa en la Casa Rosada.

La nueva versión apareció este miércoles durante una entrevista. "Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos", afirmó el funcionario al explicar el origen de parte de su patrimonio. Según relató, durante una reconstrucción patrimonial realizada junto a sus abogados, detectó que debía incorporar a sus declaraciones juradas fondos que había acumulado junto a su esposa durante años de trabajo en el sector privado.

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También sostuvo que parte de esos recursos provienen de inversiones en bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, operaciones que, según dijo, le generaron ganancias por unos US$300.000.

Además, un punto que llamó la atención es que afirmó que las ganancias de bitcoin quedaron atrapadas en un pen drive que extravió y posteriormente recuperó. Este último punto explicaría que no haya blanqueado los fondos durante dicho período.

Una causa ampliada por enriquecimiento ilítico

El fiscal evalúa ampliar la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el jefe de Gabinete cumpliera con la presentación de su declaración jurada. Todo indica que extenderá el período de análisis hacia atrás en el tiempo y pedirá más medidas de prueba.

La decisión del fiscal Garardo Pollicita se enfoca en la presentación que Adorni hizo ante la Oficina Anticorrupción (OA), en la que alude a bitcoins adquiridos antes de que se convirtiera en funcionario.

El encargado de la investigación ya tiene la declaración pública de bienes del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti, pero aún espera que le envíen la información reservada. Después definirá si se amplía el objeto de la investigación.