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Ofrecen recompensa: quién es el prófugo que lidera la banda apuntada por el crimen del policía

Eduardo Muñoz había sido condenado como parte de la banda del Sapo Saravia. Creen que quedó a cargo de la organización tras la última condena al antiguo jefe

17 de junio 2026 · 13:19hs
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Ofrecen recompensa: quién es el prófugo que lidera la banda apuntada por el crimen del policía.

Ofrecen recompensa: quién es el prófugo que lidera la banda apuntada por el crimen del policía.

El asesinato del policía federal Rodolfo Manfredi, ocurrido el 11 de junio en el barrio Banana, expuso a una banda dedicada al narcomenudeo en la zona oeste de Rosario. Para los investigadores es una organización reestructurada tras la caída en prisión de un conocido transero en ese sector de la zona oeste de Rosario. Nación ofrece recompensa para dar con un prófugo apuntado como nuevo líder del grupo.

Se trata de Eduardo Muñoz, hermano de uno de los imputados el lunes pasado como autor del crimen del policía. Esta semana la Justicia federal pidió su captura y el gobierno nacional decretó que ofrecerá una recompensa de 20 millones de pesos para quien aporte información que sirva para lograr con la detención del prófugo.

>> Leer más: Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo

Eduardo Muñoz, de acuerdo a lo expuesto por fiscales federales en la audiencia de este lunes, quedó a la cabeza de la banda tras la caída en desgracia de Dalmacio "Sapo" Saravia y su hijo Leandro "Leo Rey" Saravia. La organización opera principalmente en Villa Banana y varios de sus miembros son familiares.

El crimen del policía

El fiscal Matías Scilabra describió en la audiencia de este lunes que Manfredi y dos compañeros fueron atacados mientras caminaban de civil en Villa Banana como parte del operativo Plan Bandera. Indicó que en pocos minutos miembros de una banda barrial dedicada a la venta de drogas los reconocieron como policías y comenzaron a increparlos.

>> Leer más: Silbidos y emboscada a agentes de civil: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

El policía que resultó ileso contó que comenzaron a escucharon silbidos y gritos que hacían referencia a la presencia de policías. Por lo cual en cuestión de minutos comenzaron a aparecer personas armadas. Cuando los policías corrían por Gutenberg en dirección a 27 de Febrero fueron atacados a balazos y en el intento de repeler hubo un enfrentamiento.

Manfredi fue la víctima fatal y otro agente resultó gravemente herido. Mientras que Luis Muñoz, ahora imputado como uno de los autores del ataque, también recibió disparos. Los fiscales lo ubicaron como uno de los encargados de custodiar los puntos de venta de drogas de la banda que comandaría su hermano Eduardo.

Jefe prófugo

La hipótesis de la Fiscalía es que esta organización es una reestructuración de la banda de Dalmacio "Sapo" Saravia. En una de sus condenas, que data de 2023, Saravia fue condenado a 8 años de prisión junto a su hijo Leonardo "Leo Rey" Saravia y Eduardo Muñoz entre otros.

>> Leer más: La pena del Sapo: condenan a Dalmacio Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

En enero pasado Sapo Saravia volvió a ser condenado a 8 años por manejar una red de narcomenudeo. En el mismo trámite se juzgó a su pareja, Marianela Muñoz, hermana del Muñoz prófugo y del imputado por el crimen del policía.

EduardoMuñoz

Más allá de quiénes son identificados como líderes, el nombre del Sapo Saravia suena cada vez que hay un homicidio en Villa Banana. Ocurrió en 2024 con el asesinato de Ramiro Deheza y volvió a resonar tras un triple crimen en febrero de 2025. "En Villa Banana no pasa nada sin la autorización del Sapo", dijeron los vecinos en aquel entonces.

La recompensa

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de 20 millones de pesos para quien aporte datos que contribuyan a dar con el paradero de Eduardo Muñoz. El pedido de captura no es por su participación en el homicidio sino por ser parte de la banda que estuvo detrás del ataque.

>> Leer más: Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

El pedido fue realizado por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, de la Unidad Fiscal Rosario. Es la oficina a cargo de la carpeta judicial que investiga el homicidio de Manfredi, agente federal asesinado mientras realizaba tareas enmarcadas en el Plan Bandera.

En ese marco el Ministerio de Seguridad nacional publicó mediante Boletín Oficial la resolución 543/2026 donde confirma la solicitud. La misma destaca que el ofrecimiento abarca a "personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Eduardo Rodolfo Muñoz".

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